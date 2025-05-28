Утренний бухгалтер № 5892. Уведомление об обработке персданных должно быть на бланке организации или с печатью

Роскомнадзор: уведомление должно быть оформлено на бланке оператора или заверено печатью организации, иметь исходящий номер и дату.
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Минтруд: в порядке заполнения трудовых книжек нет обязанности записывать в документ сведения о премиях, предусмотренных системой оплаты труда.
ФНС: для уплаты НДФЛ с ДСД в отношении сверх доходов на ее приобретение применяется тот же КБК, что и для дивидендов.
Какие ошибки при выборе контрагента чаще всего совершает бизнес и как снизить риски, узнаете из статьи.
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Разборы законов
— Бухгалтерский учет по счету 69: проводки и примеры
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— Какие транспортные средства подлежат предрейсовому осмотру и как он проходит. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, какие транспортные средства подлежат техническому осмотру, для чего он проводится и что делать, если транспортное средство не допускают к работе.
— Авансовые платежи по налогу на прибыль в 2025 году: три варианты уплаты. Мини-курс
В коротком видео разберем, какие есть варианты уплаты налога на прибыль и кому они доступны.
— Как внести изменения в ЕГРИП в 2025 году
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— Бухгалтер на аутсорсе: услуги, договор, Росфинмониторинг. Конспект вебинара с видео
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❗Новые правила по защите персданных — 2025
Уже с 30 мая 2025 года вступают в силу изменения закона о персональных данных. Компаниям и ИП грозят огромные оборотные штрафы и уголовная ответственность.
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Мероприятия
Дата проведения: 28 мая, среда
ИИ для бухгалтера на аутсорсе. Личный бренд, прайс-лист и Росфинмониторинг
Дата проведения: 29 мая, четверг
Как сэкономить 15% бюджета и не сорвать сроки: кейс внедрения 1С:УХ в «Солид»
Дата проведения: 29 мая, четверг
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Резюме
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-13-08/27527 от 20.03.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/27169 от 19.03.2025
Подробнее о документе мы писали в новости Как платить фиксированные взносы будучи медиатором + арбитражным управляющим: разъяснение Минфина
Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/38070 от 16.04.2025
Минфин РФ: Письмо № 02-13-09/35295 от 09.04.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/21539 от 05.03.2025
Минтруд РФ: Письмо № 15-2/ООГ-970 от 23.04.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/73113 от 05.08.2024
Фонд пенсионного и социального страхования РФ: Письмо СФР от N № 14-20/25931 от 19.05.2025
Правительство РФ: Постановление № 1424 от 24.10.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Маркировка товаров в 2025 году. Как подготовиться бизнесу, чтобы избежать штрафов
Правительство РФ: Постановление № 203 от 22.02.2025
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