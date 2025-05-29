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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5893. Утвержден новый порядок заполнения платежек для уплаты налогов

Опубликован приказ Минфина, утверждающий новые правила перевода денег в бюджет.

Минфин утвердил новые правила перечисления безналичных денежных средств в бюджет. Применять их нужно будет с 1 апреля 2026 года.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

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Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году

РКН: почтовый адрес в уведомлении об обработке персданных нужно писать как в ЕГРЮЛ.

Если от налоговой инспекции приходят частные требования, это может говорить о начале проверки бизнеса.

ФНС: декларацию по НДС при закрытии ИП нужно сдать до исключения из ЕГРИП.

Пять мифов о массовых рассылках, которые мешают вашему росту, найдете в статье.

Роструд: в аванс нужно включать оклад за отработанное время и надбавки, которые не зависят от результатов работы.

ФНС: если ККТ зарегистрирована, но не применяется, бизнес попадает в категорию риска.

Совет от редакции: мы собрали самые частые вопросы, связанные с новыми изменениями в законе о защите персональных данных. Узнайте, как правильно заполнить уведомление в Роскомнадзор и все важные аспекты обработки персональных данных, чтобы избежать новых колоссальных штрафов. Приходите на вебинар 30 мая в 11:00 мск. Записаться.

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Разборы законов

Счет-фактура подписана неуполномоченным лицом, что с вычетом по НДС

Все документы для НДС-вычета должны быть достоверными и отвечать требованиям налогового законодательства. Но ИФНС нередко, сопоставив подписи на счетах-фактурах с подписями на других документах, заявляет, что счет-фактура подписана не тем лицом, вычета не будет. Так ли это?

Как определить косвенные расходы для целей налога на прибыль. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как определить косвенные расходы для целей налога на прибыль и что обязательно нужно при этом учесть.

Бухгалтерский учет по счету 69: проводки и примеры

Страховые взносы компании делятся на 2 вида: по единому тарифу 30% и взносы на травматизм. Операции по начислению и уплате взносов отражаются по 69 счету.

Какие транспортные средства подлежат предрейсовому осмотру и как он проходит. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, какие транспортные средства подлежат техническому осмотру, для чего он проводится и что делать, если транспортное средство не допускают к работе.

Авансовые платежи по налогу на прибыль в 2025 году: три варианты уплаты. Мини-курс

В коротком видео разберем, какие есть варианты уплаты налога на прибыль и кому они доступны.

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Мероприятия

ИИ для бухгалтера на аутсорсе. Личный бренд, прайс-лист и Росфинмониторинг

Дата проведения: 29 мая, четверг

Как сэкономить 15% бюджета и не сорвать сроки: кейс внедрения 1С:УХ в «Солид»

Дата проведения: 29 мая, четверг

Главные вопросы по персональным данным: как не попасть под штрафы и заполнять уведомления

Дата проведения: 30 мая, пятница

Полный курс изменений 2025 г. в Сочи. Новые ФСБУ, отчетность. Налоговая реформа: прибыль, НДС, УСН

Дата проведения: 2 июня, понедельник

Почему бухгалтеры уходят в аналитику 1С. Чем помогают новые навыки

Дата проведения: 3 июня, вторник

Статьи

Утренний бухгалтер № 5892. Уведомление об обработке персданных должно быть на бланке организации или с печатью

Региональное управление Роскомнадзора рассказало о частых ошибках при подаче уведомления об обработке персональных данных.

Громкий законопроект про выплаты домохозяйкам — что уже известно

Эта тема уже обсуждалась давно, а теперь наконец-то в Госдуму внесен законопроект. То есть можно уже конкретно посмотреть, что предлагают. Но проект он на то и проект, что в процессе рассмотрения профильным комитетом и потом в процессе принятия могут еще внести какие-то поправки. Так что смотрим в общем и целом, что запланировано сейчас.

Командировка сотрудника на ГПХ: можно или нет

Сотрудник по договору ГПХ, выезжает в командировки. Разбираем, можно ли платить ему суточные и расходы по командировке принимать в учете?

Экспорт товаров в Турцию: документы, проводки, НДС

ООО на УСН планирует экспортировать оборудование в Турцию. Разбираем, какие проводки и отчетность требуются для отражения экспортной операции, возможно ли применение нулевой ставки НДС и как это оформить.

