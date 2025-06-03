Книга учёта доходов и расходов (КУДиР) в 2025 году: актуальные правила для УСН

Зачем нужна КУДиР
Книга выполняет сразу несколько функций:
фиксирует доходы и расходы;
отражает затраты на основные средства и НМА;
служит основанием для расчёта налога;
подтверждает данные при камеральных и выездных проверках.
Законодательная база 2025 года
Глава 26.2 НК РФ — регулирует применение УСН;
Приказ ФНС России от 07.11.2023 № ЕА-7-3/816@ — утверждает форму и формат КУДиР;
В 2025 году требование ведения КУДиР сохраняется как для объекта «Доходы», так и для «Доходы минус расходы».
Как вести КУДиР
Один налоговый период = одна книга. Заводится с начала года или с даты регистрации бизнеса.
Один экземпляр на всю организацию, включая филиалы.
Варианты ведения:
на бумаге (обязательно прошивается, нумеруется, подписывается);
в электронном виде (с распечаткой по итогам года).
Регистрировать книгу в ИФНС не требуется, но нужно хранить её и предъявлять по требованию в течение 10 дней.
Структура КУДиР
Титульный лист — указывается период, данные компании/ИП, система налогообложения, расчётные счета.
Раздел 1 — доходы и расходы.
Раздел 2 — учёт расходов на ОС и НМА.
Раздел 3 — убытки прошлых лет.
Раздел 4 — торговый сбор.
Что заполняется при разных объектах
Объект
Заполняются
УСН «Доходы»
титульный лист, раздел 1, раздел 4
УСН «Доходы минус расходы»
титульный лист, разделы 1–4 + справка к разделу 1
Раздел 1: доходы и расходы
Заполняется в хронологическом порядке. Указываются:
дата;
документ-основание (банковская выписка, ПКО и т.п.);
суть операции;
сумма дохода;
сумма расходов (только при УСН 15%).
Для УСН 6% расходная графа не обязательна, но допустима для управленческого учёта.
Раздел 2: основные средства и НМА
Здесь учитываются расходы на покупку и ввод в эксплуатацию. Сумма списывается поквартально:
если объект куплен и введён в январе — ¼ списывается каждый квартал;
если в сентябре — списывается по ½ в III и IV кварталах.
ОС, купленные до перехода на УСН, списываются по отдельным правилам (см. ст. 346.16 НК РФ).
Раздел 3: убытки прошлых лет
Если в предыдущие годы при УСН был убыток, его можно зачесть:
допускается перенос на 10 лет;
убытки учитываются строго по порядку;
требуется документальное подтверждение.
Раздел 4: торговый сбор
Если вы зарегистрированы как плательщик сбора, заполняете данные об уплате:
реквизиты платёжки;
период;
сумма;
даже при отсутствии обязанностей по сбору в разделе проставляются прочерки.
Сводная таблица: КУДиР при УСН в 2025 году
Параметр
УСН «Доходы» (6%)
УСН «Доходы минус расходы» (15%)
Кто обязан вести КУДиР
Все ИП и организации на УСН
Все ИП и организации на УСН
Документ-основание
Приказ ФНС № ЕА-7-3/816@ от 07.11.2023
Приказ ФНС № ЕА-7-3/816@ от 07.11.2023
Что отражается
Только доходы
Доходы и расходы
Какие разделы заполняются
Титульный лист, раздел 1, раздел 4
Титульный лист, разделы 1, 2, 3, 4, справка-приложение
Расходы в налоговой базе
Не учитываются
Учитываются из закрытого перечня (ст. 346.16 НК РФ)
Учет ОС и НМА
Не влияет на налог
Расходы списываются поквартально
Возможность зачесть убытки прошлых лет
Нет
Да, до 10 лет подряд
Ведется на бумаге или в электронном виде
Да
Да
Обязательность регистрации в ИФНС
Не требуется
Не требуется
Срок хранения
4 года
4 года
Срок предоставления по требованию
10 рабочих дней
10 рабочих дней
Ответственность за нарушения
Штраф от 10 000 ₽ (ст. 120 НК РФ)
Штраф от 10 000 ₽ (ст. 120 НК РФ)
Пример заполнения КУДиР
УСН 6%:
1 | Выписка банка №12 от 10.02.2025 | Оплата от ООО "Старт" | 120 000 | -
УСН 15%:
1 | Выписка банка №45 от 01.03.2025 | Оплата от ООО "Альфа" | 150 000 | -
2 | Плат. пор. №23 от 05.03.2025, накл. №45 | Покупка сырья | - | 70 000
Учет авансов, возвратов и кредитов
Авансы: учитываются в доходах по дате поступления.
Возвраты: при кассовом методе не уменьшают доход.
Кредиты: тело кредита — не расход; проценты учитываются (при 15%).
Курсовые разницы
Положительные — включаются в доходы.
Отрицательные — включаются в расходы (только при 15%).
Исправления ошибок
На бумаге:
зачёркиваем;
вписываем верно;
дата, подпись, печать.
В электронном виде:
сторнирующая запись;
либо новая запись с верными данными;
при распечатке — аналогично бумажной версии.
Ответственность и штрафы
По ст. 120 НК РФ:
отсутствие книги — 10 000 ₽;
повторное нарушение — 30 000 ₽;
если занизили налог — 20% от недоимки, но не менее 40 000 ₽.
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