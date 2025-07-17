Утренний бухгалтер № 5925. С 2026 года будет новый документ о постановке на учет в налоговую

Налоговики больше не будут выдавать свидетельства и уведомления о постановке на учет. Вместо них появится выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
Минфин: компенсация за изъятый земельный участок и недвижимость не облагается налогом на прибыль и НДС.
За первое полугодие 2025 года появилось свыше 5 тыс. новых субъектов малого и среднего предпринимательства в туристической сфере.
Самозанятые и сезонная работа в 2025 году: как легально оформлять краткосрочные заказы, узнаете из статьи.
О смене юридического адреса компании нужно уведомить военкомат.
Председатель Госдумы предложил дифференцировать ипотечную ставку по регионам и количеству детей.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что Центробанк снизит ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, до 18% годовых.
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Разборы законов
— Какие документы нужны для вычетов по НДС в 2025 году
При заявлении вычетов по НДС многие налогоплательщики сталкиваются с неправомерным запросом документов, которые никоим образом не подтверждают корректность расчета и своевременность уплаты налога. Разберем, какие документы вправе запрашивать ФНС, а какие — нет. И что говорят суды.
— Кто может получить лицензию на алкоголь. Мини-курс
Для продажи крепкой алкогольной продукции нужна лицензия. В этом мини-курсе разберем, кто может ее получить и какие требования предъявляют к бизнесу для продажи алкоголя.
— Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в июле 2025 года
До 25.07 надо сдать уведомление, в котором, в том числе, будут не только ежемесячные, но и ежеквартальные налоги.
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за июнь 2025 года
Подготовили для вас обзор разъяснений июня по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
— Счет в драгоценных металлах: что такое, кто его может открыть. Мини-курс
Для того, чтобы сохранить и приумножить деньги, можно открыть счет в драгоценных металлах. В мини-курсе разберем, как это сделать.
💡Новый онлайн-курс «Расчет среднего заработка – 2025»
Подробно разберем изменения в ТК на новом онлайн-курсе «Расчет среднего заработка – 2025», который нужен всем всем бухгалтерам — без исключений!
В программе курса есть готовые формулы и шаблоны расчетов отпускных, пособий, командировочных и премий. Вы узнаете, что меняется в расчете среднего заработка с 1 сентября 2025 г., научитесь определять расчетный период, оформлять кадровые документы с учетом изменений. Учитесь — пока еще есть время. До вступления в силу изменений осталось 2 месяца.
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7 Госдума приняла закон-2025 о цифровом рубле
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9 Аудитор поможет разобраться с отчетностью за 2 квартал 2025 года
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14 Опрос: может ли ИИ отвечать на вопросы в сфере бухгалтерского учета
15 Услуги ИП на УСН по занятиям в детских секциях не облагаются НДС
16 Налоговые доначисления в 2025 году выросли до 140 млрд рублей
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25 Госдума может пересмотреть критерии нуждаемости для назначения пособий
26 Минфин: если компенсация не превышает сумму расходов, которые она компенсирует, то обязательства по налогу не увеличиваются
27 📃 С 2026 года будет новый документ о постановке на учет в налоговую. Он заменит ИНН и уведомления
28 Финансирование мер по охране труда нужно согласовать с Соцфондом
29 Эксперт рассказал, как российский бизнес решает проблему трансграничных платежей
30 Нормативные акты по маркировке товаров будут проходить через Госкомиссию
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Учет импортного товара: от документов, ФТС и 1С до отчетности
Дата проведения: 21 июля, понедельник
Мастер-класс. Заполнение 6-НДФЛ за 2 квартал
Дата проведения: 22 июля, вторник
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/46184 от 12.05.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/51039 от 26.05.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/44610 от 05.05.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/44728 от 05.05.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-15-08/64751 от 02.07.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/37292 от 15.04.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/45166 от 06.05.2025
Арбитражный суд Центрального округа: Постановление № Ф10-5740/2024 от 13.02.2025
Подробнее о документе мы писали в новости ТОП–3 способа сохранить право на УСН и освобождение от НДС в 2025 году: налоговые риски и меры безопасности
Арбитражный суд Поволжского округа: Постановление № Ф06-11691/2023 от 23.01.2024
Подробнее о документе мы писали в новости ТОП–3 способа сохранить право на УСН и освобождение от НДС в 2025 году: налоговые риски и меры безопасности
Арбитражный суд Уральского округа: Постановление № Ф09-2202/24 от 11.06.2024
Подробнее о документе мы писали в новости ТОП–3 способа сохранить право на УСН и освобождение от НДС в 2025 году: налоговые риски и меры безопасности
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