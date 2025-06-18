Какие выплаты налоговая переквалифицирует в зарплату и обложит НДФЛ и взносами. 😱«Ночной бухгалтер» № 1953

Сегодня в выпуске:
Какие выплаты от организации работникам и не только несут налоговые риски.
Срок оплаты коммунальных услуг перенесли на 15-е число.
Чек-лист проверки до заполнения 6-НДФЛ в 2025 году.
Чем подтвердить факт оказания услуги исполнителем. Не всегда хватит акта.
Особенности работы бухгалтера с персональными данными с 30 мая.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Чем рискует компания, даже выплачивая дивиденды
Сегодня у нас прошел первый день восьмой конференции, на этот раз в формате онлайн-встречи. Много отличных спикеров, огромное количество вопросов и тем, поэтому конференция в июне растянулась аж на три дня!
Один из любимых и ожидаемых спикеров — Светлана Беляева — руководитель Академии АФиНА, налоговый консультант, аккредитованный преподаватель ИПБР, руководитель РГ по налоговым спорам экспертного совета ТПП по совершенствованию налогового законодательства и правоприменительной практики, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School.
Именно она рассказала о том, как довольно обычные выплаты физлицам — сотрудникам и не только, могут стать большой проблемой для организации.
С чем же могут возникнуть проблемы:
Заключении договоров оказания услуг или
агентских договоров с физическими
лицами только ради получения налоговой выгоды и не несущие самостоятельного экономического смысла и реальных сделок.
Оплата питания сотрудников. Работодатель считает, что не может конкретизировать, какой сотрудник сколько «наел», а значит не может рассчитать сумму взносов и НДФЛ. ФНС же находит способы доказать обратное.
Выдача денег подотчет. Чаще всего проблема возникает, если деньги под отчет выдают руководителю, а он не предоставляет авансовых отчетов, подтверждающих расходы документов, и при этом не возвращает деньги обратно. Но бывают и другие ситуации. В пример приведено Постановление восьмого ААС ОТ 16.01.2024
А70-10913/2023. 52 сотрудника получили средств подотчет в общей сумме на десятки миллионов рублей.
Компенсации за использование работниками личного имущества. Об этом подробнее написали в новости.
Классика жанра — переквалификация в зарплату займов. С ними проблема сравнима с подотчетными средствами — заем выдается, не возвращается и непонятно подо что брался и на что расходовался.
И, наконец, злоупотребление дивидендами. Интерес налоговиков особенно вызовут дивиденды, которые выплачиваются ежемесячно, в примерно одной сумме и нет расчетов, подтверждающих формирование промежуточной отчетности по бухучету и наличие чистой прибыли, из которой эти самые дивиденды и должны выплачиваться.
Подробнее по каждому пункту Светлана рассказала в своей презентации, в том числе со ссылками на судебную практику. Для тех, кто приобретет доступ к конференции будет доступна и полная запись конференции за все три дня и ценные презентации спикеров.
😎 Получите 10 000 рублей на отпуск
Когда новый клиент «OneTwoTrip для бизнеса», подключившийся по вашей рекомендации, вернётся из первой командировки, вы получите 10 000 рублей на личное путешествие. Делитесь реферальной ссылкой неограниченное число раз — и на море!
Реклама: ООО «Вайт Тревел», ИНН 7707770166, erid: 2W5zFHxadV2
Теперь оплатить коммунальные услуги можно позже: срок перенесли на 15-е число
17 июня 2025 года Госдума приняла правительственный закон о новых сроках оплаты услуг ЖКХ. Переносить их будет нельзя.
Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.
Что проверить перед заполнением 6-НДФЛ
Еще один спикер сегодняшней конференции — Оксана Каверина — рассказала о том, как правильно считать НДФЛ и какие особенности есть в заполнении расчета.
Также она дала чек-лист из 8 пунктов, которые нужно проверить перед началом формирования 6-НДФЛ. В частности нужно убедиться, что доходы работником распределены по видам — основная зарплата, премии, районные коэффициенты, северные надбавки для правильного заполнения расчета.
💥Ежедневная экспертная поддержка для бухгалтера
Добавили в подписку Клерк.Премиум актуальнейший курс «Новые правила по защите персданных - 2025». Вы узнаете, что относится к персданным, как с ними безопасно работать, как подавать уведомления без ошибок и отвечать на требования Роскомнадзора.
Сейчас вы можете подключить подписку на 6 месяцев со скидкой 50% всего за 6 000 ₽.
В подписке ежедневное пополнение контента. Эксклюзивные экспертные разборы, вебинары. онлайн-курсы — вы сможете учиться и получать необходимую, а главное практическую информацию для работы каждый день.
Какие документы помогут подтвердить факт оказания услуги
Организация может воспользоваться услугами стороннего бухгалтера, юриста, маркетолога, кадровика и др. специалистов, но для принятия их в расходы нужно документальное подтверждение. И не всегда налоговую устраивают стандартные первичные документы — акты, спецификации и т.п.
Какие документы могут подтвердить, что сделка реальна:
детализация телефонных звонков, протоколы встреч;
презентации;
снимки экрана компьютера;
путевые листы;
акты сверки взаимных расчетов и др.
Расширенный список тут.
С 30 мая 2025 бухгалтерам нужно учесть особенности работы с персональными данными
О новых правилах и штрафах по работе с персданными рассказала Дарья Кокорикова — финансовый директор ООО «Кейс Групп», эксперт по корпоративной защите персданных с 10-летним опытом.
Например, бухгалтеры должны внимательно отнестись к использованию защитных механизмов для предотвращения утечек данных, включая:
антивирусные программы;
резервное копирование важных файлов;
ограниченный доступ к чувствительным данным.
У бухгалтера также есть доступ к весьма конфиденциальным данным, например, к сведениям о том, что работник является усыновителем.
Базовый список того, на что надо обратить внимание собрали в новости.
Главред рекомендует
Мем дня
Спасибо, что дочитали выпуск № 1953 до конца! Все выпуски «Ночного бухгалтера» читайте на сайте или в телеграм-канале. Хотите эксклюзив? Актуальные комментарии и советы экспертов, ответы на вопросы, прямое общение с главредом и фаундером «Клерка» в телеграм-канале Клерк.Премиум.
Ваша уже отмечает успешный первый день онлайн-конференции редакция
Начать дискуссию