Как уменьшить налог на прибыль с помощью инвестиционного вычета

В 2025 году дополнительно к региональному вычету можно применять федеральный инвестиционный вычет. Разбираемся, как и в каком размере можно уменьшить налог на прибыль.

Общая ставка налога на прибыль — 25%. 8% из этой суммы попадают в федеральный бюджет, а 17% — региональный.

По п. 3 ст. 286.1 НК налог к уплате в федеральный бюджет при использовании вычета можно уменьшить на такие суммы:

15% от суммы перечислений по договорам финансирования деятельности по созданию объектов инфраструктуры;

10% от суммы расходов на приобретение и модернизацию ОС;

10% от суммы расходов на НИОКР;

7,5% от суммы расходов в виде переданного имущества (денежных средств), предназначенного для развития генетических технологий.

Налог к уплате в федеральный бюджет в общей сложности может быть уменьшен не более чем до суммы, рассчитанной по ставке 5%. По п. 3 ст. 286 НК при определении этой расчетной величины в налоговой базе не учитывают суммы амортизации и амортизационной премии по ОС, к которым применен вычет.

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