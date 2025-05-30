Утренний бухгалтер № 5894. ФНС: «мы стремимся к реальности, в которой бухгалтерам не нужно сдавать декларации»

Разборы законов

— Новые ФСБУ в 2025 году: ФСБУ 4/2023 Бухотчетность и ФСБУ 28/2023 Инвентаризация

Рассмотрим особенности новых ФСБУ, как проводить инвентаризацию по новым стандартам, чтобы не допустить ошибок. Разберемся, как будем сдавать отчетность за 2025 год.

— Можно ли заключить с генеральным директором трудовой договор о дистанционной работе

Ответ: да. Если не принимать во внимание позицию Минтруда о том, что с людьми, постоянно проживающими за границей, надо заключать ГПД, поскольку там не действует ТК и работодатель не сможет обеспечить его исполнение.

— Как самозанятому перейти на патент. Мини-курс

При утрате права на применение НПД, физлицу доступна регистрация ИП и переход на патентную систему налогообложения. О сроках перехода, условиях получения патента и способах подачи документов рассказываем в сегодняшнем мини-курсе.

— Счет-фактура подписан неуполномоченным лицом, что с вычетом по НДС

Все документы для НДС-вычета должны быть достоверными и отвечать требованиям налогового законодательства. Но ИФНС нередко, сопоставив подписи на счетах-фактурах с подписями на других документах, заявляет, что счет-фактура подписан не тем лицом, вычета не будет. Так ли это?

— Как определить косвенные расходы для целей налога на прибыль. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как определить косвенные расходы для целей налога на прибыль и что обязательно нужно при этом учесть.