Утренний бухгалтер № 5925. С 2026 года будет новый документ о постановке на учет в налоговую

Налоговики больше не будут выдавать свидетельства и уведомления о постановке на учет. Вместо них появится выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков.

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить Вам подарок за подписку! Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году

Минфин: компенсация за изъятый земельный участок и недвижимость не облагается налогом на прибыль и НДС.

За первое полугодие 2025 года появилось свыше 5 тыс. новых субъектов малого и среднего предпринимательства в туристической сфере.

Самозанятые и сезонная работа в 2025 году: как легально оформлять краткосрочные заказы, узнаете из статьи.

О смене юридического адреса компании нужно уведомить военкомат.

Председатель Госдумы предложил дифференцировать ипотечную ставку по регионам и количеству детей.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что Центробанк снизит ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, до 18% годовых.