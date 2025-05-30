Утренний бухгалтер № 5894. ФНС: «мы стремимся к реальности, в которой бухгалтерам не нужно сдавать декларации»

Для бизнеса обещают снизить административную нагрузку и поменять акцент с выездных проверок на риск-ориентированный подход, профилактику нарушений и автоматизацию.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
ФНС готовит рекомендуемые форматы бухгалтерской (финансовой) отчетности при реорганизации/ликвидации организаций с учетом ФСБУ 4/2023.
Законопроект: работодателей обяжут платить компенсацию, если сотрудник выполняет работу с помощью личной электроники.
На маркетплейсах разрешат платить цифровыми рублями. Для подготовки к массовому внедрению новой формы валюты, будет переходный период.
IP-телефония: как учесть расходы в 2025 году, узнаете из статьи.
Власти хотят удалить из реестра операторов персональных данных информацию об адресе физлиц и ИП.
Егоров: налоговая служба сосредоточится на развитии электронного документооборота.
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❗Новые правила по защите персданных — 2025
Уже с 30 мая 2025 года вступают в силу изменения закона о персональных данных. Компаниям и ИП грозят огромные оборотные штрафы и уголовная ответственность.
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Разборы законов
— Новые ФСБУ в 2025 году: ФСБУ 4/2023 Бухотчетность и ФСБУ 28/2023 Инвентаризация
Рассмотрим особенности новых ФСБУ, как проводить инвентаризацию по новым стандартам, чтобы не допустить ошибок. Разберемся, как будем сдавать отчетность за 2025 год.
— Можно ли заключить с генеральным директором трудовой договор о дистанционной работе
Ответ: да. Если не принимать во внимание позицию Минтруда о том, что с людьми, постоянно проживающими за границей, надо заключать ГПД, поскольку там не действует ТК и работодатель не сможет обеспечить его исполнение.
— Как самозанятому перейти на патент. Мини-курс
При утрате права на применение НПД, физлицу доступна регистрация ИП и переход на патентную систему налогообложения. О сроках перехода, условиях получения патента и способах подачи документов рассказываем в сегодняшнем мини-курсе.
— Счет-фактура подписан неуполномоченным лицом, что с вычетом по НДС
Все документы для НДС-вычета должны быть достоверными и отвечать требованиям налогового законодательства. Но ИФНС нередко, сопоставив подписи на счетах-фактурах с подписями на других документах, заявляет, что счет-фактура подписан не тем лицом, вычета не будет. Так ли это?
— Как определить косвенные расходы для целей налога на прибыль. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как определить косвенные расходы для целей налога на прибыль и что обязательно нужно при этом учесть.
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Примите участие в летней практической VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка» — «Летняя сессия» в режиме онлайн. Вас ждет трехдневный марафон с 18 по 20 июня с насыщенной программой. Лучшие спикеры и самые горячие темы сезона!
Новости
1 ФНС: упрощенные вычеты автоматически подтягиваются в 3-НДФЛ
2 Налоговая служба сосредоточится на развитии электронного документооборота – Егоров
3 Кабмин будет регулировать правила оказания гостиничных услуг
4 Депутаты хотят упростить подачу кассационных жалоб
5 Биометрию разрешили использовать в сделках с жильем
6 Депутаты хотят удалить из реестра операторов персональных данных информацию об адресе физлиц и ИП
7 На поддержку экспортеров выделили 1,5 млрд рублей
8 ❗ Работодатель может применять дисциплинарные взыскания в любой последовательности – Роструд
9 Кабмин утвердил новый порядок отправки уведомления о начале деятельности
10 Из App Store удалили приложение «Авито»
11 Закон о защите прав потребителей распространят на брокеров
12 В уведомлении РКН термин «филиалы» трактуется максимально широко
13 💳 Просрочка по кредиткам за полгода выросла почти на 70%
14 Специалист подскажет, как работать с персональными данными по новым правилам и не получить штрафы
15 На маркетплейсах разрешат платить цифровыми рублями
16 Минцифры готово «душить» зарубежные облачные сервисы
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18 Налоговики: «мы стремимся к реальности, в которой бухгалтерам не нужно сдавать декларации, все будет происходить автоматически»
19 Календарь вебинаров для бухгалтера в июне 2025
20 Коллекторам и МФО хотят запретить взыскивать деньги без ведома должников
21 Долги по зарплатам выросли почти до 1,5 млрд рублей
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Документы
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/3005@ от 17.02.2017
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/9301 от 17.02.2017
Минфин РФ: Письмо № 03-12-11/1/9340 от 17.02.2017
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/9044 от 17.02.2017
Минфин РФ: Письмо № 02-01-06/33918 от 04.04.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/9127 от 17.02.2017
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/8950 от 17.02.2017
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/9166 от 17.02.2017
Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/9151 от 17.02.2017
Минфин РФ: Письмо № 03-07-14/9030 от 17.02.2017
Утренний бухгалтер
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