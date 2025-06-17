ЕФС-1 будем сдавать по новой форме. 📢«Ночной бухгалтер» № 1952

ЕФС-1 изменится

Опубликован проект новой формы ЕФС-1. Одно из важных изменений — в отчете. в подразделе 1.2 теперь не будет типа «Назначение выплат по ОСС». Это значит, что бухгалтеру не придется подавать данные по сотрудницам, которые уходят в декрет или отпуск по уходу за ребенком.

Появится новый статус застрахованного лица для иностранцев. Следите за нашими новостями — будем держать вас в курсе актуальных изменений.