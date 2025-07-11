Как учесть отрицательное вознаграждение Wildberries

При работе с маркетплейсами нужно учитывать комиссию агента и дополнительные услуги. Как учитывать отрицательное вознаграждение и почему оно возникает?

Отрицательное вознаграждение возникает, если продавцы участвуют в акциях при которых из-за сниженной комиссии и скидки постоянного покупателя сумма к перечислению превышает стоимость товара за вычетом согласованной скидки поставщика. Учесть отрицательное вознаграждение можно двумя способами:

в УПД с дополнительными услугами текущего и/или предыдущего периода;

провести как внереализационный доход на полную сумму (вознаграждение + НДС).

Вести учет поступлений с маркетплейсов научим на курсе повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса». Вы получите диплом и станьте специалистом в перспективной сфере — сможете вести клиентов на аутсорсе и самостоятельно контролировать свой доход. После обучения вы получите удостоверение на 72 ак. часа, а мы внесем его в ФИС ФРДО.

Читайте подборку материалов по особенностям ведения учета при работе с маркетплейсами: