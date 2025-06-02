Утренний бухгалтер № 5895. Утвержден порядок определения основного и дополнительных кодов ОКВЭД

При определении кодов ОКВЭД будут учитывать все виды деятельности за календарный год с детализацией не менее 4 знаков.

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Не более 100 000 рублей: с 30 мая 2025 года начало действовать ограничение на переводы без открытия счета.

Госдума хочет освободить от НДФЛ процентный доход по вкладам сроком на три года.

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