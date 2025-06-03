Утренний бухгалтер № 5896. Что изменится для бухгалтера с июня 2025 года: обзор

Собрали все изменения для бухгалтера в одной новости. Сохраняйте в закладки.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
ФНС рассказала, на что обратить внимание и как исправить типичные ошибки в уведомлениях по имущественным налогам.
Следующая рабочая неделя июня будет трехдневной. На 13 июня выходной перенесли с марта.
Обсудить налоги, законы, выразить мысли вслух и поделиться настроением можно здесь.
Если субъект МСП перешел на другой вид деятельности, но он тоже входит перечень по льготам, – можно и дальше применять пониженный тариф страховых взносов.
Роструд: увольнение за отказ от наставничества законом не предусмотрено.
Что такое краудсорсинг и его польза для бизнеса, узнаете из статьи.
Сегодня – крайний срок отправки уведомления по НДФЛ за вторую часть мая для налоговых агентов.
⭐ Совет от редакции: разберитесь, по каким причинам ФНС может инициировать выездную налоговую проверку и как к ней подготовиться, чтобы снизить риски на бесплатном вебинаре 5 июня в 11:00 мск. Записаться.
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Разборы законов
— Что такое реимпорт и когда его можно применять. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, что такое реимпорт, а также когда и при каких условиях его проводят.
— Что такое договор аренды рабочего места, и как его составить
Аренда рабочего места — выгодный вариант получить рабочее пространство вместо того, чтобы тратиться на аренду целого помещения или приобретение недвижимости. Разберем, что должно быть в договоре и как его составить.
— Неуведомление о начале предпринимательской деятельности: с 27 июня 2025 года увеличат штрафы
В июне вступят в силу поправки в КоАП: нарушение порядка уведомления о начале предпринимательской деятельности будет стоить дороже.
— Бухгалтерский учет расчетов с подотчетными лицами по счету 71: проводки и примеры
Счет 71 предназначен для учета информации о средствах, выданных сотрудникам под отчет, и контроля расчетов по ним. Анализ данных счета 71 позволяет бухгалтеру видеть, какая сумма была предоставлена сотруднику и состояние его обязательств перед компанией или наоборот.
— Новые ФСБУ в 2025 году: ФСБУ 4/2023 Бухотчетность и ФСБУ 28/2023 Инвентаризация
Рассмотрим особенности новых ФСБУ, как проводить инвентаризацию по новым стандартам, чтобы не допустить ошибок. Разберемся, как будем сдавать отчетность за 2025 год.
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Новости
1 В июне 2025 могут ввести лимит в 50 тыс. рублей на покупки в рассрочку — Аксаков
2 Россияне с детьми выбирают для отдыха апарт-отели и гостевые дома
3 Страховку по ОСАГО хотят выплачивать без учета износа
4 🏆 За подаренную вазу не надо платить НДФЛ
5 Эксперт расскажет, как бухгалтерам зарабатывать в аналитике 1С
6 Налоговики назвали самые частые ошибки упрощенцев, которые впервые сдавали декларацию НДС. Есть совсем смешные:)
7 В начале 2025 года быстрее всего рос туристический и образовательный бизнес
8 Изменения в ЕГРИП, как самозанятому перейти на патент и может ли гендиректор работать дистанционно: экспертные разборы за неделю
9 В сентябре 2025 года начнется обязательная маркировка чая, кофе, игрушек и сладостей
10 Минфин предложит установить для холдингов единую ставку налога на прибыль
11 ⏳ 3 июня 2025 – крайний срок отправки уведомления по НДФЛ за вторую часть мая для налоговых агентов
12 Депутаты собираются возродить доходные дома
13 Малый бизнес подал заявки на факторинг на 2,3 млрд рублей
14 Минпромторг: зарубежные компании официально не запрашивали возвращения в РФ
15 Роструд: можно ли вписать в трудовой договор банк, с которым у работодателя зарплатный проект
16 Можно ли отказаться подписывать допсоглашение о включении обязанностей наставника в должностную инструкцию – ответ Роструда
17 ФНС и Сбер хотят общаться с россиянами с помощью нейросетей
18 93% пользователей довольны сервисом получения справок об участии в СВО
19 📅 В июне 2025 будет сокращенный рабочий день и четыре выходных подряд
20 Многодетным родителям предложили давать дополнительные две недели отпуска
21 В первом квартале 2025 россияне переводят пенсионные накопления в программу долгосрочных сбережений – Центробанк
22 ФНС: когда при смене вида деятельности остается право на льготу по страховым взносам
23 Минэкономразвития разработало проект Стандарта общественного капитала бизнеса
24 👓 Все основные изменения с июня 2025 для бухгалтера: обзор
25 Типичные ошибки в уведомлениях по имущественным налогам: налоговики рассказали, на что обратить внимание и как их исправить
26 Ошибки в резюме стали меньше раздражать HR-специалистов
27 На новом потоке обучения остались свободные места! Скорее занимайте — отдаем дешевле себестоимости
28 Минпромторг: на маркетплейсах работает 1,5 млн поставщиков
29 Глава Минпромторга поддержал полный запрет вейпов
30 🏡 В 2025 году выдача ипотечных кредитов снизилась на 44% — ВТБ
31 Можно ли учесть по налогу на прибыль расходы по договорам медуслуг для работников – ответ Минфина
Мероприятия
Почему бухгалтеры уходят в аналитику 1С. Чем помогают новые навыки
Дата проведения: 3 июня, вторник
Прикладная Стратегия для адаптации бизнеса к целям собственника
Дата проведения: 5 июня, четверг
Выездная налоговая проверка: когда, как, почему? Как подготовиться, и что будут проверять
Дата проведения: 5 июня, четверг
Вебинар «Всё, что нужно знать для внедрения электронной подписи в бизнес»
Дата проведения: 5 июня, четверг
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5895. Утвержден порядок определения основного и дополнительных кодов ОКВЭД
Кабмин установил правила, по которым Росстат и СФР будут определять основной и дополнительные коды ОКВЭД отчетного типа и рассчитывать процентные доли видов деятельности ИП и юрлиц.
