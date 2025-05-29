Утренний бухгалтер № 5893. Утвержден новый порядок заполнения платежек для уплаты налогов

Минфин утвердил новые правила перечисления безналичных денежных средств в бюджет. Применять их нужно будет с 1 апреля 2026 года.

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РКН: почтовый адрес в уведомлении об обработке персданных нужно писать как в ЕГРЮЛ.

Если от налоговой инспекции приходят частные требования, это может говорить о начале проверки бизнеса.

ФНС: декларацию по НДС при закрытии ИП нужно сдать до исключения из ЕГРИП.

Пять мифов о массовых рассылках, которые мешают вашему росту, найдете в статье.

Роструд: в аванс нужно включать оклад за отработанное время и надбавки, которые не зависят от результатов работы.

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