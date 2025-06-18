Какие выплаты налоговая переквалифицирует в зарплату и обложит НДФЛ и взносами. 😱«Ночной бухгалтер» № 1953

Чем рискует компания, даже выплачивая дивиденды

Сегодня у нас прошел первый день восьмой конференции, на этот раз в формате онлайн-встречи. Много отличных спикеров, огромное количество вопросов и тем, поэтому конференция в июне растянулась аж на три дня!

Один из любимых и ожидаемых спикеров — Светлана Беляева — руководитель Академии АФиНА, налоговый консультант, аккредитованный преподаватель ИПБР, руководитель РГ по налоговым спорам экспертного совета ТПП по совершенствованию налогового законодательства и правоприменительной практики, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School.

Именно она рассказала о том, как довольно обычные выплаты физлицам — сотрудникам и не только, могут стать большой проблемой для организации.

С чем же могут возникнуть проблемы:

Заключении договоров оказания услуг или агентских договоров с физическими лицами только ради получения налоговой выгоды и не несущие самостоятельного экономического смысла и реальных сделок.

Оплата питания сотрудников . Работодатель считает, что не может конкретизировать, какой сотрудник сколько «наел», а значит не может рассчитать сумму взносов и НДФЛ. ФНС же находит способы доказать обратное.

Выдача денег подотчет . Чаще всего проблема возникает, если деньги под отчет выдают руководителю, а он не предоставляет авансовых отчетов, подтверждающих расходы документов, и при этом не возвращает деньги обратно. Но бывают и другие ситуации. В пример приведено Постановление восьмого ААС ОТ 16.01.2024 А70-10913/2023. 52 сотрудника получили средств подотчет в общей сумме на десятки миллионов рублей.

Компенсации за использование работниками личного имущества . Об этом подробнее написали в новости.

Классика жанра — переквалификация в зарплату займов . С ними проблема сравнима с подотчетными средствами — заем выдается, не возвращается и непонятно подо что брался и на что расходовался.

И, наконец, злоупотребление дивидендами. Интерес налоговиков особенно вызовут дивиденды, которые выплачиваются ежемесячно, в примерно одной сумме и нет расчетов, подтверждающих формирование промежуточной отчетности по бухучету и наличие чистой прибыли, из которой эти самые дивиденды и должны выплачиваться.