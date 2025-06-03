Утренний бухгалтер № 5896. Что изменится для бухгалтера с июня 2025 года: обзор

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ФНС рассказала, на что обратить внимание и как исправить типичные ошибки в уведомлениях по имущественным налогам.

Следующая рабочая неделя июня будет трехдневной. На 13 июня выходной перенесли с марта.

Обсудить налоги, законы, выразить мысли вслух и поделиться настроением можно здесь.

Если субъект МСП перешел на другой вид деятельности, но он тоже входит перечень по льготам, – можно и дальше применять пониженный тариф страховых взносов.

Роструд: увольнение за отказ от наставничества законом не предусмотрено.

Что такое краудсорсинг и его польза для бизнеса, узнаете из статьи.

Сегодня – крайний срок отправки уведомления по НДФЛ за вторую часть мая для налоговых агентов.

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