Сегодня в выпуске:
Реестр алиментов — кому пригодится?
Больше не нужно подтверждать вид деятельности.
Минцифры разработает список обстоятельств, смягчающих вину за нарушения при работе с персональными данными.
Обсуждаю проект по выплатам домохозяйкам.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Заработал реестр алиментщиков
ФССП наконец запустила реестр с информацией о злостных неплательщиках алиментов. Проверить человека по ФИО можно бесплатно.
В «черный список» попадают те, кто попал под административную или уголовную ответственность за неуплату алиментов и находящиеся в розыске неплательщики.
Чтобы найти в реестр человека достаточно знать его ФИО. Из реестра можно будет основную информацию, например, размер долга.
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Для присвоения класса профриска для взносов на травматизм больше не надо сдавать подтверждение ОВЭД
Постановлением Правительства от 23.05.2025 № 717 уточнили правила определения класса профессионального риска. Для его установки будут использовать открытые данные из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, а для своих подразделений организация сможет подать заявление (порядок установки ОВЭД для подразделений установит Минтруд.
Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2025 года.
Штрафы по персданным можно будет уменьшить: Минцифры даст список смягчающих обстоятельств
Повышенные штрафы по персональным данным начнут действовать уже с пятницы 30 мая. Минцифры вместе с ФСБ, Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) и специалистами по информационной безопасности составят список обстоятельств, которые смогут смягчить миллионные штрафы.
Такими обстоятельствами могут стать инвестиции компании в инфобезопасность, страхование рисков, разработка технических мер по безопасной обработке ПД и др.
В Госдуму внесли законопроект о выплатах домохозяйкам
Проект предполагает, что россияне, которые занимаются домашним хозяйством, смогут получать выплаты от государства при условии, что доход семьи не будет превышать двух прожиточных минимумов.
Размер выплаты = размеру регионального прожиточного минимума. Назначать ее предполагают на полгода, после чего придется снова подтверждать право на ее получение.
Кстати, у самозанятых такого права не будет.
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Мем дня
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Ваша проверяет всех знакомых по реестру редакция
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