Соцфонд будет по-новому принимать ЕФС-1, но бухгалтеры зря запаниковали. 🔔 «Ночной бухгалтер» № 1977

ЕФС-1 через оператора ЭДО отправляем как обычно

С 1 августа 2025 года Соцфонд переходит на прием отчета ЕФС-1 через Единую Цифровую Платформу (ЕЦП).

Операторы ЭДО уже внесли необходимые изменений и отчетность, которую работодатели отправляют в СФР через них, будет уходить куда надо — на ЕЦП.

Новость на «Клерке» наделала шума, мы внесли дополнения и правки, чтобы бухгалтеры не переживали.

Кстати, в Фонде произошел сбой, из-за которого бухгалтеры получили уведомления о неправильных кодах ОКЗ в отчете. В СФР знают о проблеме, но даже если ошибки нет, все равно нужно ответить на сообщение — написать, что корректировка не требуется, данные верные и указать ИНН компании.