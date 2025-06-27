Торговлю хотят постепенно лишить УСН и перевести на НДС. 👀 «Ночной бухгалтер» № 1960

🚩УСН для торговли могут отменить

Правительство совместно с «Деловой Россией» должны придумать, как откорректировать УСН в торговле. Президент дал такое поручение, а значит это не какой-то очередной туманный проект.

По задумке порог дохода для применения в торговле УСН будут постепенно снижать, вплоть до отмены для этой сферы упрощенки в принципе.

Обнадеживает, что льготные режимы обещают оставить для производственных предприятий, сферы услуг и несетевых магазинов.

Предложения должны сформировать до декабря 2025 года. Когда именно внесут изменения в НК в 2025 году или уже в 2026 пока не ясно.