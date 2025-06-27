Торговлю хотят постепенно лишить УСН и перевести на НДС. 👀 «Ночной бухгалтер» № 1960

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Сегодня в выпуске:
Отмена УСН в торговле — когда ждать?
ИП на ОСНО могут уменьшить базу для взноса в 1% на взносы за работников.
В месяце превышения лимита в 60 млн, упрощенцу еще не нужно начислять НДС.
Работнику нужно выдать памятку с обязанностями по воинскому учету.
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Мем дня.
🚩УСН для торговли могут отменить
Правительство совместно с «Деловой Россией» должны придумать, как откорректировать УСН в торговле. Президент дал такое поручение, а значит это не какой-то очередной туманный проект.
По задумке порог дохода для применения в торговле УСН будут постепенно снижать, вплоть до отмены для этой сферы упрощенки в принципе.
Обнадеживает, что льготные режимы обещают оставить для производственных предприятий, сферы услуг и несетевых магазинов.
Предложения должны сформировать до декабря 2025 года. Когда именно внесут изменения в НК в 2025 году или уже в 2026 пока не ясно.
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Страховые взносы за работников уменьшают доход при расчете 1% взносов для ИП на ОСНО
Такое разъяснение дает ФНС в письме от 23.06.2025 № БС-4-11/6039@.
Ранее была неопределенность в уменьшении доходов на взносы, так как в ст. 221 НК, было написано, что доход уменьшается на профвычеты за исключением взносов на ОПС и ОМС. И было не ясно о каких именно взносах — за ИП или работников идет речь. Позиция согласована с Минфином. Бухгалтеры в комментариях уже саркастически заметили, что разъяснения на удивление подоспели вовремя — за несколько дней до уплаты взноса в 1% за 2024 год.
НДС на УСН при превышении лимита в 60 млн платят со следующего месяца
В письме от 05.05.2025 № 03-07-07/44848 Минфин пояснил, что в месяце, когда доход упрощенца превысил 60 млн он еще не становится плательщиком НДС, это произойдет с 1 числа месяца, следующего за месяцем превышения.
Так что вы еще успеете выставить документы без НДС и внести поправки в действующие договоры, если не предусмотрели вероятность появления НДС ранее.
Военнообязанному сотруднику нужно дать памятку и сообщить о нем в военкомат
Работнику, который не состоит на учете в военкомате, нужно сообщить о его обязанностях, выдав памятку под роспись.
А в военкомат направить список граждан, которые должны, но не состоят на учете. ФОрму сведений можно скачать тут.
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А еще сегодня пятница и вас, как обычно, ждет любимый мозгонапрягатель! В этот раз необычный — придется среди нескольких слов найти лишнее, всего нужно решить пять таких задачек.
Мем дня
Ваша в шоке с новости дня редакция
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