Бизнес сдает уведомления в РКН с ошибками. 🔣«Ночной бухгалтер» № 1944

Отпуск за домашний арест

Если сотрудник находится под следствием и находится под домашним арестом, то нет повода исключать это время из стажа, дающего право на отпуск. Ведь на работе он отсутствует не по своей воле, поясняет Роструд.

Поэтому при увольнении за время домашнего ареста надо насчитать компенсацию за неиспользованный отпуск.