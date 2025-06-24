Как отразить возврат товаров в 1С:Бухгалтерия предприятия без документов от маркетплейса

В общем случае Wildberries присылает УПД на возврат. Как отразить в 1С операцию, если маркетплейс не прислал документы?

Если маркетплейс не присылает документы о возврате, оформить операцию можно на основании расшифровки к уведомлению о выкупе.

Возврат товара, ранее выкупленного маркетплейсом, в 1С учитывается с помощью документа «Возврат товаров от покупателя» с видом операции «Выкупленные комиссионером». Документ доступен во вкладке «Маркетплейсы и комиссионеры», а также из списка документов «Возвраты от покупателей».

На вкладке «НДС» оставьте выбор на «Корректировочный счет-фактура, выданный покупателю» и сделайте корректировочный счет-фактуру.

В документе используют счет 45.01, так как возвращенный и ранее выкупленный товар остается у комиссионера. Такой товар в дальнейшем может быть реализован через комиссионера или возвращен организации-комитенту.

А если Wildberries прислал УПД по ЭДО, то, чтобы зарегистрировать его в документе на вкладке НДС, нужно поменять положение переключателя «В книге покупок регистрируется» в положение «Счет-фактура, полученный от покупателя» и занести данные переданного УПД.

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