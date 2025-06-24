⚡ Бухгалтерам придется пересчитать НДФЛ и пересдать отчетность за 1 квартал 2025 из-за новых разъяснений Минфина. 1С уже дает рекомендации, как все поправить
Новые разъяснения Минфина о том, что из отпускных не нужно выделять районные коэффициенты для расчета НДФЛ, должны были порадовать, но кажется только возмутили бухгалтеров.
Тему обсуждают и в комментариях к новости, и в нашем ТГ-канале «Красный уголок бухгалтера».
Исходя из разъяснений, тем, кто в первом квартале 2025 делил начисления сотрудников, придется все пересчитать и сдать уточненку. Но начислять пени и штрафы не должны, ведь исправления вносятся не из-за допущенной ошибки.
При этом в 1С пока ничего не поменяли, и придется ждать обновления. Альтернативный вариант компания 1С предложила в новостях, которые появились в 1С:Бухглатерии и 1С:ЗУП.
Вот такая новость появилась у одного из наших пользователей в 1С:Бухгалтерии (базовая версия). Ссылки на нормативные документы добавила редакция «Клерка» для вашего удобства.
24.06.2025 00:00 !!! Очень важно
С учетом позиции Минтруда в письме от 21 мая 2025 г. № 14-5/10/В-8650, Минфин в своем письме от 17.06.2025 N 03-04-07/58993 заключил, что средний заработок, рассчитываемый для всех случаев, предусмотренных ТК РФ, для целей применения п. 6.2 ст. 210 НК РФ оплатой труда не является, а значит, к таким доходам не должна применяться налоговая ставка, предусмотренная п. 1.2 ст. 224 НК РФ.
Письмом от 19 июня 2025 г. № БС-4-11/5967@ ФНС отменила действие ранее опубликованного письма от 28.01.2025 № БС-4-11/739@, в соответствии с которым начисления, оплачиваемые по среднему заработку (например, оплата отпуска), относились к налоговой базе, указанной в п. 6.2 ст. 210 НК РФ.
Для того, чтобы при выполнении очередных расчетов оплат по среднему заработку начисление выполнялось с общей суммы среднего заработка без выделения долей РК и СН требуется очистить поле «Основной вид расчета».
Простой интерфейс меню: "Сотрудники" - "Настройки" - "Настройки зарплаты" - "Расчет зарплаты"
Полный интерфейс: меню «Зарплата и кадры» - «Справочники и настройки» - «Настройки зарплаты» - «Расчет зарплаты»
Порядок корректировки учета НФДЛ и перезаполнения 6-НДФЛ будет опубликован позднее.
Для 1С:ЗУП тоже есть рекомендация:
Для того, чтобы при выполнении очередных расчетов оплат по среднему заработку начисление выполнялось с общей суммы среднего заработка без выделения долей РК и СН, можно вернуться к использованию вида начисления, который действовал до 2025 года. Для этого в программе выполняются следующие действия:
В настройках действующего начисления взвести флажок «Начисление больше не используется».
В разделе «Настройка» - «Начисления» взвести флажок «Отображать в списке начисления, которые больше не используются» и найти в списке соответствующее начисление с уточнением наименования «до 2025». В настройках этого начисления снять флажок «Начисление больше не используется».
Удалось получить первые разъяснения ФНС по применению этих изменений в части уже представленных с начала налогового периода уведомлений об исчисленных суммах налогов и отчетности - эти уведомления уточнять не требуется.
В ближайшее время мы надеемся получить дополнительные ответы от ФНС и донести до пользователей варианты решения как существующими способами, так и с помощью дополнительно выпущенного для этих целей инструмента в программе.
Бухгалтеры же пока в раздумьях, а стоит ли что-то менять, вдруг ФНС или Минфин опять передумают.
«Я бы тоже не трогала. Потому что письмо они не одно еще до конца года выпустят, и опять скажут вернуть обратно», — считает бухгалтер.
Кроме того, по уточненной декларации сведения откорректируют только когда пройдет камеральная проверка.
А вы будете отправлять уточненки или подождете новых вводных?
Комментарии2
А дальше?
Дополняли новость)) уже добавили