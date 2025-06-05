Утренний бухгалтер № 5898. С 1 октября заработает новый порядок обмена электронными счетами-фактурами

Налоговая служба подготовила проект приказа с новым порядком обмена электронными счетами-фактурами.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
Роструд: работник может отказаться от наставничества в любой момент.
Хотите обсудить законы, налоги, выразить мысли вслух? Присоединяйтесь к чату для бухгалтеров.
Чтобы оценить не только выручку бизнеса, но и их вклад в общество, экологию и достижение национальных целей, появится новый стандарт.
Власти уточнят правила проверок работодателей, а нормы ключевых показателей госконтроля сделают жестче.
Как ИП совмещать патент и УСН в 2025 году, читайте подробный гайд.
ФНС: перед покупкой токена для КЭП нужно проверить, что он сертифицирован ФСТЭК или ФСБ.
Минпромторг планирует запретить госзакупки импортных телевизоров.
Переплачиваете за эквайринг? Наши клиенты экономят от 10% на комиссиях с решением Mixplat. Персональные тарифы под ваш бизнес, простая интеграция, прозрачные условия.
⚡Узнайте сколько сэкономите именно вы :
➜ Перейдите по ссылке.
➜ Заполните заявку за 2 минуты.
➜ Уже через 2 часа сможем обсудить детали.
Реклама: ООО «Миксплат Процессинг», ИНН 7734426211, erid 2W5zFJw3sxt
Разборы законов
— Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по счету 73: проводки и примеры
В отличие от счетов 70 и 71, предназначенных для учета расчетов по заработной плате и подотчетным суммам, счет 73 используется для отражения других видов расчетов с персоналом.
— Как провести аттестацию сотрудников. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, для чего проводят аттестацию работников и как ее оформить.
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за май 2025 года
Подготовили для вас обзор разъяснений мая по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
— Перенос отпуска по инициативе работника: как оформить. Мини-курс
Работник может попросить перенести отпуск по разным причинам. Однако работодатель может как согласиться, так и отказаться. Подробнее расскажем в мини-курсе.
— Что такое договор аренды рабочего места, и как его составить
Аренда рабочего места — выгодный вариант получить рабочее пространство вместо того, чтобы тратиться на аренду целого помещения или приобретение недвижимости. Разберем, что должно быть в договоре и как его составить.
💻 Все о зарплате, взносах и НДФЛ: расчет, учет, 1С
Все нюансы расчета зарплаты, командировочных, больничных и отпускных в 2025 году разберем на курсе профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате». Смотрите видео, читайте и скачивайте конспекты, проходите тесты, встречайтесь онлайн с преподавателями и задавайте вопросы. Теория и практика работы с зарплатой, в том числе в 1С:ЗУП.
Сейчас вы можете купить курс со скидкой 75% за 7 900 рублей вместо
31 700 рублей.
Обучение уже началось. Присоединяйтесь!
