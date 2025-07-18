Утренний бухгалтер № 5926. Меняют правила отсрочки от призыва в армию для IT-специалистов

Разборы законов

— Новые требования к кассовым чекам с 1 сентября 2025 года

Закон предусматривает для кассовых чеков множество реквизитов. Обязательные определяют налоговики, и с 1 сентября в их списке прибавится позиций. Кроме того, будут установлены специальные реквизиты для интернет-расчетов.

— ИП сменил фамилию: как внести изменения в ФНС. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как внести изменения в ФНС при смене фамилии ИП.

— Какие документы нужны для вычетов по НДС в 2025 году

При заявлении вычетов по НДС многие налогоплательщики сталкиваются с неправомерным запросом документов, которые никоим образом не подтверждают корректность расчета и своевременность уплаты налога. Разберем, какие документы вправе запрашивать ФНС, а какие — нет. И что говорят суды.

— Кто может получить лицензию на алкоголь. Мини-курс

Для продажи крепкой алкогольной продукции нужна лицензия. В этом мини-курсе разберем, кто может ее получить и какие требования предъявляют к бизнесу для продажи алкоголя.

— Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в июле 2025 года

До 25.07 надо сдать уведомление, в котором, в том числе, будут не только ежемесячные, но и ежеквартальные налоги.