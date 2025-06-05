Утренний бухгалтер № 5898. С 1 октября заработает новый порядок обмена электронными счетами-фактурами

Налоговая служба подготовила проект приказа с новым порядком обмена электронными счетами-фактурами.

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