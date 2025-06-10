Бухгалтеры не попали в список востребованных профессий 2025. 😲«Ночной бухгалтер» № 1949

В 2025 году возрос интерес к «цифровым» профессиям. Работодатели ищут аналитиков данных, инженеров-робототехников, специалистов по информационной безопасности, искусственному интеллекту. Таким специалистам даже на начальном этапе готовы платить по 250 тысяч. Кроме того, чувствуется нехватка врачей узких практик, медсестер и терапевтов, учителей по математике, алгебре, геометрии и др. предметам.

В этот список не вошли бухгалтеры. Возможно, самое время подумать об апгрейде профессии, переводе ее на новый уровень и освоении современных технологий.

А для работодателя — время выбора. Может пора отказаться от штатного бухгалтера в пользу аутсорса и онлайн-бухгалтерии?