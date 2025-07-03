ИП переехал в льготный регион: можно ли сдавать отчетность с пониженным налогом на УСН

При смене прописки ИП меняется и регион деятельности. Можно ли сдавать отчетность с пониженным налогом при переезде в льготный регион?

Ситуация: ИП переехал в конце 2024 года в регион с льготной ставкой. Годовую отчетность он сдал с пониженным налогом. Правильно ли поступил ИП?

Если компания ИП переехал в регион с более низкой ставкой налога до 31 декабря 2024 года, то можно было воспользоваться ранее действовавшими нормами и исчислять налог на УСН и авансовые платежи по нему по ставке, установленной в новом регионе.

При изменении регистрации нужно посчитать налог по ставке на последний день налогового периода (31 декабря 2024 года). В отчетности нужно отразить новый ОКТМО и сдать ее в налоговый орган по новому месту регистрации.

С 2025 года введен новый порядок применения ставки налога на УСН при смене региона. Если по новому месту нахождения организации (жительства ИП) ставка налога окажется меньше, чем до переезда, платить налог нужно по ставке, которая действовала по предыдущему месту — то есть, по более высокой.

Перейти на более низкую ставку налога нельзя в течение трех лет после переезда. Эти правила закреплены в абз. 2 п. 2ст. 346.21 НК в редакции закона от 29.10.2024 № 362-ФЗ.

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