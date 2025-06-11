Утренний бухгалтер № 5902. Районные коэффициенты и надбавки к зарплате уменьшают налог на прибыль

Минфин: РК и процентные надбавки работникам Крайнего Севера, включаются в расходы на оплату труда при формировании налоговой базы по налогу на прибыль.

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Роструд: в ТК РФ не установлен порядок индексации зарплаты, но она должна охватывать всех работников.

Если у сотрудника появились признаки эмоционального выгорания, то работодателям лучше дать ему отпуск, перевести на дистанционную работу или отправить на больничный.

Минтруд: за донорство крови положен дополнительный выходной, даже если работник сдал ее в выходной, праздник или во время отпуска.

ФНС автоматизирует процессы: где было «три клика» — кликов вообще не будет.

АBC-анализ продаж: как определить ходовые товары в магазине, узнаете из статьи.

Работнику на удаленке положен выходной день в региональный праздник, если место работы указано в трудовом договоре.

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