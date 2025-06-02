Утренний бухгалтер № 5895. Утвержден порядок определения основного и дополнительных кодов ОКВЭД

При определении кодов ОКВЭД будут учитывать все виды деятельности за календарный год с детализацией не менее 4 знаков.
Утренний бухгалтер
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Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
Роскомнадзор: в уведомлении неправильно ссылаться только на закон о персданных как основание для их обработки.
Не более 100 000 рублей: с 30 мая 2025 года начало действовать ограничение на переводы без открытия счета.
Госдума хочет освободить от НДФЛ процентный доход по вкладам сроком на три года.
Законопроект: появится самозапрет на участие в азартных играх.
Единый налоговый счет в 2025 году, о чем нужно помнить бухгалтеру, узнаете из статьи.
Аналитика: продавцы теряют интерес к маркетплейсам из-за высокой конкуренции и насыщения рынка.
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❗Новые штрафы по персданным — уже реальность. Как уберечь бизнес?
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Разборы законов
— Бухгалтерский учет расчетов с подотчетными лицами по счету 71: проводки и примеры
Счет 71 предназначен для учета информации о средствах, выданных сотрудникам под отчет, и контроля расчетов по ним. Анализ данных счета 71 позволяет бухгалтеру видеть, какая сумма была предоставлена сотруднику и состояние его обязательств перед компанией или наоборот.
— Через какое время можно уйти в отпуск на новой работе. Мини-курс
При трудоустройстве у нового работника часто возникает вопрос: когда ему положен отпуск? Разбираем в мини-курсе.
— Можно ли заключить с генеральным директором трудовой договор о дистанционной работе
Ответ: да. Если не принимать во внимание позицию Минтруда о том, что с людьми, постоянно проживающими за границей, надо заключать ГПД, поскольку там не действует ТК и работодатель не сможет обеспечить его исполнение.
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Рассмотрим особенности новых ФСБУ, как проводить инвентаризацию по новым стандартам, чтобы не допустить ошибок. Разберемся, как будем сдавать отчетность за 2025 год.
— Как самозанятому перейти на патент. Мини-курс
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Документы
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/3005@ от 17.02.2017
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/9301 от 17.02.2017
Минфин РФ: Письмо № 03-12-11/1/9340 от 17.02.2017
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/9044 от 17.02.2017
Минфин РФ: Письмо № 02-01-06/33918 от 04.04.2025
Правительство РФ: Постановление № 728 от 27.05.2025
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/5192@ от 27.05.2025
Подробнее о документе мы писали в новости Можно ли доходы по УСН уменьшать на туристический налог – ответ ФНС
Первый арбитражный апелляционный суд: Постановление № 01АП-1470/2024 от 22.04.2024
Подробнее о документе мы писали в новости «Безнравственные» сделки: четыре судебных дела
ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-23/478@ от 11.05.2021
Минфин РФ: Письмо № 03-07-14/9027 от 17.02.2017
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