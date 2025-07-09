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Обзоры для бухгалтера
Уведомление сдали, а дальше? Компании ищут себя в реестре РКН и не могут найти. 👀«Ночной бухгалтер» № 1968

Уведомление сдали, а дальше? Компании ищут себя в реестре РКН и не могут найти. 👀«Ночной бухгалтер» № 1968

В конце мая 2025 года организации и ИП впопыхах подавали уведомление об обработке персональных данных в Роскомнадзор. Торопились, потому что существенно выросли штрафы. Уведомление подано, кажется можно вздохнуть свободно, в течение 30 дней оператор появится в реестре РКН. Но вот уже июль, а нашли себя в реестре не все.

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Сегодня в выпуске:

  • Проверяйте реестр РКН — точно ли вы попали в список.

  • Как формировать кассовый чек при оплате через быстрые платежи.

  • В прошлом году было возбуждено 1,3 тыс. дел по хищениям из бюджета.

  • Когда за недоплаченный налог не накажут штрафом.

  • Сообщать работодателю о том, что продолжаешь болеть, не обязательно.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Бухгалтеры обсуждают, что делать, если компании нет в реестре РКН

В телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» пользователь переживает, что с подачи уведомления прошло немало времени, а компания в реестре так и не появилась и просит подсказать — как проверить статус уведомления.

Коллеги рассказывают сразу о нескольких способах. Кроме того, возможно, что РКН оказался завален уведомлениями и не все из них подавались электронно, так что стоит немного подождать.

А ваша организация в реестре есть? Проверяли?

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Оплата прошла через СБП. Как оформить чек

При оплате через Систему быстрых платежей нужно сформировать чек и выдать его клиенту в момент расчета. Но есть нюанс.

Оплатить покупку через СБП можно двумя способами: тут же на кассе, отсканировав код или, например, на сайте, считав код уже там.

В первом случае чек выдается сразу, а вот втором продавец узнает об оплате только из выписки. обычно на следующий день, поэтому чек сможет сформировать не сразу. Но проще будет подключить облачную кассу, которая сформирует чек и отправит его покупателю сразу после расчета на сайте.

Больше 1 тысячи уголовных дел о хищениях из бюджета

В 2024 году в России возбудили 1,3 тыс. уголовных дел о хищениях бюджетных средств. От возможного хищения сохранили 27 млрд рублей. В федеральный бюджет возместили порядка 26 млрд рублей.

Бухгалтеры подшучивают:

Уведомление сдали, а дальше? Компании ищут себя в реестре РКН и не могут найти. 👀«Ночной бухгалтер» № 1968

Можно шутить над бюджетом страны, но о своем стоит заботиться. Уверены, что в вашем учете все точно хорошо? Рекомендуем воспользоваться услугами аудитора для проверки.

Когда за недоплаченный налог не придется расплачиваться штрафом

Налоговики отвечали на вопрос про декларацию 3-НДФЛ, но правила действуют и для других отчетов.

Чтобы не оштрафовали, нужно сдать уточненную декларацию до того, как ошибки или неточности, приводящие к занижению налога к уплате, обнаружили налоговики (либо до назначении выездной проверки). Недоимку и пени (от них уйти нельзя) нужно заплатить до подачи уточненки.

Также штрафа не будет, если сдать корректирующую декларацию после проведения выездной проверки за соответствующий налоговый период (при условии, что в ходе ВНП налоговики не нашли ошибки в уплате налога).

Роструд объясняет: не обязательно сообщать работодателю о продлении больничного

Работодателю о наличии б/л сообщает СФР. О продлении больничного тоже. Обязанность для работника информировать работодателя о продлении больничного законодательством не установленапояснил Роструд.

Главред рекомендует

Мем дня

Уведомление сдали, а дальше? Компании ищут себя в реестре РКН и не могут найти. 👀«Ночной бухгалтер» № 1968

Ваша следит за РКН также как он за ней редакция

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