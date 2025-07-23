Минфин хочет, чтобы в РСВ включали командировочные расходы, бухгалтеры против. 🔥 «Ночной бухгалтер» № 1978

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На канале Клерк.Премиум сегодня опрос на тему Какой ваш идеальный баланс между работой и отдыхом?, а также эксклюзивы, лайфхаки, общение с экспертами.
Сегодня в выпуске:
Включать ли в РСВ расходы на командировку?
Если вас задержали после рабочего дня на планерку — пусть оплатят.
Можно докупить себе стаж в СФР.
Обновят формы заявлений о возврате и зачете налогов на ЕНС.
Бухгалтерам предложили поиграть в виселицу.
Главред рекомендует.
Мем дня.
РСВ и расходы на командировку: зачем СФР знать о покупке билетов?
Минфин в письме от 15.05.2025 № 03-15-05/47702 напомнил, что в РСВ указываются все выплаты в пользу работников. это касается и расходов на командировки. Причем речь не только о суточных, но и о таких расходах как оплата билетов.
Страховыми взносами облагаются суточные сверх норматива, а вот расходы на оплату проезда вообще не облагаются взносами (п. 3 ст. 217 НК).
Сумму таких расходов нужно указать в строке 040 Расчета «Сумма, не подлежащая обложению страховыми взносами в соответствии со ст. 422 НК» (подраздел 1 раздела 1 РСВ).
Также командировочные расходы указываются в разделе 3 в графе 140 «Сумма выплат и иных вознаграждений» подраздела 3.2.1 (Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица) раздела 3 Расчета в сумм всех расходов, а в строке 150 «База для исчисления страховых взносов в пределах предельной величины» подраздела 3.2.1 раздела 3 Расчета указывают уже чистую базу для обложения взносами за минусов необлагаемых расходов.
Бухгалтеры считают включение в расчет сумм командировочных расходов, необлагаемых взносами, бессмысленным.
Собрание после работы — повод для дополнительной оплаты сотруднику
Если начальник решил собрать коллектив на планерку после конца рабочего дня — это сверхурочная работа и ее нужно оплатить в повышенном размере.
Роструд ответил на вопрос сотрудника, который пожаловался, что за непосещение таких собраний работодатель выплачивает только 80% зарплаты.
Согласно ст. 99 ТК, сверхурочная работа – это работа по инициативе работодателя, выполняемая за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени. Работодатель должен получить письменное согласие работника и оплатить сверхурочную работу в повышенном размере.
Хотите больше пенсионных баллов — платите денежки
Для права на пенсию нужно минимум 30 баллов и 15 лет стажа. Но баллы можно «докупить», уплачивая дополнительные добровольные взносы.
1 год регистрации = 1 год стажа.
В 2025 году взносы за 1 год регистрации = 59 241,60 руб. Это минимальная сумма.
Но есть кое-какие нюансы.
ФНС обновит формы заявлений о возврате и зачете налогов на ЕНС
Проект приказа с изменениями размещен на портале проектов НПА.
В заявление на возврат положительного сальдо ЕНС предлагается добавить графы:
для номера платежной карты;
номера в ЕРН (для физлиц – не ИП).
Поле для платежной карты также хотят добавить в заявление на возврат переплат, которые не учитывают в совокупной обязанности.
😮 Бухгалтерам предлагают поиграть в виселицу и выиграть Клерк.Премиум!
В игре «Виселица» нужно угадать слово, мы адаптировали ее так, что придется угадать какой-нибудь бухгалтерский термин.
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Мем дня
Ваша считает, что чем меньше включать в РСВ, тем меньше будет вопросов редакция
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