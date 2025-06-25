Утренний бухгалтер № 5909. Из-за новых разъяснений по РК бухгалтерам придется пересчитать НДФЛ и пересдать отчетность за 1 квартал 2025

С отпускных не нужно выделять РК ради НДФЛ. Но теперь надо пересчитать и отправить уточненки 6-НДФЛ за 1 квартал, а в 1С еще ничего не изменили, но дают рекомендации, что делать.

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Налоговики перечислили пять частых ошибок при заполнении декларации по НДС упрощенцами в 2025 году.

Социальный вычет на спорт предоставляется на себя и своих несовершеннолетних детей. А на супруга/супругу он не положен.

Как зарегистрировать бизнес в регионе со льготной ставкой и сохранить льготу, узнаете здесь.

Если бизнес подал несколько уточненных деклараций с увеличением налогов – платежи пройдут в хронологическом порядке.

ГИТ: работодатель оплачивает обратный проезд из командировки, даже если работник остался там отдохнуть.

Топ ошибок, которые допускают бухгалтеры при работе с персональными данными, найдете в статье.

Сегодня — последний день для отправки уведомления на ЕНП по НДФЛ и взносам + нужно сдать ряд отчетов.

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