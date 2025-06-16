Бухгалтеры готовятся к изменениям с 1 сентября 2025 года. ✍«Ночной бухгалтер» № 1951

С 1 сентября 2025 года по новым правилам нужно рассчитывать выходные пособия и компенсации за отпуск (КНО) — постановление Правительства от 24.04.2025 № 540 . Изменяться формулы для расчета.

Другое постановление Правительства от 27.05.2025 № 728 вносит изменения в установление основного вида экономической деятельности. С 1 сентября основной вид деятельности будет определяться по

ЕГРЮЛ или ЕГРИП, а для обособленных подразделений заявлением о регистрации подразделения как страхователя (информация также будет отражена в ЕГРЮЛ). Причем эти правила применяются и для определения вида деятельности для назначении тарифа взносов по страхованию от несчастных случаев. Не забудьте, кстати, заплатить их сегодня за май.