Подавать уведомления по ЕНП за уже закрытые периоды не нужно, достаточно отчетов. 👉«Ночной бухгалтер» № 1950

Сегодня в выпуске:
Отчеты «заменяют» уведомления, поэтому последние можно не подавать за прошедший период.
Если директор заплатил за компанию со своей карты, нужен чек.
Бесплатно отправлять отчеты через сайт ФНС можно до 1 июля 2026 года.
Фирмы-матрешки вернутся?
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Мем дня.
Штрафов нет, так зачем сдавать больше
Бухгалтеры обсудили — стоит ли при восстановлении учета сдавать уведомления за прошлые периоды, если уже сдана налоговая отчетность?
Вывод: данные из РСВ и 6-НДФЛ заменят в любом случае сведения из уведомлений, поэтому сдавать уведомления по ЕНП за закрытые отчетами периоды бессмысленно. Если найдены какие-то ошибки, то нужно сдать корректирующую отчетность.
При этом за неподачу уведомления штрафы ФНС пока не дает. Главное — заплатить сами налоги и взносы вовремя.
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Директор платит за компанию, нужно ли продавцу применять ККТ?
Гендиректор перевел деньги с личного счета поставщику. В этом случае платеж производит не компания, а физлицо, поэтому контрагенту придется выдать кассовый чек.
Причем не важно, что директор сделал перевод, а не оплатил товары или услуги картой или другим образом. Главное, что платеж поступил от «физика».
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 26.05.2025 № 30-01-15/51378.
Налоговую и бухгалтерскую отчетность можно еще год сдавать бесплатно
Сервис «Сдача налоговой и бухгалтерской отчетности» на сайте ФНС все еще считается пилотным проектом, налоговики продлили его до 1 июля 2026 года.
Через сервис можно сдавать большинство отчетов. НДС-декларацию сдать нельзя, это можно сделать только через оператора ЭДО. Проект бесплатный, для отправки отчета потребуется электронная подпись, которую также безвозмездно можно получить в ФНС. Хотя многие бухгалтеры все же предпочитают пользоваться для сдачи сервисами операторов ЭДО, где есть удобный функционал сверки/проверки отчетности и интерфейс для работы с отчетами во все ведомства сразу.
Они возвращаются? В законопроект внесли пункт о фирмах-матрешках
В законопроект о дропперах добавилась поправка в ГК о создании фирм-матрешек.
Сейчас в соответствии с законом об ООО «Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица». «Матрешками» называют цепочку, когда одна компания владеет 100% второй, которой, в свою очередь, принадлежит 100% третьей и т.д.
Возможность регистрировать «матрешки» могут вернуть для того, чтобы компании, попавшие под санкции, могли менять свою структуру.
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Ваша вроде только моргнула и опять выходные редакция
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