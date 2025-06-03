Бизнес сдает уведомления в РКН с ошибками. 🔣«Ночной бухгалтер» № 1944

Сегодня в выпуске:
РКН перечислил частые ошибки бизнеса в уведомлениях.
Начнут маркировать соусы, дезодоранты и моторные масла.
Для расчета взносов бухгалтер должен учесть, сколько часов в день сварщик занят сваркой.
Главред рекомендует.
Во время домашнего ареста «капают» дни отпуска.
Торговые автоматы начнут определять возраст людей.
Мем дня.
Цель в уведомлении в РКН
Какую цель обработки персональных данных указывать в уведомлении, и какие ошибки допускает бизнес, рассказал Роскомнадзор.
Организации должны ориентироваться на свой устав и помнить, что они ведут бухгалтерский и кадровый учет, в рамках которого обрабатываются персональные данные работников и членов их семьи.
ИП могут использовать формулировку «подача отчетности в федеральные органы исполнительной власти».
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Косметика и кетчуп
С 1 июля 2025 года начнется маркировка соусов, специй и приправы, а также дезодорантов, средств для волос и бритья. С 1 сентября 2025 года начнется маркировка моторных масел и радиоэлектроники, а с 1 октября — косметики и зубной пасты.
Сварщик наполовину
Если сотрудник не весь день делает вредную работу, то взносы по доптарифу надо начислять не на всю зарплату. Бухгалтеру придется высчитывать пропорцию.
Главред рекомендует
Отпуск за домашний арест
Если сотрудник находится под следствием и находится под домашним арестом, то нет повода исключать это время из стажа, дающего право на отпуск. Ведь на работе он отсутствует не по своей воле, поясняет Роструд.
Поэтому при увольнении за время домашнего ареста надо насчитать компенсацию за неиспользованный отпуск.
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Биометрия в вендинге
На кассах самообслуживания и в вендинговых аппаратах будет функция подтверждения возраста покупателей. По биометрии можно будет можно купить энергетики, сигареты, алкоголь.
Мем дня
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