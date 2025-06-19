Утренний бухгалтер № 5905. С 1 сентября 2025 года при расчете выходного пособия СДЗ надо умножать на 20,58

Выходное пособие за каждый месяц года будет одинаковым независимо от того, сколько рабочих дней в конкретном месяце.

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить Вам подарок за подписку! Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году

Эксперт: компенсации за использование работниками личного имущества налоговая может переквалифицировать в зарплату.

Как отправить сотрудников в командировку и заработать на этом, узнаете здесь.

Обсуждают бухгалтеры: документ по ЭДО, подписанный сотрудником без МЧД, не считается юридически значимым.

Авансовые платежи по налогу на прибыль: как и когда платить в 2025 году, узнаете из статьи.

При выборе самозанятого тоже нужно проявлять должную осмотрительность: список, что у него запросить, назвал эксперт.

Маркетплейсы отправляют своим продавцам письма о дроблении бизнеса. Предпринимателям рекомендуют отправить пояснения в ФНС через интернет-площадки и уточнить декларации.

Эксперт: если у контрагента все признаки технической компании, это не говорит о фиктивности документооборота и нереальности сделок.

⭐ Совет от редакции: разберитесь, как с 1 сентября 2025 года нужно рассчитывать средний заработок по новым правилам, чтобы не допустить ошибок при начислении отпускных, оплате командировок, выходного пособия и т.д. Приходите на вебинар 30 июня в 11:00 мск. Записаться.