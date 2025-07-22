Соцфонд будет по-новому принимать ЕФС-1, но бухгалтеры зря запаниковали. 🔔 «Ночной бухгалтер» № 1977

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На канале Клерк.Премиум сегодня памятка для бухгалтера: Декларация по НДС при УСН за 2 квартал, а также эксклюзивы, лайфхаки, общение с экспертами.
Сегодня в выпуске:
Для большинства в отправке отчета ЕФС-1 ничего не изменится.
С 1 сентября 2025 года изменятся госпошлины для владельцев авто.
Если есть долг в бюджет, его взыщут даже за счет резерва.
За поиск экстремистской информации физлиц будут штрафовать.
Главред рекомендует.
Мем дня.
ЕФС-1 через оператора ЭДО отправляем как обычно
С 1 августа 2025 года Соцфонд переходит на прием отчета ЕФС-1 через Единую Цифровую Платформу (ЕЦП).
Операторы ЭДО уже внесли необходимые изменений и отчетность, которую работодатели отправляют в СФР через них, будет уходить куда надо — на ЕЦП.
Новость на «Клерке» наделала шума, мы внесли дополнения и правки, чтобы бухгалтеры не переживали.
Кстати, в Фонде произошел сбой, из-за которого бухгалтеры получили уведомления о неправильных кодах ОКЗ в отчете. В СФР знают о проблеме, но даже если ошибки нет, все равно нужно ответить на сообщение — написать, что корректировка не требуется, данные верные и указать ИНН компании.
Как вести учет на УСН, уплачивать налоги и когда можно работать без НДС
Рассказываем обо всем на онлайн-курсе «Главбух на УСН-2025: от учета и отчетности до 1С». Вы научитесь вести учет доходов и расходов на УСН, определять налоговую базу, рассчитывать НДС по разным ставкам, оформлять сотрудников и начислять им зарплату.
В курс добавили уроки про расчет среднего заработка.
Принят закон об изменении госпошлин у владельцев автомобилей
Повысят размер пошлин за получение ПТС, СТС, госномеров и прочих разрешений. Автошколам тоже придется платить новый сбор.
Изменения коснутся владельцев авто и автошкол. Для последних будет новый сбор — 15 тыс. рублей за выдачу заключения о соответствии учебно-материальной базы государственным требованиям.
Таблицу с изменениями по пошлинам найдете здесь.
Резерв не убережет деньги на ЕНС от списания по налоговым долгам
Зарезервированные суммы для уплаты налогов и взносов могут списать в счет погашения текущих долгов. При отрицательном сальдо налоговая вернет деньги на ЕНС из резерва.
Чтобы резерв остался неприкасаемым, нужно следить за тем, чтобы денег на сальдо ЕНС хватало для погашения текущих платежей.
За поиск экстремистской информации будут штрафы для физлиц
Физлица заплатят от 1 до 5 тысяч рублей за намеренный поиск экстремистских материалов. Список таких материалов публикует и пополняет Минюст. Также будет штраф за рекламу VPN-сервисов, а использование VPN при совершении преступления станет отягчающим обстоятельством.
Организации тоже будут штрафовать — в ст. 14.3 КоАП внесут изменения, штрафы составят:
от 200 до 500 тыс. рублей за распространение рекламы VPN-сервисов (на компанию)
от 80 до 150 тыс. рублей. — на должностных лиц
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