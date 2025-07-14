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Обзоры для бухгалтера
Не пришли отпускные: как разобраться с работодателем. 🍹«Ночной бухгалтер» № 1971

Не пришли отпускные: как разобраться с работодателем. 🍹«Ночной бухгалтер» № 1971

По правилам отпускные должны выплатить не позднее чем за 3 дня до отпуска, но не все работодатели чтут букву закона. Что делать, если вам не пришли деньги?

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Сегодня в выпуске:

  • Не выплатили отпускные? Как добиться справедливости и можно ли перенести отпуск.

  • Налоговики напомнили, что по телефону они не запрашивают личные и банковские данные. Это делают мошенники.

  • В бухотчетность предлагают добавить еще один показатель. Бухгалтеры просят отстать от них.

  • Что делать, если потерялся устав?

  • Опрос: как вы относитесь к консультанту-нейросети для бухгалтера?

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Идти ли в отпуск без денег

Работник может не выходить в отпуск, а перенести его, если ему не выдали за три дня положенные отпускные (статья 124 ТК). Но зачастую билеты уже куплены, чемоданы собраны и пора ехать / лететь на отдых. В этом случае можно написать работодателю заявление с требованием о выплате отпускных (и пени за их задержку!) и отправиться отдыхать. Направить документ можно письмом (Роструд говорит заказным с описью, но таких не бывает, с описью отправляют ценные письма, либо без нее — просто заказное, можно с уведомлением о вручении).

Урегулировать конфликт можно и через Трудовую инспекцию и через суд.

Кстати, работодатели иногда «радуют» уже при трудоустройстве и иногда стоит задуматься — стоит ли идти именно сюда работать.

Исследование о причинах отказа в приеме на работу показало:

  • В большинстве случаев вам откажут из-за отсутствия нужных навыков или обмана (70% и 63% соответственно).

  • В половине случаев причина — завышенные зарплатные ожидания.

  • Почти столько же 49% получают отказ из-за своей токсичности.

  • 39% — из-за негативного отзыва предыдущего работодателя

    Примерно треть не получит место из-за неопрятного вида или несоответствия ценностям корпоративной культуры компании.

Интересно, что 1% соискателей получают отказ из-за знака зодиака и столько же из-за наличия кредитов.

👩‍🎓 Изучаем усложненку

Да, УСН за последнее время перестала быть простой (хотя и раньше не была). Но мы все равно просто и понятно умеем обучать работе с УСН и ее новым спутником — НДС.

Курс «Главный бухгалтер на УСН» — это практическое обучение работы с упрощенкой, бухгалтерия и налоговый учет, подготовка отчетности, работа с 1С, подготовка к прохождению налоговых проверок и защита бизнеса, важные нюансы работы с кадрами.

Начало обучения уже завтра 15 июля!

Налоговики предупреждают о мошенникам, которые звонят от их имени

ФНС напоминает, что никогда при звонке:

  • не просит дать личные данные;

  • не требует продиктовать банковские реквизиты, данные карты, код из смс и перевести деньги;

  • не просят пройти по ссылке.

Мошенники могут представляться налоговыми инспекторами и запугивать долгами или штрафами, предлагают уточнить декларацию (а для этого пройти по ссылке или что-то продиктовать), записаться на прием онлайн и т.д.

Самый простой способ не попасться на удочку преступников — повесить трубку. Информацию о состоянии своих налогов можно получить в личном кабинете на сайте ФНС или через Госуслуги, или же лично в инспекции.

Бухгалтеры обсуждают предложение «Опоры России» включить с бухотчетность показатель производительности труда

Предложение уже направляли в ФНС, где идея не была особо тепло встречена, теперь оно попало в Минфин.

В отчетность предлагают добавить показатель, чтобы оценивать, насколько повысилась производительность труда. При этом у госведомств, в частности у Росстата, и так есть все необходимые показатели и данные для расчета.

Бухгалтеры считают, что никакой практической пользы внедрение нового показателя не несет, а только прибавит им работы.

Потеряли устав — что делать?

В уставе могут быть прописаны очень важные для компании нюансы, например, о выплате дивидендов, полномочиях руководства, выходе из состава участников и выплате доли и т.д. Кроме того, устав могут потребовать предъявить в банке, а выдержки могут понадобиться контрагентам. К примеру, при заключении крупной сделки партнер захочет убедиться, что она не подлежит утверждению учредителями.

Копию устава можно получить через сервис на сайте ФНС. Только вам пришлют электронную копию! В печатном виде получить заверенный налоговиками устав уже не получится.

Хотя можно можно внести формальные правки и подать в ФНС новую редакцию устава на бумаге. Главное не потерять и его.

ИИ идет в бухгалтеры

На «Клерке» вы можете получить экспертные консультации, отвечают ваши вопросы живые люди, эксперты с большим стажем практической работы (от 10 лет) и опытом прохождения самых разных проверок.

Но наш фаундер — Борис Мальцев, предлагает помочь и подписчикам сервиса и экспертам — внедрить в работу искусственный интеллект. ИИ будет самым первым, кто ответит на заданный вопрос, при необходимости подключится и человек.

Пока бухгалтеры опасаются нововведения. Главные возражения — ИИ не сможет ответить на сложный вопрос, может переврать информацию, упустить что-то важное или использовать устаревшие данные. Из плюсов — нейронка может быстро найти нужную статью кодекса, подсказать размер штрафа за нарушение, составить список документов или даже найти нужный шаблон, в общем быстро ответить на простые вопросы, чтобы эксперты могли уделить больше времени сложным ситуациям.

А вы за или против ИИ в экспертных консультациях? Высказаться можно здесь.

Главред рекомендует

А вы знаете, какой сегодня день? Да, День взятия Бастилии, об этом гудит весь интернет))) А еще 14 июля — праздник хаоса и беспорядка (Pandemonium Day). Считаем, что бухгалтеру, пожалуй, именно в этот день, раз в году можно немного расслабится и отпустить контроль — переложите калькулятор на другой конец стола, оставьте в покое пачку первички, «потеряйте» на пару часов рабочий мобильник))) Пусть вокруг станет чуть больше хаоса.

А еще говорят, что люди, которые живут с хаосом на рабочем столе и даже в комнате более творческие)) Так что если кто-то сегодня вам скажет — почему в доме бардак, отвечайте — праздную Pandemonium Day.

Мем дня

Ваша отдала дань дню хаоса сполна редакция

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