Перевод сотрудника с основной работы на внешнее совместительство: порядок оформления

Нередко возникает ситуация, когда сотрудник, работающий на основной работе, хочет перейти на позицию внешнего совместителя. Или наоборот — работодатель заинтересован в оптимизации штатного расписания.

Для перевода сотрудника на внешнее совместительство сначала нужно уволить его. Процесс происходит по стандартной процедуре: оформляется приказ, с которым сотрудник ознакамливается под подпись.

В трудовую книжку вносят соответствующую запись, а также выплачивают все причитающиеся суммы, в том числе компенсацию за неиспользованные дни отпуска согласно ст. 84.1 и 140 ТК.

Не позднее следующего рабочего дня после издания приказа в СФР подается подраздел 1.1. ЕФС-1 в СФР об увольнении работника.

После этого работника оформляют как внешнего совместителя. Это можно сделать на следующий день после увольнения. Однако стоит учесть, что трудоустроить сотрудника на работу на условиях внешнего совместительства можно только в случае, если у него есть основное место работы.

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