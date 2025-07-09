Организация оплатила нотариальные услуги: как учитывать в целях налога на прибыль

Чтобы учесть затраты на услуги нотариуса нужно иметь в виду несколько аспектов. Рассказываем, как учесть нотариальные услуги в налоговом учете.

Нотариус (который занимается частной практикой) за совершение действий взимает единый нотариальный тариф, включающий федеральный и региональный — это указано в ч. 3 ст. 22 Основ законодательства о нотариате от 11.02.1993.

Оплату частному нотариусу за совершение действий относят к прочим расходам, связанным с производством и реализацией. Такие затраты включаются в базу по налогу на прибыль в пределах утвержденных тарифов согласно пп. 16 п. 1 ст. 264 НК. Поэтому при расчете налога на прибыль можно учесть и федеральный и региональный тариф.

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