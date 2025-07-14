По какой стоимости отражать возвраты товаров на маркетплейсе
Ситуация: покупатели на Wildberries вернули часть товаров компании. Как определить стоимость таких товаров? В реализации стоимости нет, поэтому отразить в бухгалтерском учете операцию не получается.
В п. 14.11.2 оферты Wildberries сказано, что цена товаров равняется той, по которой онлайн-площадка выкупила товар.
Соответственно цена возвращенного товара будет равна той, по которой товар был продан. В детализации можно посмотреть какой товар был возвращен и приходовать его по той цене, которая была в Уведомлении о выкупе.
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