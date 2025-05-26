Заработал реестр алиментщиков

ФССП наконец запустила реестр с информацией о злостных неплательщиках алиментов. Проверить человека по ФИО можно бесплатно.

В «черный список» попадают те, кто попал под административную или уголовную ответственность за неуплату алиментов и находящиеся в розыске неплательщики.

Чтобы найти в реестр человека достаточно знать его ФИО. Из реестра можно будет основную информацию, например, размер долга.