Самозанятым можно стать на любой срок, но о нюансах ФНС не рассказывает. 🤦‍♂️«Ночной бухгалтер» № 1967

Ответ налоговой: ограничений в сроке работы на НПД нет

В чате ФНС инспекция отвечала на вопрос — можно ли зарегистрироваться самозанятым на 2 месяца. Можно — такой был вердик службы. Наш шеф-редактор решил уточнить — «Какой минимальный срок, на который можно стать самозанятым? Чтобы это не было расценено как серая схема оптимизации налогообложения?».

Вопрос не на пустом месте. Самозанятых и тех, кто с ними работает, жестко прессовали проверками последнее время.

Ответ налоговики дали ожидаемый — минимальный срок для применения специального налогового режима НПД нормами Федерального закона № 422-ФЗ не установлен.

Но если вы решите ради одной сделки зарегистрироваться и сняться с учета через день-два, скорее всего вопросы возникнут даже не к вам, а к вашему клиенту. А кроме того не стоит злоупотреблять лояльностью инспекции — если планируете несколько сделок в течение года, не стоит ставится / сниматься с учета несколько раз. Это уж точно привлечет внимание.