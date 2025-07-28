Как продавцу анализировать и увеличивать прибыль на маркетплейсах? Главные метрики для селлеров

Рассмотрим 4 главные метрики, которые помогут продавцу контролировать эффективность бизнеса.
1. Рентабельность по маржинальной прибыли (показывает прибыль с продажи единицы товара после вычета всех затрат)
Объем выручки сам по себе не гарантирует прибыль. Ключевой фактор — структура выручки: какие товары ее формируют и насколько они рентабельны.
(Выручка — Затраты маркетплейса — Себестоимость) / Выручка × 100%
Например, два товара приносят по 1 000 000 ₽ выручки:
Показатель
Товар A
Товар B
Себестоимость
450 000 ₽
300 000 ₽
Комиссия и логистика
350 000 ₽
320 000 ₽
Реклама
90 000 ₽
130 000 ₽
Маржинальная прибыль
110 000 ₽
250 000 ₽
Рентабельность
11%
25%
Выручка одинакова, но товар A почти не приносит прибыли, при любом росте затрат (логистика, комиссия, скидка) он может стать убыточным. Товар B — устойчиво прибыльный и имеет запас рентабельности для масштабирования.
Низкомаржинальные товары искажают финансовую картину: может казаться, что бизнес растет, но в реальности прибыль остается на том же уровне или падает. Рост продаж таких товаров ведет к росту оборота, но не прибыли, создавая иллюзию успеха и провоцируя избыточные вложения в маркетинг и закупки.
И, наоборот, чем больше в выручке доля высокорентабельных товаров, тем выше общая маржинальная прибыль и, как следствие, чистая прибыль.
Рентабельность ниже 15-20% сигнализирует о необходимости пересмотра ценообразования и закупочных цен.
2. Оборачиваемость товаров в днях (показывает, сколько дней в среднем товар находится на складе до момента его продажи)
Один из ключевых индикаторов эффективности управления товарными остатками, отражает скорость возврата вложенных в товар средств. Чем ниже значение — тем быстрее товар превращается в выручку.
Оборачиваемость (в днях) = (Средний остаток / Себестоимость продаж) × Количество дней в периоде
Пример расчета:
Остаток на 01.06: 1 200 000 ₽
Остаток на 30.06: 800 000 ₽
Средний остаток = (1 200 000 + 800 000) / 2 = 1 000 000 ₽
Себестоимость продаж за июнь: 750 000 ₽
Количество дней: 30
Оборачиваемость = (1 000 000 / 750 000) × 30 = 40 дней
Анализировать оборачиваемость нужно ежемесячно по каждому артикулу и по группам товаров. Важно учитывать не только абсолютные значения, но и динамику: растет оборачиваемость или падает.
Если показатель выше 45–60 дней — это тревожный сигнал, значит деньги «зависают» в остатках. Если меньше 30 дней — оборот хороший, можно масштабировать товар.
На практике по товарам с быстрой оборачиваемостью стоит оперативно пополнять склад, чтобы не терять продажи. По товарам с низкой оборачиваемостью — принимать управленческие меры: снизить закупки, усилить маркетинг, запустить акции, рассмотреть распродажу.
Целесообразно внедрить таблицу оборачиваемости с автоматическим обновлением данных по каждому артикулу и включить этот показатель в управленческий отчет как обязательный к отслеживанию.
3. Метрики эффективности рекламы
1. ДРР — Доля рекламных расходов в выручке (показывает, сколько процентов от полученной выручки вы потратили на рекламу).
ДРР = Рекламные расходы / Выручка × 100%
Пример:
Рекламные расходы: 20 000 ₽
Выручка: 100 000 ₽
ДРР = 20 000 / 100 000 × 100% = 20%
Чем ниже показатель, тем выше эффективность вложений. Метрика используется для контроля затрат на рекламу по каждому товару или кампании.
Если ДРР выше маржинальности, значит, реклама работает в убыток. Однако для полноценной оценки эффективности рекламы нужно анализировать ДРР в связке с ROAS и ROMI.
2. ROAS — Окупаемость рекламных расходов (показывает, сколько рублей выручки приносит каждый рубль, вложенный в рекламу).
ROAS = Выручка / Рекламные расходы
Пример:
Рекламные расходы: 20 000 ₽
Выручка с рекламы: 100 000 ₽
ROAS = 100 000 / 20 000 = 5
Это означает, что на каждый вложенный рубль реклама принесла 5 рублей выручки. ROAS можно использовать как KPI для маркетолога. Например, при ROAS < 2 по марже 50% реклама убыточна. А при ROAS > 4 рекламную кампанию можно масштабировать.
Если ДРР — это % расхода, то ROAS — множитель дохода. Он помогает видеть рекламу как инвестицию. Важно не только стремиться к высокому ROAS, но и соотносить его с реальной маржинальностью товара. Например, при ROAS 3 и марже 30% товар работает в ноль.
