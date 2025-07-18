Утренний бухгалтер № 5926. Меняют правила отсрочки от призыва в армию для IT-специалистов

Минцифры подготовило изменения правил предоставления отсрочки от призыва в армию для айтишников. Призыв-2025 это не затронет.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
Роструд уточнил порядок расчета отпускных для работниц, которые вышли из отпуска по БиР.
Новый закон: банки больше не смогут начислять проценты за просрочку по кредитам умерших клиентов.
Об актуальных тенденциях налоговых проверок и претензий, узнаете здесь.
Для сотрудников с маленькими детьми принят «корпоративный демографический стандарт».
Новый закон: работодатели будут платить сокращенным совместителям после увольнения.
Что такое бриф и как его правильно составить, узнаете из статьи.
Бизнес просит добавить в закон о маркетплейсах норму о первоочередной выдаче российских товаров.
⭐ Совет от редакции: Новые ставки НДФЛ – новые правила отчетности! Научитесь заполнять 6-НДФЛ без ошибок с учетом изменений 2025 года на мастер-классе «Заполнение 6-НДФЛ за 2 квартал». Он пройдет 22 июля в 11:00 мск. Записаться.
🙅♀️ На какие требования ФНС можно НЕ отвечать, узнаете на новом курсе
На новом онлайн-курсе «Налоговые проверки — 2025» вы познакомитесь с трендами проверок в 2025 году, узнаете, как подготовиться к камеральной и выездной проверке, в каком порядке предоставлять документы и как не допустить нарушения своих прав. Вы научитесь проходить новые тематические проверки по НДС, НДФЛ и самозанятым, сможете уберечь бизнес от штрафов и проблем с законом.
Новый онлайн-курс уже доступен подписчикам Клерк.Премиум!
Разборы законов
— Новые требования к кассовым чекам с 1 сентября 2025 года
Закон предусматривает для кассовых чеков множество реквизитов. Обязательные определяют налоговики, и с 1 сентября в их списке прибавится позиций. Кроме того, будут установлены специальные реквизиты для интернет-расчетов.
— ИП сменил фамилию: как внести изменения в ФНС. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как внести изменения в ФНС при смене фамилии ИП.
— Какие документы нужны для вычетов по НДС в 2025 году
При заявлении вычетов по НДС многие налогоплательщики сталкиваются с неправомерным запросом документов, которые никоим образом не подтверждают корректность расчета и своевременность уплаты налога. Разберем, какие документы вправе запрашивать ФНС, а какие — нет. И что говорят суды.
— Кто может получить лицензию на алкоголь. Мини-курс
Для продажи крепкой алкогольной продукции нужна лицензия. В этом мини-курсе разберем, кто может ее получить и какие требования предъявляют к бизнесу для продажи алкоголя.
— Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в июле 2025 года
До 25.07 надо сдать уведомление, в котором, в том числе, будут не только ежемесячные, но и ежеквартальные налоги.
Новости
1 📉 В июне-2025 инфляция продолжила снижаться – Центробанк
2 Банки больше не смогут начислять проценты за просрочку по кредитам умерших клиентов
3 Минфин: выполнены все задачи бюджета за 2024 год
4 Близкие родственники смогут оформлять договоры дарения недвижимости со скидкой 50%
5 С 1 января 2026 года в Рязанской области можно применять автоУСН
6 Многодетным семьям земельные участки могут заменить выплатой
7 Один кассовый аппарат можно применять для трех точек на рынке
8 👶 Котяков: для сотрудников с маленькими детьми принят «корпоративный демографический стандарт»
9 Работодатели будут платить сокращенным совместителям после увольнения
10 С 22 июля по 6 августа ИТ-специалисты могут подать заявку на отсрочку от службы в армии
11 В закон о маркетплейсах предлагают добавить норму о первоочередной выдаче российских товаров
12 👪 Работодателей проранжируют по уровню поддержки семей
13 На любого ребенка можно получать одновременно две выплаты
14 Сотрудник не скажет, что не знал своих обязанностей, если они описаны в вакансии
15 Дачу можно разделить на два участка и продать без НДФЛ
16 Отпуск сразу после декрета рассчитывают из среднего заработка до декрета
17 За продажу некачественной молочной продукции могут ввести оборотные штрафы
18 Роструд объяснил, может ли работодатель обязать сотрудника завести карту «Мир» для перечисления социальных выплат
19 ФНС требует оплатить налоги контрагента: когда компания не может отказаться
20 40% россиян не видят преимуществ цифрового рубля
21 Ошибки в первичке: формальные документы не спасли
22 Работодатели должны платить взносы с компенсаций за задержку зарплат
23 Регионы будут заключать соглашение с «Роскадастром», чтобы в ЕГРН были актуальные сведения
24 Утечки персданных депутат объяснил «человеческим фактором»
25 Работодатель на АУСН платит НДФЛ по одной ставке
26 Центробанк определил критерии квалифицированных инвесторов
27 Половина автоматических пунктов весогабаритного контроля не работает – Счетная палата
28 Налоговики напомнили о последствиях выплаты зарплаты в «конверте»
29 НКО на УСН для применения льготных страховых тарифов должна соответствовать условию по доходам
30 С доходов работника – гражданина Беларуси нужно удерживать НДФЛ. Статус самозанятого в Беларуси роли не играет
31 ФНС решила, какие документы будет отправлять через Госуслуги
32 За препятствия в проведении контрольных проверок повысили штрафы
33 Минцифры меняет правила отсрочки от призыва в армию для айтишников. Призыв-2025 это не затронет
34 За рекламу VPN-сервисов будут штрафовать до 500 тысяч рублей
35 Минфин разъяснил порядок признания доходов по лицензиям при методе начисления
36 Если для работы нужно фактическое присутствие сотрудников – придется регистрировать обособку
37 За лицензию на каждую точку продажи алкоголя будет нужно платить госпошлину
38 При экстренных закупках нужно будет указывать больше данных: проект постановления
Мероприятия
Учет импортного товара: от документов, ФТС и 1С до отчетности
Дата проведения: 21 июля, понедельник
Мастер-класс. Заполнение 6-НДФЛ за 2 квартал
Дата проведения: 22 июля, вторник
Актуальные тенденции налоговых проверок и претензий
Дата проведения: 23 июля, среда
Мастер-класс. Заполняем декларацию по НДС за полугодие в 1С: Предприятие 8.3
Дата проведения: 23 июля, среда
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5925. С 2026 года будет новый документ о постановке на учет в налоговую
Новый документ заменит свидетельства и уведомления о постановке на учет (снятии с учета).
