Подавать уведомления по ЕНП за уже закрытые периоды не нужно, достаточно отчетов. 👉«Ночной бухгалтер» № 1950

Штрафов нет, так зачем сдавать больше

Бухгалтеры обсудили — стоит ли при восстановлении учета сдавать уведомления за прошлые периоды, если уже сдана налоговая отчетность?

Вывод: данные из РСВ и 6-НДФЛ заменят в любом случае сведения из уведомлений, поэтому сдавать уведомления по ЕНП за закрытые отчетами периоды бессмысленно. Если найдены какие-то ошибки, то нужно сдать корректирующую отчетность.

При этом за неподачу уведомления штрафы ФНС пока не дает. Главное — заплатить сами налоги и взносы вовремя.