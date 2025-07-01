😵 Бухгалтеры пересчитывают НДФЛ за I квартал 2025 из-за новых вводных по РК из отпускных. Уточненку подают не все. Опрос
Бухгалтеры рассуждают, отправлять ли корректировку по 6-НДФЛ за 1 квартал 2025 года из-за пересчета отпускных по районным коэффициентам. В нашем ТГ-канале «Красный уголок бухгалтера» некоторые участники обсуждения пока не оформляют уточненки, а ждут официальных разъяснений от ФНС.
Но есть и такие, кто уже отправил корректировку. С таким результатом:
«"Доначислен налог по расчету по УД", со свободного остатка на ЕНС списана сумма уточнения. Я так понимаю, что они должны были сумму основного НДФЛ с отпускных списать со счета и одновременно и вернуть ту же сумму на ЕНС за счет уменьшения северного НДФЛ. Но не вернули», — пишет бухгалтер.
Причина в том, что налог к доначислению проводят по ЕНС сразу, а налог к возврату – только после камеральной проверки. То есть переплату по НДФЛ с РК вернут только через три месяца.
Другие пока не отправляют корректировки, а хотят подождать до августа-сентября.
Кстати, четкого ответа на вопрос про НДФЛ с районного коэффициента в командировке Минфин не дал.
Как считать отпускные в июне 2025 года в 1С – читайте здесь и здесь.
Теперь ФНС написала, что бухгалтерам все-таки надо сдать уточненный 6-НДФЛ из-за РК. Но ФНС обещает, что штрафа и пеней не будет.
А вы уже сдали уточненку или ждали разъяснений?
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Комментарии2
―Взятку предлагал. Но не дал.
―Какой хитрый человек.(с)
Я в свое время по р/к при расчете больничного уточняла в местной ФНС, ответ примерно был следующий: р/к с больничного выделять, про письма ФНС не в курсе, попросили дать номер документа, сказали ознакомятся, даже если не выделять р/к, то уточненки сдавать не нужно - будут пени.
Не туда.