Бухгалтеры готовятся к изменениям с 1 сентября 2025 года. ✍«Ночной бухгалтер» № 1951

Сегодня в выпуске:
Три изменения, о которых нужно знать бухгалтеру по зарплате.
Чек самозанятого позволяет признать расходы для налога на прибыль.
Новые формы документов для выплаты больничных и детских пособий уже действуют.
Через реестр воинского учета можно отправлять отчеты работодателей.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Изменения с 1 сентября: о чем нужно знать
С 1 сентября 2025 года по новым правилам нужно рассчитывать выходные пособия и компенсации за отпуск (КНО) — постановление Правительства от 24.04.2025 № 540. Изменяться формулы для расчета.
Другое постановление Правительства от 27.05.2025 № 728 вносит изменения в установление основного вида экономической деятельности. С 1 сентября основной вид деятельности будет определяться по
ЕГРЮЛ или ЕГРИП, а для обособленных подразделений заявлением о регистрации подразделения как страхователя (информация также будет отражена в ЕГРЮЛ). Причем эти правила применяются и для определения вида деятельности для назначении тарифа взносов по страхованию от несчастных случаев. Не забудьте, кстати, заплатить их сегодня за май.
Наконец, с 1 сентября по-новому нужно лишать премий сотрудников, об этом мы уже рассказывали на «Клерке».
К изменениям нужно подготовится заранее — стоит удостовериться, что в ЕГРЮЛ или ЕГИП верно стоят коды ОКВЭД, внести корректировки в положение о премировании и, возможно, трудовые договоры, если у вас были указаны правила расчета КНО где-то в локальных актах, то исправить и их. Бухгалтеры должны учесть правила новых расчетов с 1 сентября.
Принять расходы для налога на прибыль без чека самозанятого нельзя
Если чека нет, то нет и расхода, даже если самозанятый выдал вам, например, акт выполненных работ. Особенности признания расходов Минфин разъяснил в письме от 04.04.2025 № 03-11-06/33357. Чек — самый главный документ.
Мы уже рассказывали вам, что за невыдачу чека самозанятого могут оштрафовать, но еще хуже придется его контрагенту. Он не только не сможет принять расходы для налога на прибыль, но и останется без подтверждения, что выполнил работы, оказал услуги или продал ему товар именно самозанятый. ФНС потребует заплатить НДФЛ и взносы с такой выплаты «физику».
С 15 июня 2025 года для выплаты больничных и детских пособий новые формы
СФР утвердил новые формы документов и сведений, применяемых для назначения и выплаты больничных и детских пособий. Например, изменилась форма заявления о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
Через ЛК юрлица в реестре воинского учета можно отправлять отчеты
На сайте реестрповесток.рф можно через личный кабинет отправить ряд отчетов. Раз в год в военкомат отправляют список сотрудников, подлежащих воинскому учету. Список отчетов со сроками, которые можно передать через реестр, найдете здесь.
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Мем дня
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