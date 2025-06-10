Бухгалтеры не попали в список востребованных профессий 2025. 😲«Ночной бухгалтер» № 1949

Сегодня в выпуске:
Кто опередил бухгалтеров по востребованности.
ФНС обещает, что вместо операций «в пару кликов» кликов не будет вообще.
Внештатникам тоже надо индексировать зарплату. Что бы это не значило.
Размер пособия на детей хотят привязать к их количеству.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Кого ищут работодатели
В 2025 году возрос интерес к «цифровым» профессиям. Работодатели ищут аналитиков данных, инженеров-робототехников, специалистов по информационной безопасности, искусственному интеллекту. Таким специалистам даже на начальном этапе готовы платить по 250 тысяч. Кроме того, чувствуется нехватка врачей узких практик, медсестер и терапевтов, учителей по математике, алгебре, геометрии и др. предметам.
В этот список не вошли бухгалтеры. Возможно, самое время подумать об апгрейде профессии, переводе ее на новый уровень и освоении современных технологий.
А для работодателя — время выбора. Может пора отказаться от штатного бухгалтера в пользу аутсорса и онлайн-бухгалтерии?
Как сэкономить на эквайринге?
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«…мы ориентированы на то, чтобы кликов вообще не было»
Так о работе ФНС сказал начальник Управления модернизации налоговых органов ФНС Павел Лабазнов. Он отметил, что за 10 лет число процессов, которые выполняются автоматизированным способом, выросло в пять раз: со 139 в 2015 году до 694 в 2025-м.
Благодаря автоматизации, например, обработка заявлений по УСН и ПСН сократилась с 13 до трех дней.
А вы почувствовали прогресс в налоговой на себе?
Роструд объясняет. Индексировать зарплату нужно даже внештатникам
Отвечая на вопрос в онлайн-приемной Роструд пояснил, что в ТК РФ не установлен порядок индексации зарплаты, он определяется работодателем, но охватывать она должна всех работников.
При этом автор вопроса спросил, почему ему не индексируют зарплату, не в том ли причина, что его вывели за штат? Роструд же эту тему не раскрыл. Ведь, скорее всего, в данном случае речь о том, что работника просто уволили и стали с ним работать по договору ГПХ или даже как с самозанятым или ИП. Т.е. велика вероятность прямого нарушения ТК.
Тем не менее Роструд этот момент проигнорировал и дал огромный ответ только об индексации зарплаты, которая нормальным, реальным внештатникам как раз таки и не светит.
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Больше детей — больше пособие
Чем больше детей в семье, тем больше родители будут получать от государства. Такой принцип Михаилу Мишустину предложила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
При рождении первого ребенка будут платить 40% от среднего заработка за последние два года (такой порядок действует сейчас). При рождении второго ребенка выплата составит 50%, при рождении третьего — 100%, четвертого — 150%.
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Мем дня
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