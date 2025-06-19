Утренний бухгалтер № 5905. С 1 сентября 2025 года при расчете выходного пособия СДЗ надо умножать на 20,58

Выходное пособие за каждый месяц года будет одинаковым независимо от того, сколько рабочих дней в конкретном месяце.
Утренний бухгалтер
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Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
Эксперт: компенсации за использование работниками личного имущества налоговая может переквалифицировать в зарплату.
Как отправить сотрудников в командировку и заработать на этом, узнаете здесь.
Обсуждают бухгалтеры: документ по ЭДО, подписанный сотрудником без МЧД, не считается юридически значимым.
Авансовые платежи по налогу на прибыль: как и когда платить в 2025 году, узнаете из статьи.
При выборе самозанятого тоже нужно проявлять должную осмотрительность: список, что у него запросить, назвал эксперт.
Маркетплейсы отправляют своим продавцам письма о дроблении бизнеса. Предпринимателям рекомендуют отправить пояснения в ФНС через интернет-площадки и уточнить декларации.
Эксперт: если у контрагента все признаки технической компании, это не говорит о фиктивности документооборота и нереальности сделок.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/21885 от 05.03.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/43269 от 29.04.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/34738 от 08.04.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-03/24953 от 13.03.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/26037 от 17.03.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-00-06/41943 от 25.04.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/33501 от 03.04.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-02-06/33908 от 04.04.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/35349 от 09.04.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/35181 от 09.04.2025
Утренний бухгалтер
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