Новости
1 ФАС оштрафовала МТС за необъективную рекламу
2 В мае-2025 снизились продажи новых импортных авто – Минпромторг
3 Матвиенко: господдержка бизнеса должна быть более адресной
4 🍷 Как сформировать чек ККТ на крепкий алкоголь: может быть два варианта
5 Мосбиржа запускает торги фьючерсами на биткоин с 4 июня 2025 года
6 ПСН могут распространить на платежных агентов в муниципальных и городских округах
7 Эксперт расскажет о подготовке к выездным налоговым проверкам
8 🏠 Банк России поддерживает создание реестра подрядчиков по ИЖС
9 Прием в вузы скорректируют исходя из кадрового прогноза, а профстандарты обновят – Котяков
10 Нужно ли учитывать районные коэффициенты для стандартного налогового вычета – ответ Минфина
11 Действующее положение о проверках работодателей дополнят и продлят до конца 2026 года
12 Если отношения с внештатникам переквалифицируют в трудовые, придется удерживать НДФЛ
13 📺 Минпромторг хочет запретить госзакупки импортных телевизоров
14 Налоговики объяснили, какой токен подходит для записи КЭП юрлица и ИП
15 Эффективность региональных налоговых льгот будут оценивать по требованиям к федеральным
16 Минэкономразвития собирается утвердить стандарт общественного капитала предпринимателей + мнение ИП о необходимости стандарта
17 💰 Малые технологические компании могут получить грант до 250 млн рублей
18 🙅 Работник может отказаться от наставничества в любой момент
19 ❗ С 1 октября 2025 года будет новый порядок обмена электронными счетами-фактурами
20 Число выданных кредитов упало на 60%
21 Совфед: за продажу энергетиков детям оштрафуют до 500 тысяч рублей
22 РКН: в уведомлении не нужно путать «категории персданных» с их материальными носителями
Мероприятия
Прикладная Стратегия для адаптации бизнеса к целям собственника
Дата проведения: 5 июня, четверг
Выездная налоговая проверка: когда, как, почему? Как подготовиться, и что будут проверять
Дата проведения: 5 июня, четверг
Вебинар «Всё, что нужно знать для внедрения электронной подписи в бизнес»
Дата проведения: 5 июня, четверг
Дата проведения: 10 июня, вторник
Бухгалтер маркетплейса: признание выручки и ответ на требование ФНС
Дата проведения: 10 июня, вторник
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5897. За неприменение онлайн-кассы приостановят деятельность, даже если выручка поступает на р/с и налоги уплачены
Суд приостановил работу двух предпринимателей, которые работали без контрольно-кассовой техники.
— Цифровая валюта: правовой статус, налоги, законодательные изменения
Цифровая валюта в России — это не просто новый финансовый инструмент, а сложный правовой феномен, который находится на стадии активного формирования и регулирования.
— Как вести учет закупок товаров через маркетплейсы
Разбираемся, какие проводки использовать, как работать с подотчетными лицами и избежать рисков при заказе на российских и иностранных площадках.
— Что нужно сделать для того, чтобы принять наследство
В этой статье разберем, какие шаги необходимо предпринять для оформления наследства.
— Смена объекта налогообложения на УСН у новой компании
При создании ООО было подано уведомление о применении системы налогообложения УСН-доходы. Можно ли еще перейти на доходно-расходную УСН? Когда можно будет перейти на ОСНО?
— ДМС для сотрудников: как учитывать на ОСНО
Организация хочет приобрести ДМС для сотрудников. Как это учитывать на ОСНО, какие есть особенности?
— Торговая точка на пляже: можно ли применять ПСН
Палатка на пляже относится к розничной торговле, осуществляемые через объекты стационарной торговой сети без торгового зала? Может ли ИП в этом случае применять ПСН?
— Страховые взносы 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей у ИП на ОСНО: как считать
ИП на ОСНО воспользовался профессиональным вычетом в размере 20% от суммы дохода. С какой суммы считать взносы в размере 1%: с полной суммы дохода или за минусом профессионального вычета?
— Рейтинг лидеров в тестировании сложных ИТ-ландшафтов
Сегодня тестирование — не просто этап разработки, а самостоятельная инженерная дисциплина. Особенно когда речь идет о сложных ИТ-ландшафтах: микросервисной архитектуре, интеграции десятков систем, динамично развивающемся коде и постоянных релизах. Такие проекты требуют от QA-команд не только технической компетентности, но и высокой зрелости процессов, гибкости мышления и умения работать с любым технологическим стеком.
— Что изменится в фиксированных взносах ИП: обзор грядущих поправок в НК 2025/2026
В НК пропишут формулу расчета взносов 1% для ИП на УСН и ЕСХН. Кроме того, теперь с ИП точно не будут требовать двойные взносы.
