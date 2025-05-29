Утренний бухгалтер № 5893. Утвержден новый порядок заполнения платежек для уплаты налогов

Минфин утвердил новые правила перечисления безналичных денежных средств в бюджет. Применять их нужно будет с 1 апреля 2026 года.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
РКН: почтовый адрес в уведомлении об обработке персданных нужно писать как в ЕГРЮЛ.
Если от налоговой инспекции приходят частные требования, это может говорить о начале проверки бизнеса.
ФНС: декларацию по НДС при закрытии ИП нужно сдать до исключения из ЕГРИП.
Пять мифов о массовых рассылках, которые мешают вашему росту, найдете в статье.
Роструд: в аванс нужно включать оклад за отработанное время и надбавки, которые не зависят от результатов работы.
ФНС: если ККТ зарегистрирована, но не применяется, бизнес попадает в категорию риска.
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Разборы законов
— Счет-фактура подписана неуполномоченным лицом, что с вычетом по НДС
Все документы для НДС-вычета должны быть достоверными и отвечать требованиям налогового законодательства. Но ИФНС нередко, сопоставив подписи на счетах-фактурах с подписями на других документах, заявляет, что счет-фактура подписана не тем лицом, вычета не будет. Так ли это?
— Как определить косвенные расходы для целей налога на прибыль. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как определить косвенные расходы для целей налога на прибыль и что обязательно нужно при этом учесть.
— Бухгалтерский учет по счету 69: проводки и примеры
Страховые взносы компании делятся на 2 вида: по единому тарифу 30% и взносы на травматизм. Операции по начислению и уплате взносов отражаются по 69 счету.
— Какие транспортные средства подлежат предрейсовому осмотру и как он проходит. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, какие транспортные средства подлежат техническому осмотру, для чего он проводится и что делать, если транспортное средство не допускают к работе.
— Авансовые платежи по налогу на прибыль в 2025 году: три варианты уплаты. Мини-курс
В коротком видео разберем, какие есть варианты уплаты налога на прибыль и кому они доступны.
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Документы
Минфин РФ: Приказ № 58н от 16.05.2025
УФНС РФ по г. Москве: Письмо № 19-11/005064 от 23.01.2008
Минфин РФ: Письмо № 03-13-08/27527 от 20.03.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/27169 от 19.03.2025
Подробнее о документе мы писали в новости Как платить фиксированные взносы будучи медиатором + арбитражным управляющим: разъяснение Минфина
Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/38070 от 16.04.2025
Минфин РФ: Письмо № 02-13-09/35295 от 09.04.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/21539 от 05.03.2025
Минтруд РФ: Письмо № 15-2/ООГ-970 от 23.04.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/73113 от 05.08.2024
Фонд пенсионного и социального страхования РФ: Письмо СФР от N № 14-20/25931 от 19.05.2025
Утренний бухгалтер
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Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
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