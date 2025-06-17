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Обзоры для бухгалтера
ЕФС-1 будем сдавать по новой форме. 📢«Ночной бухгалтер» № 1952

ЕФС-1 будем сдавать по новой форме. 📢«Ночной бухгалтер» № 1952

Изменят форму отчета в СФР, теперь не придется подавать его на декретниц и тех, кто уходит в отпуск по уходу за ребенком, будут и другие изменения.

Сегодня в выпуске:

  • Новая ЕФС-1 — пока в проекте.

  • Принят закон о защите русского языка от агрессивного использования англицизмов.

  • ИП скоро нужно заплатить 1% взносов за 2024 год.

  • Пересчитали тариф взносов за прошлые годы? Доплатите налог на прибыль.

  • 1С повысит цены на свои продукты.

  • Об(с)уждение дня.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

ЕФС-1 изменится

Опубликован проект новой формы ЕФС-1. Одно из важных изменений — в отчете. в подразделе 1.2 теперь не будет типа «Назначение выплат по ОСС». Это значит, что бухгалтеру не придется подавать данные по сотрудницам, которые уходят в декрет или отпуск по уходу за ребенком.

Появится новый статус застрахованного лица для иностранцев. Следите за нашими новостями — будем держать вас в курсе актуальных изменений.

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Вывески теперь обязательно нужно делать на русском языке

17 июня 2025 года принят законопроект о защите русского языка от агрессивного использования англицизмов в публичном пространстве.

Информацию для публичного ознакомления потребителей, а это в том числе и вывески нужно обязательно выполнять на русском языке. При этом дублировать ее на иностранном языке тоже можно. Названия строящихся жилых комплексов должны быть только на основе кириллицы.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования, но некоторые нормы — с 1 марта 2026 года.

В комментариях уже обсуждают, что придется пересмотреть и названия некоторых российских разработок, например, мессенджера MAX (Макс).

До 1 июля 2025 года ИП и не только платят взнос 1%

1% с доходов выше 300 000 рублей должны заплатить ИП, адвокаты, нотариусы, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные и другие частнопрактикующие лица.

Максимальная сумма взноса — 300 888 рублей.

Смотрите чек-лист по взносу 1% с примерами расчета для разных режимов налогообложения.

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После обучения вы получите удостоверение на 72 ак. часа, внесем его в ФИС ФРДО.

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Пересдали РСВ за прошлые годы — пересчитайте налог на прибыль

Компания платила несколько лет взносы по полной ставке, хотя являясь малым предприятием могла бы использовать льготный тариф 15%.

Новый бухгалтер решила пересдать отчеты за прошлый год и вернуть переплаченные взносы. Однако, при этом придется пересчитать налог на прибыль, ведь расходы, которые включали при расчете налогооблагаемой базы, уменьшаться.

Стоит прикинуть — точно ли надо пересдавать РСВ. Коллеги советую бухгалтеру не трогать прошлые периоды (она уже успела пересдать РСВ за 2024 год и собиралась сделать то же самое за 2022 и 2023 годы). При этом одни говорят, что после пересдачи деклараций налоговики могут оштрафовать за занижение базы по налогу на прибыль, а другие утверждают, что никаких штрафов не будет.

С 1 июля 2025 1С станет дороже

В 2025 году компания «1С» планирует поэтапное повышение цен на ряд программных продуктов, с 1 июля 2025 года изменения коснутся типовых программных продуктов для крупных организаций, лицензий уровня КОРП и специализированных решений.

Нужно поторопиться подать заявку на продукты до 30 июня.

Об(с)уждение дня: бухгалтерам не понравилось высказывание руководителя «Почты России»

«Все, кто работает в логистике, понимают, что 300 тыс. рублей для курьера — это чересчур для любого игрока. Это плохо для всех», — заявил Михаил Волков и тут понеслось:

Редакцию такой уровень зарплаты курьера несколько смутил (может мы не там работаем? 👀), но что касается зарплаты почтальонов, то давно известно, что она совсем мизерная и текучка кадров в «Почте России» высокая.

Бухгалтеры, как думаете — может всем пойти в курьеры?

Главред рекомендует

Мем дня

Скоро начнется очередной отчетный период — морально готовимся!

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