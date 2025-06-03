ЦОК КПП УСН 03.06 Мобильный

Книга учёта доходов и расходов (КУДиР) в 2025 году: актуальные правила для УСН

КУДиР — это обязательный налоговый регистр, который ведут организации и ИП на упрощённой системе налогообложения (УСН). Она фиксирует все операции, влияющие на расчёт налоговой базы, и служит подтверждением для налоговой при проверках.

Зачем нужна КУДиР

Книга выполняет сразу несколько функций:

  • фиксирует доходы и расходы;

  • отражает затраты на основные средства и НМА;

  • служит основанием для расчёта налога;

  • подтверждает данные при камеральных и выездных проверках.

Законодательная база 2025 года

  • Глава 26.2 НК РФ — регулирует применение УСН;

  • Приказ ФНС России от 07.11.2023 № ЕА-7-3/816@ — утверждает форму и формат КУДиР;

  • В 2025 году требование ведения КУДиР сохраняется как для объекта «Доходы», так и для «Доходы минус расходы».

Как вести КУДиР

  • Один налоговый период = одна книга. Заводится с начала года или с даты регистрации бизнеса.

  • Один экземпляр на всю организацию, включая филиалы.

  • Варианты ведения:

    • на бумаге (обязательно прошивается, нумеруется, подписывается);

    • в электронном виде (с распечаткой по итогам года).

Регистрировать книгу в ИФНС не требуется, но нужно хранить её и предъявлять по требованию в течение 10 дней.

Структура КУДиР

  1. Титульный лист — указывается период, данные компании/ИП, система налогообложения, расчётные счета.

  2. Раздел 1 — доходы и расходы.

  3. Раздел 2 — учёт расходов на ОС и НМА.

  4. Раздел 3 — убытки прошлых лет.

  5. Раздел 4 — торговый сбор.

Что заполняется при разных объектах

Объект

Заполняются

УСН «Доходы»

титульный лист, раздел 1, раздел 4

УСН «Доходы минус расходы»

титульный лист, разделы 1–4 + справка к разделу 1

Раздел 1: доходы и расходы

Заполняется в хронологическом порядке. Указываются:

  • дата;

  • документ-основание (банковская выписка, ПКО и т.п.);

  • суть операции;

  • сумма дохода;

  • сумма расходов (только при УСН 15%).

Для УСН 6% расходная графа не обязательна, но допустима для управленческого учёта.

Раздел 2: основные средства и НМА

Здесь учитываются расходы на покупку и ввод в эксплуатацию. Сумма списывается поквартально:

  • если объект куплен и введён в январе — ¼ списывается каждый квартал;

  • если в сентябре — списывается по ½ в III и IV кварталах.

ОС, купленные до перехода на УСН, списываются по отдельным правилам (см. ст. 346.16 НК РФ).

Раздел 3: убытки прошлых лет

Если в предыдущие годы при УСН был убыток, его можно зачесть:

  • допускается перенос на 10 лет;

  • убытки учитываются строго по порядку;

  • требуется документальное подтверждение.

Раздел 4: торговый сбор

Если вы зарегистрированы как плательщик сбора, заполняете данные об уплате:

  • реквизиты платёжки;

  • период;

  • сумма;

  • даже при отсутствии обязанностей по сбору в разделе проставляются прочерки.

Сводная таблица: КУДиР при УСН в 2025 году

Параметр

УСН «Доходы» (6%)

УСН «Доходы минус расходы» (15%)

Кто обязан вести КУДиР

Все ИП и организации на УСН

Все ИП и организации на УСН

Документ-основание

Приказ ФНС № ЕА-7-3/816@ от 07.11.2023

Приказ ФНС № ЕА-7-3/816@ от 07.11.2023

Что отражается

Только доходы

Доходы и расходы

Какие разделы заполняются

Титульный лист, раздел 1, раздел 4

Титульный лист, разделы 1, 2, 3, 4, справка-приложение

Расходы в налоговой базе

Не учитываются

Учитываются из закрытого перечня (ст. 346.16 НК РФ)

Учет ОС и НМА

Не влияет на налог

Расходы списываются поквартально

Возможность зачесть убытки прошлых лет

Нет

Да, до 10 лет подряд

Ведется на бумаге или в электронном виде

Да

Да

Обязательность регистрации в ИФНС

Не требуется

Не требуется

Срок хранения

4 года

4 года

Срок предоставления по требованию

10 рабочих дней

10 рабочих дней

Ответственность за нарушения

Штраф от 10 000 ₽ (ст. 120 НК РФ)

Штраф от 10 000 ₽ (ст. 120 НК РФ)

Пример заполнения КУДиР

УСН 6%:

1 | Выписка банка №12 от 10.02.2025 | Оплата от ООО "Старт" | 120 000 | -

УСН 15%:

1 | Выписка банка №45 от 01.03.2025 | Оплата от ООО "Альфа" | 150 000 | -

2 | Плат. пор. №23 от 05.03.2025, накл. №45 | Покупка сырья | - | 70 000

Учет авансов, возвратов и кредитов

  • Авансы: учитываются в доходах по дате поступления.

  • Возвраты: при кассовом методе не уменьшают доход.

  • Кредиты: тело кредита — не расход; проценты учитываются (при 15%).

Курсовые разницы

  • Положительные — включаются в доходы.

  • Отрицательные — включаются в расходы (только при 15%).

Исправления ошибок

На бумаге:

  • зачёркиваем;

  • вписываем верно;

  • дата, подпись, печать.

В электронном виде:

  • сторнирующая запись;

  • либо новая запись с верными данными;

  • при распечатке — аналогично бумажной версии.

Ответственность и штрафы

По ст. 120 НК РФ:

  • отсутствие книги — 10 000 ₽;

  • повторное нарушение — 30 000 ₽;

  • если занизили налог — 20% от недоимки, но не менее 40 000 ₽.

Дата публикации: 03.06.2025, 23:12

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