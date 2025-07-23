Минфин хочет, чтобы в РСВ включали командировочные расходы, бухгалтеры против. 🔥 «Ночной бухгалтер» № 1978

РСВ и расходы на командировку: зачем СФР знать о покупке билетов?

Минфин в письме от 15.05.2025 № 03-15-05/47702 напомнил, что в РСВ указываются все выплаты в пользу работников. это касается и расходов на командировки. Причем речь не только о суточных, но и о таких расходах как оплата билетов.

Страховыми взносами облагаются суточные сверх норматива, а вот расходы на оплату проезда вообще не облагаются взносами (п. 3 ст. 217 НК).

Сумму таких расходов нужно указать в строке 040 Расчета «Сумма, не подлежащая обложению страховыми взносами в соответствии со ст. 422 НК» (подраздел 1 раздела 1 РСВ).

Также командировочные расходы указываются в разделе 3 в графе 140 «Сумма выплат и иных вознаграждений» подраздела 3.2.1 (Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица) раздела 3 Расчета в сумм всех расходов, а в строке 150 «База для исчисления страховых взносов в пределах предельной величины» подраздела 3.2.1 раздела 3 Расчета указывают уже чистую базу для обложения взносами за минусов необлагаемых расходов.

Бухгалтеры считают включение в расчет сумм командировочных расходов, необлагаемых взносами, бессмысленным.