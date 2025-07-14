Не пришли отпускные: как разобраться с работодателем. 🍹«Ночной бухгалтер» № 1971

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Сегодня в выпуске:
Не выплатили отпускные? Как добиться справедливости и можно ли перенести отпуск.
Налоговики напомнили, что по телефону они не запрашивают личные и банковские данные. Это делают мошенники.
В бухотчетность предлагают добавить еще один показатель. Бухгалтеры просят отстать от них.
Что делать, если потерялся устав?
Опрос: как вы относитесь к консультанту-нейросети для бухгалтера?
Главред рекомендует.
Мем дня.
Идти ли в отпуск без денег
Работник может не выходить в отпуск, а перенести его, если ему не выдали за три дня положенные отпускные (статья 124 ТК). Но зачастую билеты уже куплены, чемоданы собраны и пора ехать / лететь на отдых. В этом случае можно написать работодателю заявление с требованием о выплате отпускных (и пени за их задержку!) и отправиться отдыхать. Направить документ можно письмом (Роструд говорит заказным с описью, но таких не бывает, с описью отправляют ценные письма, либо без нее — просто заказное, можно с уведомлением о вручении).
Урегулировать конфликт можно и через Трудовую инспекцию и через суд.
Кстати, работодатели иногда «радуют» уже при трудоустройстве и иногда стоит задуматься — стоит ли идти именно сюда работать.
Исследование о причинах отказа в приеме на работу показало:
В большинстве случаев вам откажут из-за отсутствия нужных навыков или обмана (70% и 63% соответственно).
В половине случаев причина — завышенные зарплатные ожидания.
Почти столько же 49% получают отказ из-за своей токсичности.
39% — из-за негативного отзыва предыдущего работодателя
Примерно треть не получит место из-за неопрятного вида или несоответствия ценностям корпоративной культуры компании.
Интересно, что 1% соискателей получают отказ из-за знака зодиака и столько же из-за наличия кредитов.
👩🎓 Изучаем усложненку
Да, УСН за последнее время перестала быть простой (хотя и раньше не была). Но мы все равно просто и понятно умеем обучать работе с УСН и ее новым спутником — НДС.
Курс «Главный бухгалтер на УСН» — это практическое обучение работы с упрощенкой, бухгалтерия и налоговый учет, подготовка отчетности, работа с 1С, подготовка к прохождению налоговых проверок и защита бизнеса, важные нюансы работы с кадрами.
Начало обучения уже завтра 15 июля!
Налоговики предупреждают о мошенникам, которые звонят от их имени
ФНС напоминает, что никогда при звонке:
не просит дать личные данные;
не требует продиктовать банковские реквизиты, данные карты, код из смс и перевести деньги;
не просят пройти по ссылке.
Мошенники могут представляться налоговыми инспекторами и запугивать долгами или штрафами, предлагают уточнить декларацию (а для этого пройти по ссылке или что-то продиктовать), записаться на прием онлайн и т.д.
Самый простой способ не попасться на удочку преступников — повесить трубку. Информацию о состоянии своих налогов можно получить в личном кабинете на сайте ФНС или через Госуслуги, или же лично в инспекции.
Бухгалтеры обсуждают предложение «Опоры России» включить с бухотчетность показатель производительности труда
Предложение уже направляли в ФНС, где идея не была особо тепло встречена, теперь оно попало в Минфин.
В отчетность предлагают добавить показатель, чтобы оценивать, насколько повысилась производительность труда. При этом у госведомств, в частности у Росстата, и так есть все необходимые показатели и данные для расчета.
Бухгалтеры считают, что никакой практической пользы внедрение нового показателя не несет, а только прибавит им работы.
Потеряли устав — что делать?
В уставе могут быть прописаны очень важные для компании нюансы, например, о выплате дивидендов, полномочиях руководства, выходе из состава участников и выплате доли и т.д. Кроме того, устав могут потребовать предъявить в банке, а выдержки могут понадобиться контрагентам. К примеру, при заключении крупной сделки партнер захочет убедиться, что она не подлежит утверждению учредителями.
Копию устава можно получить через сервис на сайте ФНС. Только вам пришлют электронную копию! В печатном виде получить заверенный налоговиками устав уже не получится.
Хотя можно можно внести формальные правки и подать в ФНС новую редакцию устава на бумаге. Главное не потерять и его.
ИИ идет в бухгалтеры
На «Клерке» вы можете получить экспертные консультации, отвечают ваши вопросы живые люди, эксперты с большим стажем практической работы (от 10 лет) и опытом прохождения самых разных проверок.
Но наш фаундер — Борис Мальцев, предлагает помочь и подписчикам сервиса и экспертам — внедрить в работу искусственный интеллект. ИИ будет самым первым, кто ответит на заданный вопрос, при необходимости подключится и человек.
Пока бухгалтеры опасаются нововведения. Главные возражения — ИИ не сможет ответить на сложный вопрос, может переврать информацию, упустить что-то важное или использовать устаревшие данные. Из плюсов — нейронка может быстро найти нужную статью кодекса, подсказать размер штрафа за нарушение, составить список документов или даже найти нужный шаблон, в общем быстро ответить на простые вопросы, чтобы эксперты могли уделить больше времени сложным ситуациям.
А вы за или против ИИ в экспертных консультациях? Высказаться можно здесь.
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А вы знаете, какой сегодня день? Да, День взятия Бастилии, об этом гудит весь интернет))) А еще 14 июля — праздник хаоса и беспорядка (Pandemonium Day). Считаем, что бухгалтеру, пожалуй, именно в этот день, раз в году можно немного расслабится и отпустить контроль — переложите калькулятор на другой конец стола, оставьте в покое пачку первички, «потеряйте» на пару часов рабочий мобильник))) Пусть вокруг станет чуть больше хаоса.
А еще говорят, что люди, которые живут с хаосом на рабочем столе и даже в комнате более творческие)) Так что если кто-то сегодня вам скажет — почему в доме бардак, отвечайте — праздную Pandemonium Day.
Мем дня
Ваша отдала дань дню хаоса сполна редакция
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