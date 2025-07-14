Не пришли отпускные: как разобраться с работодателем. 🍹«Ночной бухгалтер» № 1971

Идти ли в отпуск без денег

Работник может не выходить в отпуск, а перенести его, если ему не выдали за три дня положенные отпускные (статья 124 ТК). Но зачастую билеты уже куплены, чемоданы собраны и пора ехать / лететь на отдых. В этом случае можно написать работодателю заявление с требованием о выплате отпускных (и пени за их задержку!) и отправиться отдыхать. Направить документ можно письмом (Роструд говорит заказным с описью, но таких не бывает, с описью отправляют ценные письма, либо без нее — просто заказное, можно с уведомлением о вручении).

Урегулировать конфликт можно и через Трудовую инспекцию и через суд.

Кстати, работодатели иногда «радуют» уже при трудоустройстве и иногда стоит задуматься — стоит ли идти именно сюда работать.

Исследование о причинах отказа в приеме на работу показало:

В большинстве случаев вам откажут из-за отсутствия нужных навыков или обмана (70% и 63% соответственно).

В половине случаев причина — завышенные зарплатные ожидания.

Почти столько же 49% получают отказ из-за своей токсичности.

39% — из-за негативного отзыва предыдущего работодателя Примерно треть не получит место из-за неопрятного вида или несоответствия ценностям корпоративной культуры компании.

Интересно, что 1% соискателей получают отказ из-за знака зодиака и столько же из-за наличия кредитов.