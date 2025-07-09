Уведомление сдали, а дальше? Компании ищут себя в реестре РКН и не могут найти. 👀«Ночной бухгалтер» № 1968

Все выпуски «Ночного бухгалтера» читайте на сайте или в телеграм-канале. Хотите эксклюзив? Актуальные комментарии и советы экспертов, ответы на вопросы, прямое общение с главредом и фаундером «Клерка» в телеграм-канале Клерк.Премиум.
Сегодня в выпуске:
Проверяйте реестр РКН — точно ли вы попали в список.
Как формировать кассовый чек при оплате через быстрые платежи.
В прошлом году было возбуждено 1,3 тыс. дел по хищениям из бюджета.
Когда за недоплаченный налог не накажут штрафом.
Сообщать работодателю о том, что продолжаешь болеть, не обязательно.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Бухгалтеры обсуждают, что делать, если компании нет в реестре РКН
В телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» пользователь переживает, что с подачи уведомления прошло немало времени, а компания в реестре так и не появилась и просит подсказать — как проверить статус уведомления.
Коллеги рассказывают сразу о нескольких способах. Кроме того, возможно, что РКН оказался завален уведомлениями и не все из них подавались электронно, так что стоит немного подождать.
А ваша организация в реестре есть? Проверяли?
🏆 Учитесь был главбухом в новом симуляторе от «Клерка»
Курс «Профессия Главный бухгалтер» — это симулятор работы главным бухгалтером. Вы учитесь и одновременно на примере трех организаций ведете учет, считаете зарплату и налоги в 1С, составляете отчетность на разных режимах налогообложения.
Кроме того, научим вас работать с маркетплейсами, организовывать кадровый учет , оптимизировать налогообложение с учетом практики 2025 года, защищаться при проверках, вести управленческий учет, обучим основам финанализа.
Оплата прошла через СБП. Как оформить чек
При оплате через Систему быстрых платежей нужно сформировать чек и выдать его клиенту в момент расчета. Но есть нюанс.
Оплатить покупку через СБП можно двумя способами: тут же на кассе, отсканировав код или, например, на сайте, считав код уже там.
В первом случае чек выдается сразу, а вот втором продавец узнает об оплате только из выписки. обычно на следующий день, поэтому чек сможет сформировать не сразу. Но проще будет подключить облачную кассу, которая сформирует чек и отправит его покупателю сразу после расчета на сайте.
Больше 1 тысячи уголовных дел о хищениях из бюджета
В 2024 году в России возбудили 1,3 тыс. уголовных дел о хищениях бюджетных средств. От возможного хищения сохранили 27 млрд рублей. В федеральный бюджет возместили порядка 26 млрд рублей.
Бухгалтеры подшучивают:
Можно шутить над бюджетом страны, но о своем стоит заботиться. Уверены, что в вашем учете все точно хорошо? Рекомендуем воспользоваться услугами аудитора для проверки.
Когда за недоплаченный налог не придется расплачиваться штрафом
Налоговики отвечали на вопрос про декларацию 3-НДФЛ, но правила действуют и для других отчетов.
Чтобы не оштрафовали, нужно сдать уточненную декларацию до того, как ошибки или неточности, приводящие к занижению налога к уплате, обнаружили налоговики (либо до назначении выездной проверки). Недоимку и пени (от них уйти нельзя) нужно заплатить до подачи уточненки.
Также штрафа не будет, если сдать корректирующую декларацию после проведения выездной проверки за соответствующий налоговый период (при условии, что в ходе ВНП налоговики не нашли ошибки в уплате налога).
Роструд объясняет: не обязательно сообщать работодателю о продлении больничного
Работодателю о наличии б/л сообщает СФР. О продлении больничного тоже. Обязанность для работника информировать работодателя о продлении больничного законодательством не установлена — пояснил Роструд.
Главред рекомендует
Мем дня
Ваша следит за РКН также как он за ней редакция
Начать дискуссию