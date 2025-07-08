Самозанятым можно стать на любой срок, но о нюансах ФНС не рассказывает. 🤦‍♂️«Ночной бухгалтер» № 1967

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Сегодня в выпуске:
Для самозанятости нет минимального срока.
Декларации 3-НДЛ ИП теперь точно могут отправлять через ЛК.
Роструд предлагает бухгалтерам делать гимнастику.
Сергей Миронов предлагает МРОТ — 60 тыс. руб.
Какую дату указать при резерве на ЕНС средств для уплаты взносов ИП за себя.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Ответ налоговой: ограничений в сроке работы на НПД нет
В чате ФНС инспекция отвечала на вопрос — можно ли зарегистрироваться самозанятым на 2 месяца. Можно — такой был вердик службы. Наш шеф-редактор решил уточнить — «Какой минимальный срок, на который можно стать самозанятым? Чтобы это не было расценено как серая схема оптимизации налогообложения?».
Вопрос не на пустом месте. Самозанятых и тех, кто с ними работает, жестко прессовали проверками последнее время.
Ответ налоговики дали ожидаемый — минимальный срок для применения специального налогового режима НПД нормами Федерального закона № 422-ФЗ не установлен.
Но если вы решите ради одной сделки зарегистрироваться и сняться с учета через день-два, скорее всего вопросы возникнут даже не к вам, а к вашему клиенту. А кроме того не стоит злоупотреблять лояльностью инспекции — если планируете несколько сделок в течение года, не стоит ставится / сниматься с учета несколько раз. Это уж точно привлечет внимание.
Бухучет и налоги для «чайников»
Даже если вы начали самостоятельно осваивать бухгалтерский и налоговый учет или только задумываетесь о карьере бухгалтера, то предупреждаем — работодатели перестали верить в ваш опыт и навыки на слово. Рекрутеры требуют документы об образовании.
«Клерк» — обладатель лицензии на образовательные услуги. После прохождения курса профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» вы получите диплом с занесением в ФИС ФРДО, где любой работодатель сможет его увидеть.
Декларацию 3-НДФЛ ИП можно сдавать через личный кабинет налоговой
Сервис по отправке деклараций 3-НДФЛ через личный кабинет ИП доработали и теперь он полностью готов принимать декларации предпринимателей.
Заполнить декларацию можно в самом ЛК ИП в разделе «Жизненные ситуации-3-НДФЛ» или в программе «Декларация». В пером случае отчет можно подписать и отправить в сервисе, во втором сначала подписать подписать квалифицированной электронной подписью в программе, а потом же отправить файл .XML через ЛК.
Отследить статус отчета можно в мобильном приложении «Личный кабинет ИП».
Роструд говорит бухгалтерам нужна производственная гимнастика и вспоминает «как было раньше»
Роструд напомнил, что физкультурные паузы полезны в том числе тем. кто занят сидячей работой, такой, как у бухгалтера. Раньше перерывы в рабочее время были широко распространены на предприятиях.
Разминка придаст бодрости и даже увеличит производительность труда. Но бухгалтеры говорят, что дело не в них, а в начальстве:
Депутат предлагает повысить МРОТ до 60 000 рублей
Такое радикальное предложение высказал Сергей Миронов. Он считает, что цель к 2035 году довести уровень МРОТ до размера 35 тыс. рублей недостаточнай (поглядите на цены в магазине!).
Учитывая, что сейчас величина МРОТ составляет 22 440 рублей, вряд ли правительство всерьез рассмотрит такое предложение.
Какой датой зарезервировать уплату фиксированных взносов ИП за себя
ФНС пояснила, что при резервировании средств на едином налоговом счете в счет будущей уплаты фиксированных взносов ИП за себя в 2025 году, нужно указывать срок уплаты — 29.12.2025.
Эту дату надо указать в заявлении о распоряжении путем зачета денежных средств.
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Мем дня
Ваша хотела бы, чтобы от самозанятых отстали редакция
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