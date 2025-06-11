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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5902. Районные коэффициенты и надбавки к зарплате уменьшают налог на прибыль

В расходы на оплату труда включают районные коэффициенты и надбавки. Размеры таких коэффициентов устанавливает кабмин.

Минфин: РК и процентные надбавки работникам Крайнего Севера, включаются в расходы на оплату труда при формировании налоговой базы по налогу на прибыль.

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Утренний бухгалтер

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Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году

Роструд: в ТК РФ не установлен порядок индексации зарплаты, но она должна охватывать всех работников.

Если у сотрудника появились признаки эмоционального выгорания, то работодателям лучше дать ему отпуск, перевести на дистанционную работу или отправить на больничный.

Минтруд: за донорство крови положен дополнительный выходной, даже если работник сдал ее в выходной, праздник или во время отпуска.

ФНС автоматизирует процессы: где было «три клика» — кликов вообще не будет.

АBC-анализ продаж: как определить ходовые товары в магазине, узнаете из статьи.

Работнику на удаленке положен выходной день в региональный праздник, если место работы указано в трудовом договоре.

Совет от редакции: Власти усиливают внимание к неформальной занятости. Как бухгалтеру помочь компании избежать рисков при работе с внештатниками, узнаете на бесплатном вебинаре 26 июня в 15:00 мск. Записаться.

⚡Заработал реестр воинского учета: как с ним работать

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Разборы законов

Как работодателю изменить график работы сотрудников

Работодатель решил по собственной инициативе изменить график работы сотруднику. Тот отказался и был уволен, но обратился в суд и помимо восстановления на работе, получил c работодателя почти 350 тыс. рублей. Разбираем, как правильно сменить график работнику и не оказаться в похожей ситуации.

Сбой с отчетностью в ФНС: что делать налогоплательщику. Мини-курс

В системе ФНС бывают сбои: налогоплательщикам приходят требования о декларациях, сданных ранее или просто не получается сдать отчетность. В мини-курсе разберем, что делать в таких случаях.

Бухгалтерский учет прибыли и убытков на счете 99: проводки и примеры

В конце каждого отчетного периода организации необходимо анализировать итоги своей деятельности для эффективного управления прибылью и во избежание возникновения убытков в будущем. Разбираем на примере порядок работы со специальным счетом 99.

Как проверить, есть ли ограничения на регистрацию ИП. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, в каких случаях налоговая может отказать в регистрации ИП и как проверить наличие ограничений на регистрацию.

Изменили правила для платежек на налоги

С 1 апреля 2026 года заработают новые правила оформления платежных поручений на уплату налогов.

🌸Это нельзя пропустить! VIII Всероссийская бухгалтерская конференция «Летняя сессия»

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Если сотрудники могут покинуть рабочее место во время обеда, то работодатель может запретить им пить чай на работе.

Как рассчитывается лимит численности персонала для патента

Для применения ПСН есть несколько ограничений: годовой лимит выручки не должен превышать 60 млн рублей, а численность персонала — 15 человек. Разбираемся, как рассчитывается лимит численности для патента.

Что делать с НДС при возврате брака из ЕАЭС

Реализация товаров в ЕАЭС облагается НДС по нулевой ставке при подтверждении операции. Если товар вернули, то неясно: нужно ли пересчитывать НДС и менять данные в декларации.

Какие документы подавать в военкомат при приеме сотрудника с удостоверением призывника

Работодатели обязаны уведомлять военкомат о приеме военнообязанного работника. Как поступить с сотрудником, у которого есть приписное удостоверение?

Можно ли использовать чек с маркетплейса для авансового отчета

Если сотрудник приобрел для организации товары на маркетплейсе, то подтвердить расходы он может с помощью чека. Разбираемся, обладает ли такой документ юридической силой и можно ли использовать его для авансового отчета.

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РАССЫЛКА

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Вам подарок за подписку!

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