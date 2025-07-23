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Минфин хочет, чтобы в РСВ включали командировочные расходы, бухгалтеры против. 🔥 «Ночной бухгалтер» № 1978

Минфин хочет, чтобы в РСВ включали командировочные расходы, бухгалтеры против. 🔥 «Ночной бухгалтер» № 1978

Минфин напомнил, что в расчет нужно включать все расходы в пользу сотрудников, в том числе командировочные расходы. И не только суточные, но и, например, оплату билетов в командировку. Бухгалтеры говорят, что не собираются этого делать.

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На канале Клерк.Премиум сегодня опрос на тему Какой ваш идеальный баланс между работой и отдыхом?, а также эксклюзивы, лайфхаки, общение с экспертами.

Сегодня в выпуске:

  • Включать ли в РСВ расходы на командировку?

  • Если вас задержали после рабочего дня на планерку — пусть оплатят.

  • Можно докупить себе стаж в СФР.

  • Обновят формы заявлений о возврате и зачете налогов на ЕНС.

  • Бухгалтерам предложили поиграть в виселицу.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

РСВ и расходы на командировку: зачем СФР знать о покупке билетов?

Минфин в письме от 15.05.2025 № 03-15-05/47702 напомнил, что в РСВ указываются все выплаты в пользу работников. это касается и расходов на командировки. Причем речь не только о суточных, но и о таких расходах как оплата билетов.

Страховыми взносами облагаются суточные сверх норматива, а вот расходы на оплату проезда вообще не облагаются взносами (п. 3 ст. 217 НК).

Сумму таких расходов нужно указать в строке 040 Расчета «Сумма, не подлежащая обложению страховыми взносами в соответствии со ст. 422 НК» (подраздел 1 раздела 1 РСВ).

Также командировочные расходы указываются в разделе 3 в графе 140 «Сумма выплат и иных вознаграждений» подраздела 3.2.1 (Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица) раздела 3 Расчета в сумм всех расходов, а в строке 150 «База для исчисления страховых взносов в пределах предельной величины» подраздела 3.2.1 раздела 3 Расчета указывают уже чистую базу для обложения взносами за минусов необлагаемых расходов.

Бухгалтеры считают включение в расчет сумм командировочных расходов, необлагаемых взносами, бессмысленным.

Собрание после работы — повод для дополнительной оплаты сотруднику

Если начальник решил собрать коллектив на планерку после конца рабочего дня — это сверхурочная работа и ее нужно оплатить в повышенном размере.

Роструд ответил на вопрос сотрудника, который пожаловался, что за непосещение таких собраний работодатель выплачивает только 80% зарплаты.

Согласно ст. 99 ТК, сверхурочная работа – это работа по инициативе работодателя, выполняемая за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени. Работодатель должен получить письменное согласие работника и оплатить сверхурочную работу в повышенном размере.

Хотите больше пенсионных баллов — платите денежки

Для права на пенсию нужно минимум 30 баллов и 15 лет стажа. Но баллы можно «докупить», уплачивая дополнительные добровольные взносы.

1 год регистрации = 1 год стажа.

В 2025 году взносы за 1 год регистрации = 59 241,60 руб. Это минимальная сумма.

Но есть кое-какие нюансы.

ФНС обновит формы заявлений о возврате и зачете налогов на ЕНС

Проект приказа с изменениями размещен на портале проектов НПА.

В заявление на возврат положительного сальдо ЕНС предлагается добавить графы:

  • для номера платежной карты;

  • номера в ЕРН (для физлиц – не ИП).

Поле для платежной карты также хотят добавить в заявление на возврат переплат, которые не учитывают в совокупной обязанности.

😮 Бухгалтерам предлагают поиграть в виселицу и выиграть Клерк.Премиум!

В игре «Виселица» нужно угадать слово, мы адаптировали ее так, что придется угадать какой-нибудь бухгалтерский термин.

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Мем дня

Ваша считает, что чем меньше включать в РСВ, тем меньше будет вопросов редакция

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