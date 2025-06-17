ЕФС-1 будем сдавать по новой форме. 📢«Ночной бухгалтер» № 1952

Сегодня в выпуске:
Новая ЕФС-1 — пока в проекте.
Принят закон о защите русского языка от агрессивного использования англицизмов.
ИП скоро нужно заплатить 1% взносов за 2024 год.
Пересчитали тариф взносов за прошлые годы? Доплатите налог на прибыль.
1С повысит цены на свои продукты.
Об(с)уждение дня.
Главред рекомендует.
Мем дня.
ЕФС-1 изменится
Опубликован проект новой формы ЕФС-1. Одно из важных изменений — в отчете. в подразделе 1.2 теперь не будет типа «Назначение выплат по ОСС». Это значит, что бухгалтеру не придется подавать данные по сотрудницам, которые уходят в декрет или отпуск по уходу за ребенком.
Появится новый статус застрахованного лица для иностранцев. Следите за нашими новостями — будем держать вас в курсе актуальных изменений.
Аутсорсинг бухгалтерии, налогов и расчета ЗП – выгоднее и надежнее штатного бухгалтера
Доверьте расчет налогов и подготовку отчетности компании «Бетерра» из TOP-15 RAEX. Без ошибок и штрафов.
Для любой отрасли и масштаба бизнеса
Учет любой сложности
Конфиденциально
Риски застрахованы на 500 млн ₽
30 лет на рынке.
Записаться на бесплатную консультацию
Реклама: ООО «Бетерра», ИНН 7704154440, erid: 2W5zFJcoqKn
Вывески теперь обязательно нужно делать на русском языке
17 июня 2025 года принят законопроект о защите русского языка от агрессивного использования англицизмов в публичном пространстве.
Информацию для публичного ознакомления потребителей, а это в том числе и вывески нужно обязательно выполнять на русском языке. При этом дублировать ее на иностранном языке тоже можно. Названия строящихся жилых комплексов должны быть только на основе кириллицы.
Закон вступит в силу со дня официального опубликования, но некоторые нормы — с 1 марта 2026 года.
В комментариях уже обсуждают, что придется пересмотреть и названия некоторых российских разработок, например, мессенджера MAX (Макс).
До 1 июля 2025 года ИП и не только платят взнос 1%
1% с доходов выше 300 000 рублей должны заплатить ИП, адвокаты, нотариусы, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные и другие частнопрактикующие лица.
Максимальная сумма взноса — 300 888 рублей.
Смотрите чек-лист по взносу 1% с примерами расчета для разных режимов налогообложения.
Займите нишу и зарабатывайте на ведении клиентов, которые торгуют через Wildberries, Ozon и Яндекс.Маркет
Пройдите курс повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса», получите диплом и станьте специалистом в перспективной сфере. Узнайте, как вести учет селлеру, в т.ч. в 1С, как анализировать отчеты маркетплейсов, сдавать отчеты в ФТС и проходить налоговые проверки.
После обучения вы получите удостоверение на 72 ак. часа, внесем его в ФИС ФРДО.
Пересдали РСВ за прошлые годы — пересчитайте налог на прибыль
Компания платила несколько лет взносы по полной ставке, хотя являясь малым предприятием могла бы использовать льготный тариф 15%.
Новый бухгалтер решила пересдать отчеты за прошлый год и вернуть переплаченные взносы. Однако, при этом придется пересчитать налог на прибыль, ведь расходы, которые включали при расчете налогооблагаемой базы, уменьшаться.
Стоит прикинуть — точно ли надо пересдавать РСВ. Коллеги советую бухгалтеру не трогать прошлые периоды (она уже успела пересдать РСВ за 2024 год и собиралась сделать то же самое за 2022 и 2023 годы). При этом одни говорят, что после пересдачи деклараций налоговики могут оштрафовать за занижение базы по налогу на прибыль, а другие утверждают, что никаких штрафов не будет.
С 1 июля 2025 1С станет дороже
В 2025 году компания «1С» планирует поэтапное повышение цен на ряд программных продуктов, с 1 июля 2025 года изменения коснутся типовых программных продуктов для крупных организаций, лицензий уровня КОРП и специализированных решений.
Об(с)уждение дня: бухгалтерам не понравилось высказывание руководителя «Почты России»
«Все, кто работает в логистике, понимают, что 300 тыс. рублей для курьера — это чересчур для любого игрока. Это плохо для всех», — заявил Михаил Волков и тут понеслось:
Редакцию такой уровень зарплаты курьера несколько смутил (может мы не там работаем? 👀), но что касается зарплаты почтальонов, то давно известно, что она совсем мизерная и текучка кадров в «Почте России» высокая.
Бухгалтеры, как думаете — может всем пойти в курьеры?
Главред рекомендует
Мем дня
Спасибо, что дочитали выпуск № 1952 до конца! Все выпуски «Ночного бухгалтера» читайте на сайте или в телеграм-канале. Хотите эксклюзив? Актуальные комментарии и советы экспертов, ответы на вопросы, прямое общение с главредом и фаундером «Клерка» в телеграм-канале Клерк.Премиум.
Ваша новые формы в середине года — это норма редакция
Начать дискуссию