😵 Бухгалтеры пересчитывают НДФЛ за I квартал 2025 из-за новых вводных по РК из отпускных. Уточненку подают не все. Опрос

По новым правилам с отпускных не нужно выделять районные коэффициенты для расчета НДФЛ. Теперь следует пересчитать все с начала года и отправить корректировку по 6-НДФЛ. Но некоторые бухгалтеры ждут дальнейших разъяснений и изменений.

Бухгалтеры рассуждают, отправлять ли корректировку по 6-НДФЛ за 1 квартал 2025 года из-за пересчета отпускных по районным коэффициентам. В нашем ТГ-канале «Красный уголок бухгалтера» некоторые участники обсуждения пока не оформляют уточненки, а ждут официальных разъяснений от ФНС.

Но есть и такие, кто уже отправил корректировку. С таким результатом:

«"Доначислен налог по расчету по УД", со свободного остатка на ЕНС списана сумма уточнения. Я так понимаю, что они должны были сумму основного НДФЛ с отпускных списать со счета и одновременно и вернуть ту же сумму на ЕНС за счет уменьшения северного НДФЛ. Но не вернули», — пишет бухгалтер.

Причина в том, что налог к доначислению проводят по ЕНС сразу, а налог к возврату – только после камеральной проверки. То есть переплату по НДФЛ с РК вернут только через три месяца.

Другие пока не отправляют корректировки, а хотят подождать до августа-сентября.

Кстати, четкого ответа на вопрос про НДФЛ с районного коэффициента в командировке Минфин не дал.

Как считать отпускные в июне 2025 года в 1С – читайте здесь и здесь.

Теперь ФНС написала, что бухгалтерам все-таки надо сдать уточненный 6-НДФЛ из-за РК. Но ФНС обещает, что штрафа и пеней не будет.

А вы уже сдали уточненку или ждали разъяснений? Анонимный опрос Уже отправили корректировку Подожду дальнейших разъяснений и отправлю Не будут отправлять Проголосовали 5 человек

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