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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5894. ФНС: «мы стремимся к реальности, в которой бухгалтерам не нужно сдавать декларации»

На Кавказском инвестиционном форуме налоговики рассказали о стратегии снижения нагрузки на бизнес.

Для бизнеса обещают снизить административную нагрузку и поменять акцент с выездных проверок на риск-ориентированный подход, профилактику нарушений и автоматизацию.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

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Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году

ФНС готовит рекомендуемые форматы бухгалтерской (финансовой) отчетности при реорганизации/ликвидации организаций с учетом ФСБУ 4/2023.

Законопроект: работодателей обяжут платить компенсацию, если сотрудник выполняет работу с помощью личной электроники.

На маркетплейсах разрешат платить цифровыми рублями. Для подготовки к массовому внедрению новой формы валюты, будет переходный период.

IP-телефония: как учесть расходы в 2025 году, узнаете из статьи.

Власти хотят удалить из реестра операторов персональных данных информацию об адресе физлиц и ИП.

Егоров: налоговая служба сосредоточится на развитии электронного документооборота.

Совет от редакции: как подготовить конкурентоспособную заявку, реализовать проект и успешно отчитаться перед грантодателем, узнаете на бесплатном вебинаре 27 мая в 11:00 мск. Записаться.

❗Новые правила по защите персданных — 2025

Уже с 30 мая 2025 года вступают в силу изменения закона о персональных данных. Компаниям и ИП грозят огромные оборотные штрафы и уголовная ответственность.

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Разборы законов

Новые ФСБУ в 2025 году: ФСБУ 4/2023 Бухотчетность и ФСБУ 28/2023 Инвентаризация

Рассмотрим особенности новых ФСБУ, как проводить инвентаризацию по новым стандартам, чтобы не допустить ошибок. Разберемся, как будем сдавать отчетность за 2025 год.

Можно ли заключить с генеральным директором трудовой договор о дистанционной работе

Ответ: да. Если не принимать во внимание позицию Минтруда о том, что с людьми, постоянно проживающими за границей, надо заключать ГПД, поскольку там не действует ТК и работодатель не сможет обеспечить его исполнение.

Как самозанятому перейти на патент. Мини-курс

При утрате права на применение НПД, физлицу доступна регистрация ИП и переход на патентную систему налогообложения. О сроках перехода, условиях получения патента и способах подачи документов рассказываем в сегодняшнем мини-курсе.

Счет-фактура подписан неуполномоченным лицом, что с вычетом по НДС

Все документы для НДС-вычета должны быть достоверными и отвечать требованиям налогового законодательства. Но ИФНС нередко, сопоставив подписи на счетах-фактурах с подписями на других документах, заявляет, что счет-фактура подписан не тем лицом, вычета не будет. Так ли это?

Как определить косвенные расходы для целей налога на прибыль. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как определить косвенные расходы для целей налога на прибыль и что обязательно нужно при этом учесть.

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Новости

1 ФНС: упрощенные вычеты автоматически подтягиваются в 3-НДФЛ

2 Налоговая служба сосредоточится на развитии электронного документооборота – Егоров

3 Кабмин будет регулировать правила оказания гостиничных услуг

4 Депутаты хотят упростить подачу кассационных жалоб

5 Биометрию разрешили использовать в сделках с жильем

6 Депутаты хотят удалить из реестра операторов персональных данных информацию об адресе физлиц и ИП

7 На поддержку экспортеров выделили 1,5 млрд рублей

8 ❗ Работодатель может применять дисциплинарные взыскания в любой последовательности – Роструд

9 Кабмин утвердил новый порядок отправки уведомления о начале деятельности

10 Из App Store удалили приложение «Авито»

11 Закон о защите прав потребителей распространят на брокеров

12 В уведомлении РКН термин «филиалы» трактуется максимально широко

13 💳 Просрочка по кредиткам за полгода выросла почти на 70%

14 Специалист подскажет, как работать с персональными данными по новым правилам и не получить штрафы

15 На маркетплейсах разрешат платить цифровыми рублями

16 Минцифры готово «душить» зарубежные облачные сервисы

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18 Налоговики: «мы стремимся к реальности, в которой бухгалтерам не нужно сдавать декларации, все будет происходить автоматически»

19 Календарь вебинаров для бухгалтера в июне 2025

20 Коллекторам и МФО хотят запретить взыскивать деньги без ведома должников

21 Долги по зарплатам выросли почти до 1,5 млрд рублей

22 Депутаты могут обязать работодателей платить компенсацию, если сотрудник выполняет работу с помощью личной электроники

23 Бухгалтерскую и финансовую отчетность при реорганизации или ликвидации не нужно отправлять в ГИРБО. ФНС готовит ее отдельный формат

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25 ❌ СФР: если выйти на работу во время больничного, пособие не дадут

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31 🚜 Для сельхозпроизводителей поменяют правила освобождения от транспортного налога

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33 Роструд объяснил, как правильно оформить согласие работника на наставничество

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Сапожник без сапог: на сайте РКН выложены личные адреса ИП и физлиц. 🤦♂️ «Ночной бухгалтер» № 1940

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Документы

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/3005@ от 17.02.2017

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/9301 от 17.02.2017

Минфин РФ: Письмо № 03-12-11/1/9340 от 17.02.2017

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/9044 от 17.02.2017

Минфин РФ: Письмо № 02-01-06/33918 от 04.04.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/9127 от 17.02.2017

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/8950 от 17.02.2017

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/9166 от 17.02.2017

Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/9151 от 17.02.2017

Минфин РФ: Письмо № 03-07-14/9030 от 17.02.2017

РАССЫЛКА

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Вам подарок за подписку!

Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году

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