Как учесть отрицательное вознаграждение Wildberries
Отрицательное вознаграждение возникает, если продавцы участвуют в акциях при которых из-за сниженной комиссии и скидки постоянного покупателя сумма к перечислению превышает стоимость товара за вычетом согласованной скидки поставщика. Учесть отрицательное вознаграждение можно двумя способами:
в УПД с дополнительными услугами текущего и/или предыдущего периода;
провести как внереализационный доход на полную сумму (вознаграждение + НДС).
Вести учет поступлений с маркетплейсов научим на курсе повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса». Вы получите диплом и станьте специалистом в перспективной сфере — сможете вести клиентов на аутсорсе и самостоятельно контролировать свой доход. После обучения вы получите удостоверение на 72 ак. часа, а мы внесем его в ФИС ФРДО.
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