Уточненку 6-НДФЛ за 1 квартал 2025 года из-за перерасчета по районным коэффициентам все же придется сдать. ⚡«Ночной бухгалтер» № 1962

Не все бухгалтеры хотят подавать уточненку по НДФЛ, но налог пересчитывают

ФНС в письме от 26.06.2025 № БС- 4-11/6142@ пояснила, что исходя из позиции Минфина (письмо от 19.06.2025 № БС-4-11/5967@) следует пересчитать НДФЛ и сдать корректирующий расчет за 1 квартал 2025 года. Перерасчет делается в части расчета НДФЛ с районных коэффициентов.

При этом, так как перерасчет делается не из-за нарушений со стороны налогоплательщика, то никакие санкции при доначислении налога применяться не будут.

Бухгалтеры же фактически разделились на три части:

Первые и так никак НДФЛ с районных коэффициентов не выделяли, поэтому не будут подавать корректировки, в их учете и так все верно.

Вторые — они проведут перерасчет и подадут уточненку.

Третьи — перерасчет сделают, но уточняющий 6-НДФЛ подавать не собираются.

Есть, кстати, и четвертые, которые пессимистично ждут еще каких-то разъяснений))

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