3. ROMI — Рентабельность инвестиций в рекламу (показывает, сколько чистой прибыли получено на каждый вложенный рубль).
ROMI = (Маржинальная прибыль – Рекламные расходы) / Рекламные расходы
Пример:
Рекламные расходы: 20 000 ₽
Выручка: 100 000 ₽
Себестоимость: 50 000 ₽
Маржинальная прибыль = 100 000 – 50 000 = 50 000 ₽
ROMI = (50 000 – 20 000) / 20 000 = 1,5 или 150%
ROMI помогает понять, окупилась ли реклама: если ROMI > 0 — реклама приносит прибыль, если < 0 — кампания убыточна.
Возможные сценарии и решения:
ROMI > 0 и ROAS высокий (например, > 5)
Вы зарабатываете чистую прибыль на каждый вложенный рубль. Увеличивайте бюджет на эту кампанию, это экономически оправданно.
ROAS высокий (например, 5–6), но ROMI < 0
Реклама приводит выручку, но из-за высокой себестоимости, логистики или скидок прибыль становится отрицательной.
Перепроверьте структуру затрат, возможно, комиссия, логистика или скидка «съели» маржу.
Проверьте маржинальность SKU.
Перенастройте рекламу: дорогие клики могут идти на низкомаржинальный товар.
Пересчитайте целевой ROAS: если маржа 20%, то ROAS должен быть ≥ 5, а не 3.
ROAS низкий (1.5–2), но ROMI положительный
Даже при скромной выручке реклама высокомаржинальных товаров приносит прибыль.
Можно дозированно увеличивать охват. Низкий ROAS — риск быстрой просадки при масштабировании. Тестируйте другие каналы с меньшей стоимостью привлечения (CPA).
Не фокусируйтесь только на ROAS, ROMI в этом случае важнее.
ROMI < 0 и ROAS < 2
Кампания убыточна: реклама не приносит ни выручки, ни прибыли. Немедленно остановите рекламу.
Проведите аудит: целевая аудитория, креативы, ставки, релевантность предложения.
Проверьте — не «льется» ли реклама в холостую.
Оцените, нужен ли такой товар в ассортименте — возможно, он системно убыточен.
4. CPA — Стоимость привлечения одного заказа (показывает сколько стоит один заказ).
CPA = Рекламные расходы / Количество заказов
Пример:
Рекламные расходы: 15 000 ₽
Количество заказов: 75
CPA = 15 000 / 75 = 200 ₽
Если CPA превышает маржу — вы работаете в убыток. Целевой уровень CPA должен определяться от маржинальности. Используйте его в связке с ROMI, ROAS и маржой на ед.
4. Маржа на единицу товара (показывает сколько рублей чистой прибыли остается после продажи одной единицы товара, с учетом всех затрат)
Маржа = Выручка – Себестоимость – Комиссия – Логистика – Реклама – Прочее
Пример:
Цена продажи: 1 000 ₽
Себестоимость: 400 ₽
Комиссия: 150 ₽
Логистика: 100 ₽
Реклама: 100 ₽
Прочее: 50 ₽
Маржа = 1 000 – (400 + 150 + 100 + 100 + 50) = 200 ₽
Анализ маржи на единицу товара позволяет проверять, сколько прибыли приносит каждая продажа, вычислять максимальный допустимый CPA и устанавливать корректные цены. Без точного расчета маржи невозможно управлять прибылью.
Итоговая таблица сравнения метрик:
Метрика
Что показывает
Формула
Целевое значение
Риск при отклонении
Рентабельность на единицу
Долю прибыли с продажи единицы от ее цены
(Маржа на ед. / Цена) × 100%
> 15–20%
Заморозка капитала, упущенная прибыль, кассовые разрывы, иллюзия роста
Оборачиваемость
Скорость продаж
(Остаток × Период) / С/С продаж
< 60 дней
Излишки, заморозка оборотки
Маржа на ед.
Прибыль с одной единицы
Цена – С/С – Комиссия – Логистика – Реклама
> CPA
Продажа в убыток
CPA
Стоимость привлечения одного заказа
Реклама / Заказы
< маржи на ед.
Продажа каждого заказа в минус
ДРР
Доля затрат на рекламу в выручке
Реклама / Выручка × 100%
< 10–15%
Съедается вся прибыль
ROAS
Доход с 1₽ рекламы
Выручка / Реклама
> 3–4
Неокупаемая реклама
ROMI
Прибыль с 1₽ рекламы
(Маржа – Реклама) / Реклама × 100%
> 100%
Убытки, несмотря на высокую выручку
Чтобы успешно развивать бизнес на маркетплейсах и увеличивать прибыль, необходимо регулярно анализировать ключевые показатели и оперативно корректировать стратегию.
Начать дискуссию