Утренний бухгалтер № 5933. За месяц, когда сотрудник взял день отдыха за работу в выходной, нужно выплатить полный оклад

День отдыха за работу в выходной день не включается в норму рабочего времени того месяца, в когда его использовали.

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Кабмин: на Госуслугах теперь можно получить более 400 видов разрешений для бизнеса.

Правительство утвердило Концепцию цифровизации многоквартирных домов до 2030 года. Для «умного дома» установят типовые требования безопасности.

Роструд: работа в детском лагере – не сезонная, но срочный трудовой договор заключить можно.

Как бухгалтеру проверить свой уровень компетенций и заявить о себе на всю страну, узнаете здесь.

Факторинговые компании просят отменить НДС с положительной курсовой разницы — выгода от колебания курса не связана напрямую с оказанием услуг.

Старт проверок общепита: что нужно знать о новых правилах кассовой дисциплины, узнаете из статьи.

ФНС: если у компании за отчетный период нет начислений по УСН – нулевое уведомление сдавать не нужно.