— Как быстрее закрыть ипотечный кредит
Более половины из 11 миллионов жителей Российской Федерации, которые имеют ипотечные кредиты, выплачивают задолженность всего за 3,2 года. Многие тоже хотели бы добиться таких прекрасных результатов, но как это сделать?
— Налоговый мониторинг: сущность, порядок проведения и значение для бизнеса
Налоговый мониторинг представляет собой современный механизм налогового контроля, направленный на обеспечение корректного исчисления и своевременной уплаты налогов, сборов и страховых взносов.
— Центры финансовой ответственности: какие бывают и зачем нужны бизнесу
Хотите повысить эффективность управления финансами вашего бизнеса, оптимизировать расходы и увеличить прибыльность? Тогда вам пригодятся центры финансовой ответственности — инструмент, позволяющий грамотно распределять ресурсы и контролировать финансовые потоки внутри организации. Что такое ЦФО, какими они бывают и как их внедрить — рассказываем в статье.
— Идеальная защита от работодателя
Мы все хотим безопасности. Но что действительно обеспечивает ее? Давайте немного поговорим об этом.
— Работа с персональными данными, регистрация в Роскомнадзоре, новые штрафы — обо всем этом в новом интервью
С 30 мая в России ужесточились правила обращения с персональными данными и выросли штрафы за нарушения — теперь это сотни и даже миллионы рублей. Все, от малых предпринимателей до огромных компаний, в спешке подают уведомления в Роскомнадзор и корректируют свои процессы.
Блоги компаний
Исполнитель на удаленке: как подписать с ним документы
Как выжить в бизнесе такси в 2025 году: агрегаторы, водители, штрафы
ТОП–3 способа сохранить право на УСН и освобождение от НДС в 2025 году: налоговые риски и меры безопасности
🙅♀️ На какие требования ФНС во время выездной проверки можно НЕ отвечать, потому что они незаконные. Не попасть в ловушку поможет новый курс «Налоговые проверки — 2025»
Как работать с персональными данными в 2025 году: полное руководство
Профессиональные компетенции сотрудников: как оценить и помочь развить
Что такое бриф и как его правильно составить
Создаем матрицу компетенций с нуля: пошаговая инструкция
Портфолио дизайнера интерьера: как оформить в 2025 году
Как получить гражданство Болгарии и переехать в Германию
Как заполнить 6-НДФЛ за первое полугодие 2025 года в 1С: инструкция со скринами из 1С
Консультации
Трибуна
Когда работник должен возмещать ущерб
Как зумеры изменили рынок труда?
Бьюти-рынок ОАЭ: перспективы для российских предпринимателей
Как пережить выездную налоговую или визит силовиков
Все тайное становится явным: как налоговики находят вашу скрытую выручку
Российский рынок окончательно уверовал в резкое снижение ключевой ставки
Действующие правила оплаты больничных в 2025 году
Неявка на допрос — не приговор. Как суд защитил директора от «черной метки» налоговой
Субсидиарная ответственность — без банкротства компании
Практика Конституционного Суда РФ по налогам за 2024
Субсидиарная ответственность бухгалтера или «выверты» законодательства
Как выкуп лизингового авто учредителем создает налоговые риски для организации и для самого учредителя
Как правильно оптимизировать налоги или почему схемы ухода от налогов не работают
Какие акции обгонят рынок во второй половине 2025 года? Разбор эмитентов
🏛 Разбор дела: фиктивная миграция стоила ИП почти 10 млн рублей
Нужно ли бухгалтерам быть в Тенчат, и как вести себя там грамотно. Или как не превратить деловую сеть в бессмысленный листинг «услуги. отчётность. опыт 20 лет»
Аффилированность: простыми словами об аффилированных лицах и компаниях
Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/31638 от 20.04.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-14-15/31572 от 20.04.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/31568 от 20.04.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/31574 от 20.04.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/38788 от 17.04.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/53517 от 30.05.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/51952 от 27.05.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/66165 от 07.07.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-01/32792 от 03.04.2025
Последние темы форума
— Уведомление от СФР об устранении ошибок в ЕФС-1
— Заверение протокола у нотариуса
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
Начать дискуссию