Ошибочно списан товар на УСН в прошедшем году: как исправить при смене объекта налогообложения

Компания в периоде применения доходно-расходной УСН ошибочно отразила операцию по списанию товара. Ошибку обнаружили текущем году, но с 2025 года организация сменила объект налогообложения на УСН-доходы. Как корректно исправить ошибку? Можно ли провести инвентаризацию и оприходовать найденный товар?

Транспортная накладная: обязательна или нет

Разбираем, нужна ли перевозчику транспортная накладная для подтверждения оказанных услуг или достаточно путевого листа, счета и акта выполненных работ.

Управление изменениями: как обучение помогает компаниям справиться с изменениями в бизнесе

Обучение помогает правильно сфокусироваться на требуемых изменениях, понять настроение людей и их ожидания, и соответственно, улучшить свой план дальнейших действий. Кроме того, это одна из лучших форм коммуникации.

Криптовалютное регулирование: возможности для финтех-компаний

Криптовалюты и блокчейн-технологии радикально изменили финансовую индустрию, открыв новые горизонты для финтех-компаний. Однако их стремительное развитие сопровождается необходимостью регулирования, которое в разных странах варьируется от полного запрета до прогрессивных законодательных рамок.

⚡Такого вы еще не читали! Тренды перехода бухгалтерии в онлайн 2025: чат с экспертами Такском

Сегодня бизнес активно использует ЭДО и сдает электронную отчетность. Часть компаний переходит в цифру, чтобы соблюдать требования закона, а для кого-то это способ упростить работу и сэкономить ресурсы. Спросили в чате у представителей «Такском» про тренды цифровизации бухгалтерских процессов.

Блоги компаний

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Учет продаж на маркетплейсах в 2025 году: подробное руководство для бизнеса

Уведомление в Роскомнадзор в 2025 году: топ-10 вопросов и ответов

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Booking в России: как забронировать отель в 2025 году без ограничений

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Как «Строительный двор» сократил требования от ФНС в 4 раза с налоговым мониторингом Saby

Как подготовиться к новым ставкам НДС 5% и 7% в чеках для розницы на УСН

Как заниматься бизнесом, а не разбираться постоянно в новых правилах: кейс бренда KUL’TURA

Неттинг: что это, как работает и зачем нужен бизнесу

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Безвизовый въезд в США с гражданством Румынии

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Расчет среднего заработка при командировках

Запрос сведений СФР(учебный отпуск)

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Чеки агента и принципала

Сотрудница родила ребенка 23.12.2024 года. по 27 мая 2025г. вкл.- отпуск по БиР. Написала Заявление по уходу за ребенком до 1, 5 лет. Какая дата окончания этого отпуска?

Резиденство ИП на УСН

Расчет компенсации за неиспользованной отпуск

Оплата ОС в 1С из личных средств ИП

НДС в счет фактуре

Резюме

Трибуна

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⚡️Газпром нефть объявила финальные дивиденды за 2024 год

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Как вернуть НДС в ускоренном порядке в 2025 году

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Из зала суда: не всякая субсидия — доход

Оборотные штрафы с 30 мая: больше половины компаний признают, что не справляются с защитой ПД

Как завести в 1С:БП контрагента самозанятого

Когда самозанятый может аннулировать чек и что делать заказчику в таком случае?

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Пошлина по делам ветеранов, налог на вино, списание долгов участников СВО в обзоре

Как снять запрет или арест с автомобиля?

13+ причин, почему объединение юрлиц — не всегда разумный (и не всегда законный) путь

Добровольная биометрия, данные кредитной истории и штрафы за передачу персональных данных. Юридический дайджест #29

Кто относится к операторам персональных данных, как заполнить цели обработки в уведомлении для РКН и другие вопросы по 152-ФЗ

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Главный бухгалтер — это профессия или...?

Документы

Минфин РФ: Приказ № 58н от 16.05.2025

УФНС РФ по г. Москве: Письмо № 19-11/005064 от 23.01.2008

Минфин РФ: Письмо № 03-13-08/27527 от 20.03.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/27169 от 19.03.2025

Подробнее о документе мы писали в новости Как платить фиксированные взносы будучи медиатором + арбитражным управляющим: разъяснение Минфина

Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/38070 от 16.04.2025

Минфин РФ: Письмо № 02-13-09/35295 от 09.04.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/21539 от 05.03.2025

Минтруд РФ: Письмо № 15-2/ООГ-970 от 23.04.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/73113 от 05.08.2024

Фонд пенсионного и социального страхования РФ: Письмо СФР от N № 14-20/25931 от 19.05.2025

РАССЫЛКА

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Вам подарок за подписку!

Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году

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