Книга учёта доходов и расходов (КУДиР) в 2025 году: актуальные правила для УСН

КУДиР — это обязательный налоговый регистр, который ведут организации и ИП на упрощённой системе налогообложения (УСН). Она фиксирует все операции, влияющие на расчёт налоговой базы, и служит подтверждением для налоговой при проверках.