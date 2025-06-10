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Бухгалтеры не попали в список востребованных профессий 2025. 😲«Ночной бухгалтер» № 1949

Бухгалтеры не попали в список востребованных профессий 2025. 😲«Ночной бухгалтер» № 1949

В 2025 году популярностью пользуются специалисты в сферах инноваций, технологий, искусственного интеллекта и кибербезопасности. Даже в сфере финансов ищут чаще разработчиков и экспертов по цифровым активам. А на фоне внедряемой ФНС автоматизации перспективы, кажется, и правда так себе.

Сегодня в выпуске:

  • Кто опередил бухгалтеров по востребованности.

  • ФНС обещает, что вместо операций «в пару кликов» кликов не будет вообще.

  • Внештатникам тоже надо индексировать зарплату. Что бы это не значило.

  • Размер пособия на детей хотят привязать к их количеству.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Кого ищут работодатели

В 2025 году возрос интерес к «цифровым» профессиям. Работодатели ищут аналитиков данных, инженеров-робототехников, специалистов по информационной безопасности, искусственному интеллекту. Таким специалистам даже на начальном этапе готовы платить по 250 тысяч. Кроме того, чувствуется нехватка врачей узких практик, медсестер и терапевтов, учителей по математике, алгебре, геометрии и др. предметам.

В этот список не вошли бухгалтеры. Возможно, самое время подумать об апгрейде профессии, переводе ее на новый уровень и освоении современных технологий.

А для работодателя — время выбора. Может пора отказаться от штатного бухгалтера в пользу аутсорса и онлайн-бухгалтерии?

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«…мы ориентированы на то, чтобы кликов вообще не было»

Так о работе ФНС сказал начальник Управления модернизации налоговых органов ФНС Павел Лабазнов. Он отметил, что за 10 лет число процессов, которые выполняются автоматизированным способом, выросло в пять раз: со 139 в 2015 году до 694 в 2025-м.

Благодаря автоматизации, например, обработка заявлений по УСН и ПСН сократилась с 13 до трех дней.

А вы почувствовали прогресс в налоговой на себе?

Роструд объясняет. Индексировать зарплату нужно даже внештатникам

Отвечая на вопрос в онлайн-приемной Роструд пояснил, что в ТК РФ не установлен порядок индексации зарплаты, он определяется работодателем, но охватывать она должна всех работников.

При этом автор вопроса спросил, почему ему не индексируют зарплату, не в том ли причина, что его вывели за штат? Роструд же эту тему не раскрыл. Ведь, скорее всего, в данном случае речь о том, что работника просто уволили и стали с ним работать по договору ГПХ или даже как с самозанятым или ИП. Т.е. велика вероятность прямого нарушения ТК.

Тем не менее Роструд этот момент проигнорировал и дал огромный ответ только об индексации зарплаты, которая нормальным, реальным внештатникам как раз таки и не светит.

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Больше детей — больше пособие

Чем больше детей в семье, тем больше родители будут получать от государства. Такой принцип Михаилу Мишустину предложила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

При рождении первого ребенка будут платить 40% от среднего заработка за последние два года (такой порядок действует сейчас). При рождении второго ребенка выплата составит 50%, при рождении третьего — 100%, четвертого — 150%.

Главред рекомендует

Мем дня

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