— Как защитить от мошенников приватизированную квартиру: новый закон
Мошенников очень интересуют чужие квартиры (точнее — деньги, которые можно за них получить) — и в практике уже накопилось немало примеров их активной деятельности в этом направлении.
— IT без переезда: как зарабатывать 250 000 рублей в месяц, живя в небольшом городе
В настоящее время удаленная работа стала неотъемлемой частью жизни многих специалистов, особенно в сфере IT. Высоким спросом в этой области пользуется профессия бизнес-аналитика.
— ФСБУ 25/2018: как его должны применять малые предприятия
Организация вправе применять упрощенные способы учета. По договору аренды переход права собственности не предусмотрен, возможности выкупа нет, субаренда не предполагается. Может ли организация на применять ФСБУ 25/2018?
— Гостиницы на УСН хотят совмещать ставки НДС 5% и 0%. Но Минфин против
Если гостиничный бизнес на УСН в 2025 году выбрал ставку НДС 5%, то применять отраслевую НДС-льготу (ставку 0%) он не сможет. Менять это правило власти не собираются.
— Оказание услуг посольству: будет ли НДС у российской компании
Российская организация, плательщик НДС, планирует оказать услуги посольству страны ЕАЭС в РФ. Посольство состоит на учете в налоговом органе РФ. Местом реализации услуг признается Россия. Будет ли в данном случае НДС и по какой ставке?
— Корректирующее уведомление в РКН: когда нужно подавать
Организация состоит в реестре Роскомнадзора. Но уведомление было подано давно по старой форме. Требуется ли в связи с вводом новых форм передавать в РКН уведомление о внесении корректировок в ранее поданные сведения? Будет ли штраф, если этого не сделать?
— Штраф по декларации НДС: куда платить
Как правильно оплатить штраф за несвоевременно сданную декларацию по НДС: по реквизитам ЕНП или в платежке указать КБК, указанный в требовании?
— Что делать, если в одном объекте оказалось и движимое, и недвижимое имущество
Когда покупаешь кабельные линии за 3 миллиона, ожидаешь, что это просто объект недвижимости. Но спустя год аренды и уплаты налога на имущество может выясниться: часть объекта — вовсе не недвижимость, а движимое имущество. Что теперь делать с учётом, налогами и продажей по заниженной цене? Разбираем кейс с сервиса консультаций Клерка.
— Документооборот в строительстве: какие документы обязательно должны вестись на объектах
Учет на строительном объекте — это не только бетон, техника и бригады, но и тонны документов. Чтобы бухгалтерия не осталась без данных о списанных материалах, отработанных часах и передвижениях техники, стройплощадка должна работать как часть общей системы учета.
— Первый блин – комом. Упрощенцы наделали ошибок в декларации по НДС. 📝«Ночной бухгалтер» № 1943
Декларация по НДС для упрощенцев – пока в диковинку. Поэтому каких только ошибок там нет.
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Как проверить судебную историю кандидата при приеме на работу
ТОП-30 самых частых вопросов про облачную кассу
Отдел кадров: как сократить расходы и оптимизировать его работу с помощью автоматизации документооборота
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Консультации
Подача уведомления в Роскомнадзор о перс.данных гр. Беларуссии
Заключение договора аренды автомобиля без экипажа с гражданином Республики Беларусь.
Налог на доходы по штрафу, уплаченному контрагенту из РБ
НДФЛ при покупке/продаже авто через агента
КДИР при работе с маркетплейсам
Резюме
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💼 Мой портфель акций на 2 июня 2025. Больше пассивного дохода! Какие акции я купил?
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Что о вас могут рассказать основания платежа? Как подтвердить право на возмещение НДС по остаткам ТМЦ
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-03/25530 от 14.03.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/38652 от 17.04.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/34736 от 08.04.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/33009 от 03.04.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/32930 от 03.04.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-13-10/33059 от 03.04.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-03-05/48510 от 19.05.2025
Минфин РФ: Письмо № 24-06-09/41454 от 24.04.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-03/27113 от 19.03.2025
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Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
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