Уточненку 6-НДФЛ за 1 квартал 2025 года из-за перерасчета по районным коэффициентам все же придется сдать. ⚡«Ночной бухгалтер» № 1962

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Сегодня в выпуске:
При сдаче уточненного расчет по НДФЛ за 1 квартал ФНС обещает не начислять штрафы и пени.
У ФНС новый калькулятор — для расчета НДФЛ.
Проверьте. точно ли вы есть в реестре МСП.
Пояснения к бухгалтерской отчетности нужно подавать всем и даже упрощенцам.
В 2026 году в январе каникулы растянуться почти на две недели.
Главный редактор.
Мем дня.
Не все бухгалтеры хотят подавать уточненку по НДФЛ, но налог пересчитывают
ФНС в письме от 26.06.2025 № БС- 4-11/6142@ пояснила, что исходя из позиции Минфина (письмо от 19.06.2025 № БС-4-11/5967@) следует пересчитать НДФЛ и сдать корректирующий расчет за 1 квартал 2025 года. Перерасчет делается в части расчета НДФЛ с районных коэффициентов.
При этом, так как перерасчет делается не из-за нарушений со стороны налогоплательщика, то никакие санкции при доначислении налога применяться не будут.
Бухгалтеры же фактически разделились на три части:
Первые и так никак НДФЛ с районных коэффициентов не выделяли, поэтому не будут подавать корректировки, в их учете и так все верно.
Вторые — они проведут перерасчет и подадут уточненку.
Третьи — перерасчет сделают, но уточняющий 6-НДФЛ подавать не собираются.
Есть, кстати, и четвертые, которые пессимистично ждут еще каких-то разъяснений))
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Калькулятор для НДФЛ: ФНС запустила новый сервис
Интерактивный сервис «Калькулятор НДФЛ» позволяет рассчитать налог для разного вида доходов. можно добавить доход из не скольких источников.
Проверьте сведения в реестре МСП. 10 июля реестр обновят
Реестр дает право в том числе на налоговые льготы, например, компания или ИП, состоящая в реестре МСП может платить пониженные страховые взносы.
Если налогоплательщик не отчитался вовремя в ФНС — не подал сведения о доходах и данные о среднесписочной численности, то его исключат из реестра.
На УСН тоже надо сдавать пояснительную записку к бухотчетности
Годовая бухгалтерская отчетность, как правило, состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним (п. 1 ст. 14 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ). Одно из приложений — пояснительная записка.
В чате ФНС пояснили, что для организаций на УСН не предусмотрено исключений в законе, даже если они применяют упрощенный учет, поэтому прикладывать пояснения им надо.
Причем ФНС отвечает на вопрос пользователя чата, который спрашивает про отчет за 2024 год. Ранее на «Клерке» уже спорили по этому вопросу и тогда пришли к выводу, что сдавать бухотчетность за 2024 год малым предприятиям (к которым чаще всего как раз относятся компании на УСН) не нужно.
🔥 Совет от редакции
Новые правила назначения и выплаты премий будут установлены с 1 сентября 2025 года. Рассказываем, что делать компаниям в связи с изменениями.
Минтруд утвердил 2026 году 12 дней отдыха в Новогодние каникулы
Проект от Минтруда появился на официальном сайте. Из-за переносов в январе будет 12 выходных, а перед ними, кстати короткая (всего два дня) рабочая неделя. Возможно кто-то из работодателей сжалится и даст своим сотрудникам отдых и на эти два дня.
А вот в мае праздники продлятся всего 6 дней.
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Мем дня
Ваша гадает на ромашке про НДФЛ, недорого редакция
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