Утренний бухгалтер № 5909. Из-за новых разъяснений по РК бухгалтерам придется пересчитать НДФЛ и пересдать отчетность за 1 квартал 2025

С отпускных не нужно выделять РК ради НДФЛ. Но теперь надо пересчитать и отправить уточненки 6-НДФЛ за 1 квартал, а в 1С еще ничего не изменили, но дают рекомендации, что делать.
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Разборы законов
— Что изменится в расчете среднего заработка с 1 сентября 2025 года: полный обзор
Вводят новый показатель для расчет среднего заработка – среднее количество дней в месяце.
— Когда и как нужно предоставить отпуск совместителю. Мини-курс
Сотрудникам, работающим по совместительству, как и штатным работникам, положен отпуск не менее 28 календарных дней. В мини-курсе разберем, как оформляется такой отпуск.
— Что такое адрес массовой регистрации и как его распознать. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как распознать адрес массовой регистрации и что он собой представляет.
— Возврат переплаты по налогу: с какого момента отсчитывать три года
ВС вынес очень полезный вердикт (определение от 12.03.2025 № 305-ЭС24-17676), в котором разъяснил принципиальный вопрос: с какого момента считать три года на возврат — с момента уплаты налогов или со дня представления налоговой декларации?
— Изменения в ТК с 1 сентября 2025 года
Разбираем положения законов от 07.06.2025 № 144-ФЗ, от 07.04.2025 № 63-ФЗ, которые скорректирует ряд положений ТК, касающихся правил премирования, договоров о полной матответственности, рабочего времени и времени отдыха отдельных работников, труда детей.
— Как провести аттестацию сотрудников. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, для чего проводят аттестацию работников и как ее оформить.
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7 Как начать работать в ЛК реестра воинского учета и подавать сведения, чтобы не получить штрафы: вебинар уже сегодня!
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13 СФР разъяснил порядок расчета дохода семьи для получения единого пособия
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20 Для бизнеса в Курской области выделили дополнительную помощь
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22 😱 Один день, чтобы купить курсы по 3 900 руб.! Предложение дня сегодня, 24 июня
23 Россияне берут в МФО займы для покупки товаров на маркетплейсах
24 ⏳ До 25 июня 2025 нужно отправить уведомление на ЕНП по НДФЛ и взносам + сдать ряд отчетов
25 Судебная практика весны-2025 для бухгалтера: важные решения
26 Роструд: реорганизация – это не основание для расторжения трудового договора
27 Меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма продлили на 2025 год
28 Сообщение в военкомат отправляют по месту регистрации сотрудника, а не работодателя
29 ❗ Налоговики рекомендуют до 1 июля 2025 сдать отчетность, чтобы не исключили из реестра МСП
30 Заполнение декларации по прибыли по операциям с цифровой валютой пока регулируют только рекомендации ФНС
Мероприятия
Неделя бухгалтерского учёта. Летний практикум 2025
Дата проведения: 25 июня, среда
Заработная плата и персональные данные в 2025 г. Глобальные изменения в трудовом законодательстве
Дата проведения: 25 июня, среда
Профессия «бухгалтер» в условиях ИИ. Как не стать аутсайдером и начать больше зарабатывать
Дата проведения: 25 июня, среда
Маркетинг и реклама в России: актуальные тенденции и стратегии 2025 года
Дата проведения: 26 июня, четверг
Инструменты, которые максимально упростят работу бухгалтера в 2025 году
Дата проведения: 26 июня, четверг
Безопасность труда сотрудников – безопасность руководителя компании
Дата проведения: 26 июня, четверг
Контроль занятости 2025: как бухгалтеру помочь компании избежать рисков при работе с внештатниками
Дата проведения: 26 июня, четверг
Изменения налогового законодательства: новое в бухгалтерском учете и отчетности за 1 полугодие 2025
Дата проведения: 27 июня, пятница
Некоммерческие организации: новая отчетность по ФСБУ 4/2023. Учет целевых средств и налоги НКО
Дата проведения: 30 июня, понедельник
Новые правила исчисления среднего заработка с 1 сентября 2025 года
Дата проведения: 30 июня, понедельник
Статьи
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Если нужна справка с подписью – ее нужно получать в бумажном виде.
— Отчеты тормозят, а ИТ-отдел говорит «все нормально». Почему стоит задуматься об аудите 1С
Если финансовый отчет в 1С открывается целую минуту, система «виснет» при закрытии месяца, а ответственный за ИТ отдел пожимает плечами — значит, пора перестать надеяться на авось. Такая ситуация все чаще приводит компании к решению провести аудит системы: комплексную техническую проверку с фокусом на производительность и устойчивость бизнес-процессов.
— Когда общепит может освободиться от НДС
Общепит может воспользоваться освобождением от НДС. Но для этого одновременно должны выполняться несколько условий.
— Как отразить возврат товаров в 1С:Бухгалтерия предприятия без документов от маркетплейса
В общем случае Wildberries присылает УПД на возврат. Как отразить в 1С операцию, если маркетплейс не прислал документы?
— Организация оплачивала товары по частям наличными: как учесть чеки
Оплата товаров частями — довольно распространенная практика, однако она все еще вызывает вопросы при учете таких расходов. Можно ли учесть чеки, разбитые на несколько платежей?
— Нужно ли выделять районный коэффициент с отпускных в 2025 году? Окончательный вердикт Минфина и ФНС
Забудьте все, о чем говорила ФНС на тему НДФЛ с северных отпускных. Прежние разъяснения отменяются. По новым разъяснениям все надо делать наоборот, то есть не выделать РК из отпускных.
— Как отразить покупку лицензии на использование ЭДО в учете
Если компания решила применять ЭДО и приобрела неисключительные права на 12 месяцев, необходимо отразить покупку в учете. Разбираемся, как в 1С отразить такое приобретение.
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Судебная практика весны 2025, на которую стоит обратить внимание каждому бухгалтеру
❗️Только сегодня, 24 июня: онлайн-курсы по учету на маркетплейсах, УСН, персданным и бухгалтерии с нуля по 3 900 руб.
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Резюме
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Документы
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/5750@ от 11.06.2025
Минфин РФ: Письмо № 27-05-09/36406 от 11.04.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/40909 от 23.04.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/41149 от 24.04.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/41796 от 25.04.2025
Минфин РФ: Письмо № 02-12-12/25114 от 13.03.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/24721 от 13.03.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/48098 от 16.05.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/48096 от 16.05.2025
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