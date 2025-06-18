Бухгалтерский учет НМА в 2025 году: что изменилось и как правильно учитывать

Доход компании — это не только здания, оборудование или сырье. Все чаще он создается нематериальными активами — от программ и патентов до брендов. В 2025 году правила их бухгалтерского и налогового учета снова изменились. Что теперь нужно знать бухгалтеру, чтобы не допустить ошибок? Разбираем по шагам.