Как продавцу анализировать и увеличивать прибыль на маркетплейсах? Главные метрики для селлеров

1. Рентабельность по маржинальной прибыли (показывает прибыль с продажи единицы товара после вычета всех затрат)

Объем выручки сам по себе не гарантирует прибыль. Ключевой фактор — структура выручки: какие товары ее формируют и насколько они рентабельны.

(Выручка — Затраты маркетплейса — Себестоимость) / Выручка × 100%

Например, два товара приносят по 1 000 000 ₽ выручки:

Показатель Товар A Товар B Себестоимость 450 000 ₽ 300 000 ₽ Комиссия и логистика 350 000 ₽ 320 000 ₽ Реклама 90 000 ₽ 130 000 ₽ Маржинальная прибыль 110 000 ₽ 250 000 ₽ Рентабельность 11% 25%

Выручка одинакова, но товар A почти не приносит прибыли, при любом росте затрат (логистика, комиссия, скидка) он может стать убыточным. Товар B — устойчиво прибыльный и имеет запас рентабельности для масштабирования.

Низкомаржинальные товары искажают финансовую картину: может казаться, что бизнес растет, но в реальности прибыль остается на том же уровне или падает. Рост продаж таких товаров ведет к росту оборота, но не прибыли, создавая иллюзию успеха и провоцируя избыточные вложения в маркетинг и закупки.

И, наоборот, чем больше в выручке доля высокорентабельных товаров, тем выше общая маржинальная прибыль и, как следствие, чистая прибыль.