Блоги компаний
Социальный контракт в 2025 году: 350 тысяч рублей на бизнес от государства
Налоговые требования — 2025: ТОП запросов, актуальные тренды налогового контроля и новые дедлайны для подготовки ответов
Как ИП совмещать патент и УСН в 2025 году: подробный гайд
Как избежать конфликтов сторон при сотрудничестве с самозанятыми: рекомендации для заказчика
Как забронировать отель на Букинге из России: инструкция по оплате в 2025 году
Проверка трудовой инспекции: как кадровику оставаться во всеоружии
Как организации подать уведомление в Роскомнадзор 2025: инструкция
Применение ст. 54.1 НК о необоснованной налоговой выгоде: советы экспертов — как документально подтверждать сделки
Необоснованная налоговая выгода: признаки и последствия в 2025 году
Переход на другой КЭДО: пошаговая инструкция по смене сервиса кадрового документооборота
Оплата проезда в отпуск и обратно в 2025 году: кому положена и как оформить
Консультации
Маркированный товар в мини бар
Покупка техники за счет третьего лица
Вопрос по уведомлению роскомнадзора.
Здравствуйте! Физ лицу нужно принять для стройки иностранных граждан, у которых есть патент. Что нужно для этого? Как оформить? Какие налоги и взносы придется платить?
Разные подписи в разделе "Груз получил" в бумажной версии и версии ЭДО
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
— Бухгалтер в единственном числе
Трибуна
⚡️Транснефть объявила дивиденды за 2024 год!
Об указании места потребления услуги в Уведомлении о контролируемых сделках в отношении экспедиторских услуг
💥Обзор новостей: ФНС усилит контроль за дроблением на МП, преступность среди подростков-мигрантов растет, признаки неиспользования участков утвердили
План проверок на 2025 год: как узнать все планы прокуратуры
🗝 Рассмотрит ли ЦБ «более разнообразные варианты по ключевой ставке»? Или будет действовать назло Костину из ВТБ?
Просто и доступно: руководство по возмещению НДС
Жара и закон: что делать, если температура в офисе зашкаливает?
Как бизнесу безопасно сотрудничать с самозанятыми, чтобы не столкнуться с доначислением налогов и страховых взносов?
Представительские расходы: возврат неизрасходованных средств и страховые взносы
Есть ли безопасная сумма, при которой за обналичку не тронут?
ПЭП vs УНЭП: какой вид электронной подписи выбрать
Фиктивная налоговая миграция: как защищаться? (Калмыкия, Удмуртия)
Пошлина для пенсионеров и патент для сельских финансистов в налоговом обзоре
Реестр воинского учета и повесток. Как пользоваться и какие сведения можно получить в июне 2025 года
Будет жарко: что ждет бизнес в июне 2025 года
Техника безопасности при работе с криптовалютой
Осторожно: скрытая зарплата угрожает крупными последствиями!
Подали уведомление в Роскомнадзор и ваши данные утекли... Как такое могло произойти?
Документы
Правительство РФ: Постановление № 837 от 02.06.2025
Подробнее о документе мы писали в новости Обновили правила маркировки некоторых товаров: постановление Правительства
Арбитражный суд Московского округа: Постановление № Ф05-30593/2024 от 03.04.2025
Арбитражный суд Северо-Западного округа: Постановление № Ф07-719/2025 от 20.03.2025
Арбитражный суд Поволжского округа: Постановление № Ф06-1771/2025 от 05.05.2025
Арбитражный суд Поволжского округа: Постановление № Ф06-2676/2025 от 05.05.2025
Верховный Суд РФ: Определение № 304-ЭС21-11982 от 27.07.2021
Верховный Суд РФ: Определение № 307-ЭС23-6135 от 11.05.2023
Минфин РФ: Письмо № 27-05-13/118757 от 27.11.2024
Роструд: Письмо № ПГ/60005-6-1 от 25.12.2020
Арбитражный суд Центрального округа: Постановление № Ф10-1822/2022 от 07.07.2022
Последние темы форума
— Учет стоимости реализованных товаров, полученных от учредителя в виде вклада в имущество организации и реализованных от имени общества, при исчислении налога на прибыль
— Почта потеряла извещение в Роскомнадзор
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
Начать дискуссию