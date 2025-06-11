Утренний бухгалтер № 5902. Районные коэффициенты и надбавки к зарплате уменьшают налог на прибыль

Минфин: РК и процентные надбавки работникам Крайнего Севера, включаются в расходы на оплату труда при формировании налоговой базы по налогу на прибыль.
Утренний бухгалтер
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Минтруд: за донорство крови положен дополнительный выходной, даже если работник сдал ее в выходной, праздник или во время отпуска.
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Работнику на удаленке положен выходной день в региональный праздник, если место работы указано в трудовом договоре.
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Разборы законов
— Как работодателю изменить график работы сотрудников
Работодатель решил по собственной инициативе изменить график работы сотруднику. Тот отказался и был уволен, но обратился в суд и помимо восстановления на работе, получил c работодателя почти 350 тыс. рублей. Разбираем, как правильно сменить график работнику и не оказаться в похожей ситуации.
— Сбой с отчетностью в ФНС: что делать налогоплательщику. Мини-курс
В системе ФНС бывают сбои: налогоплательщикам приходят требования о декларациях, сданных ранее или просто не получается сдать отчетность. В мини-курсе разберем, что делать в таких случаях.
— Бухгалтерский учет прибыли и убытков на счете 99: проводки и примеры
В конце каждого отчетного периода организации необходимо анализировать итоги своей деятельности для эффективного управления прибылью и во избежание возникновения убытков в будущем. Разбираем на примере порядок работы со специальным счетом 99.
— Как проверить, есть ли ограничения на регистрацию ИП. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, в каких случаях налоговая может отказать в регистрации ИП и как проверить наличие ограничений на регистрацию.
— Изменили правила для платежек на налоги
С 1 апреля 2026 года заработают новые правила оформления платежных поручений на уплату налогов.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/36457 от 11.04.2025
Торгово-промышленная палата РФ: Приказ № 08 от 24.01.2025
Президиум ВС РФ: Обзор № 1 от 21.04.2020
Торгово-промышленная палата РФ: Письмо № ПР/0323 от 29.04.2022
ФАС РФ: Приказ № 1107/24 от 28.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/36457 от 11.04.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/20964 от 04.03.2025
Минфин РФ: Письмо № 02-12-14/126052 от 13.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-02/75386 от 12.08.2024
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