Уведомление сдали, а дальше? Компании ищут себя в реестре РКН и не могут найти. 👀«Ночной бухгалтер» № 1968

Бухгалтеры обсуждают, что делать, если компании нет в реестре РКН

В телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» пользователь переживает, что с подачи уведомления прошло немало времени, а компания в реестре так и не появилась и просит подсказать — как проверить статус уведомления.

Коллеги рассказывают сразу о нескольких способах. Кроме того, возможно, что РКН оказался завален уведомлениями и не все из них подавались электронно, так что стоит немного подождать.

А ваша организация в реестре есть? Проверяли?