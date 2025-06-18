Бухгалтерский учет НМА в 2025 году: что изменилось и как правильно учитывать

Что такое НМА
Нематериальные активы (НМА) — это объекты, не имеющие физической формы, но приносящие компании выгоду. Например:
ПО, базы данных, сайты;
патенты, технологии, рецептуры;
товарные знаки и бренды (если не разработаны компанией);
лицензии;
права на природные ресурсы;
произведения науки и искусства.
Чтобы признать объект НМА, он должен быть идентифицируемым, отделимым от других активов, приносить выгоду, использоваться более года и не иметь материальной формы (см. ФСБУ 14/2022).
Что изменилось в 2025 году
Действует новый стандарт — ФСБУ 14/2022. Старое ПБУ 14/2007 больше не применяется.
Каждый год обязательная проверка на обесценение, кроме случаев для малого бизнеса, НКО и резидентов «Сколково».
Разрешено устанавливать стоимостной лимит, ниже которого активы можно списывать сразу. Но их всё равно надо учитывать — например, на забалансовых счетах.
Как вести бухгалтерский учет НМА
Основные этапы:
Признание: при наличии всех признаков актив принимается на учет.
Поступление: сначала — счет 08 «Вложения во внеоборотные активы», потом — счет 04.
Документы: НМА оформляются инвентарной карточкой (форма НМА-1 или своя форма).
Амортизация: начисляется со следующего месяца после принятия на баланс.
Переоценка: допускается, если рыночные условия изменились.
Выбытие: оформляется актом, отражается в бухотчетности.
Примеры отражения:
Способ получения
Отражение в учете
Покупка
Дт 08 → Дт 04; плюс доп. расходы (пошлины, НДС и т. д.)
Самостоятельное создание
По завершении регистрации — на баланс
Покупка прав
Затраты — на расходы, актив — на забалансовый счёт
Безвозмездно
По рыночной стоимости
Амортизация НМА
Выбор способа зависит от учетной политики:
Линейный — равные платежи по СПИ (сроку полезного использования).
Уменьшаемого остатка — быстрее списываются в начале срока.
Пропорционально объему продукции — для активов, напрямую участвующих в производстве.
Если актив не имеет определенного СПИ — амортизация не начисляется, но в учете фиксируется причина неопределенности.
Налоговый учет НМА
Все зависит от стоимости:
До 100 тыс. руб. — можно списывать сразу.
Свыше 100 тыс. руб. и сроком от 1 года — списывается через амортизацию.
Важно: объект должен быть зарегистрирован, иначе в налоговом учете его не признают.
Списание НМА
Когда актив перестает быть полезным:
не используется;
устарел;
истек срок действия лицензии;
продан или передан;
физически утерян.
Списание проходит по алгоритму:
Оценка остаточной стоимости.
Документальное оформление (акт, отметка в журнале ОС).
Отражение в учете и декларации.
Сравнение затрат с поступлениями от выбытия — определяется доход или расход.
Что будет за ошибки
За нарушения учета НМА предусмотрена:
Административная ответственность (до 100 тыс. руб. штрафа).
Гражданская — если из-за ошибок пострадали контрагенты.
Фискальная — доначисление налогов и штрафов при проверке.
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