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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5895. Утвержден порядок определения основного и дополнительных кодов ОКВЭД

Кабмин установил правила, по которым Росстат и СФР будут определять основной и дополнительные коды ОКВЭД отчетного типа и рассчитывать процентные доли видов деятельности ИП и юрлиц.

При определении кодов ОКВЭД будут учитывать все виды деятельности за календарный год с детализацией не менее 4 знаков.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

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Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году

Роскомнадзор: в уведомлении неправильно ссылаться только на закон о персданных как основание для их обработки.

Не более 100 000 рублей: с 30 мая 2025 года начало действовать ограничение на переводы без открытия счета.

Госдума хочет освободить от НДФЛ процентный доход по вкладам сроком на три года.

Законопроект: появится самозапрет на участие в азартных играх.

Единый налоговый счет в 2025 году, о чем нужно помнить бухгалтеру, узнаете из статьи.

Аналитика: продавцы теряют интерес к маркетплейсам из-за высокой конкуренции и насыщения рынка.

Совет от редакции: одна из самых дорогих вакансий на рынке труда – Аналитик 1С. Разберемся, кто это такой, какие задачи он решает и почему бухгалтера становятся лучшими Аналитиками 1С, на бесплатном вебинаре 3 июня в 11:00 мск. Записаться.

❗Новые штрафы по персданным — уже реальность. Как уберечь бизнес?

С 30 мая 2025 года вступили в силу изменения закона о персональных данных. Компаниям и ИП грозят огромные оборотные штрафы и уголовная ответственность. Бухгалтеры в соцсетях «Клерка» рассказывают, что уже сталкивались с проверками.

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Разборы законов

Бухгалтерский учет расчетов с подотчетными лицами по счету 71: проводки и примеры

Счет 71 предназначен для учета информации о средствах, выданных сотрудникам под отчет, и контроля расчетов по ним. Анализ данных счета 71 позволяет бухгалтеру видеть, какая сумма была предоставлена сотруднику и состояние его обязательств перед компанией или наоборот.

Через какое время можно уйти в отпуск на новой работе. Мини-курс

При трудоустройстве у нового работника часто возникает вопрос: когда ему положен отпуск? Разбираем в мини-курсе.

Можно ли заключить с генеральным директором трудовой договор о дистанционной работе

Ответ: да. Если не принимать во внимание позицию Минтруда о том, что с людьми, постоянно проживающими за границей, надо заключать ГПД, поскольку там не действует ТК и работодатель не сможет обеспечить его исполнение.

Новые ФСБУ в 2025 году: ФСБУ 4/2023 Бухотчетность и ФСБУ 28/2023 Инвентаризация

Рассмотрим особенности новых ФСБУ, как проводить инвентаризацию по новым стандартам, чтобы не допустить ошибок. Разберемся, как будем сдавать отчетность за 2025 год.

Как самозанятому перейти на патент. Мини-курс

При утрате права на применение НПД, физлицу доступна регистрация ИП и переход на патентную систему налогообложения. О сроках перехода, условиях получения патента и способах подачи документов рассказываем в сегодняшнем мини-курсе.

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6 И для долгосрочных сбережений хотят установить период охлаждения

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Мероприятия

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Документы

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/3005@ от 17.02.2017

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/9301 от 17.02.2017

Минфин РФ: Письмо № 03-12-11/1/9340 от 17.02.2017

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/9044 от 17.02.2017

Минфин РФ: Письмо № 02-01-06/33918 от 04.04.2025

Правительство РФ: Постановление № 728 от 27.05.2025

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/5192@ от 27.05.2025

Подробнее о документе мы писали в новости Можно ли доходы по УСН уменьшать на туристический налог – ответ ФНС

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ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-23/478@ от 11.05.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-07-14/9027 от 17.02.2017

РАССЫЛКА

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Вам подарок за подписку!

Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году

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