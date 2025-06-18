ЦОК КПП ЗП 17.06 Мобильный
Нематериальные активы

Бухгалтерский учет НМА в 2025 году: что изменилось и как правильно учитывать

Доход компании — это не только здания, оборудование или сырье. Все чаще он создается нематериальными активами — от программ и патентов до брендов. В 2025 году правила их бухгалтерского и налогового учета снова изменились. Что теперь нужно знать бухгалтеру, чтобы не допустить ошибок? Разбираем по шагам.

Автор

  • Инна Лев

    эксперт «Центра обучения Клерка», инструктор по выживанию в налоговой среде

Что такое НМА

Нематериальные активы (НМА) — это объекты, не имеющие физической формы, но приносящие компании выгоду. Например:

  • ПО, базы данных, сайты;

  • патенты, технологии, рецептуры;

  • товарные знаки и бренды (если не разработаны компанией);

  • лицензии;

  • права на природные ресурсы;

  • произведения науки и искусства.

Чтобы признать объект НМА, он должен быть идентифицируемым, отделимым от других активов, приносить выгоду, использоваться более года и не иметь материальной формы (см. ФСБУ 14/2022).

Что изменилось в 2025 году

  1. Действует новый стандартФСБУ 14/2022. Старое ПБУ 14/2007 больше не применяется.

  2. Каждый год обязательная проверка на обесценение, кроме случаев для малого бизнеса, НКО и резидентов «Сколково».

  3. Разрешено устанавливать стоимостной лимит, ниже которого активы можно списывать сразу. Но их всё равно надо учитывать — например, на забалансовых счетах.

Как вести бухгалтерский учет НМА

Основные этапы:

  • Признание: при наличии всех признаков актив принимается на учет.

  • Поступление: сначала — счет 08 «Вложения во внеоборотные активы», потом — счет 04.

  • Документы: НМА оформляются инвентарной карточкой (форма НМА-1 или своя форма).

  • Амортизация: начисляется со следующего месяца после принятия на баланс.

  • Переоценка: допускается, если рыночные условия изменились.

  • Выбытие: оформляется актом, отражается в бухотчетности.

Примеры отражения:

Способ получения

Отражение в учете

Покупка

Дт 08 → Дт 04; плюс доп. расходы (пошлины, НДС и т. д.)

Самостоятельное создание

По завершении регистрации — на баланс

Покупка прав

Затраты — на расходы, актив — на забалансовый счёт

Безвозмездно

По рыночной стоимости

Амортизация НМА

Выбор способа зависит от учетной политики:

  1. Линейный — равные платежи по СПИ (сроку полезного использования).

  2. Уменьшаемого остатка — быстрее списываются в начале срока.

  3. Пропорционально объему продукции — для активов, напрямую участвующих в производстве.

Если актив не имеет определенного СПИ — амортизация не начисляется, но в учете фиксируется причина неопределенности.

Налоговый учет НМА

Все зависит от стоимости:

  • До 100 тыс. руб. — можно списывать сразу.

  • Свыше 100 тыс. руб. и сроком от 1 года — списывается через амортизацию.

Важно: объект должен быть зарегистрирован, иначе в налоговом учете его не признают.

Списание НМА

Когда актив перестает быть полезным:

  • не используется;

  • устарел;

  • истек срок действия лицензии;

  • продан или передан;

  • физически утерян.

Списание проходит по алгоритму:

  1. Оценка остаточной стоимости.

  2. Документальное оформление (акт, отметка в журнале ОС).

  3. Отражение в учете и декларации.

  4. Сравнение затрат с поступлениями от выбытия — определяется доход или расход.

Что будет за ошибки

За нарушения учета НМА предусмотрена:

  • Административная ответственность (до 100 тыс. руб. штрафа).

  • Гражданская — если из-за ошибок пострадали контрагенты.

  • Фискальная — доначисление налогов и штрафов при проверке.

Начать дискуссию

Интересные материалы

Главная Конференция
Премиум