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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5933. За месяц, когда сотрудник взял день отдыха за работу в выходной, нужно выплатить полный оклад

Роструд разъяснил, как учитывать отгулы за работу в нерабочие праздничные дни при расчете зарплаты и нормы рабочего времени.

День отдыха за работу в выходной день не включается в норму рабочего времени того месяца, в когда его использовали.

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Утренний бухгалтер

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Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году

Кабмин: на Госуслугах теперь можно получить более 400 видов разрешений для бизнеса.

Правительство утвердило Концепцию цифровизации многоквартирных домов до 2030 года. Для «умного дома» установят типовые требования безопасности.

Роструд: работа в детском лагере – не сезонная, но срочный трудовой договор заключить можно.

Как бухгалтеру проверить свой уровень компетенций и заявить о себе на всю страну, узнаете здесь.

Факторинговые компании просят отменить НДС с положительной курсовой разницы — выгода от колебания курса не связана напрямую с оказанием услуг.

Старт проверок общепита: что нужно знать о новых правилах кассовой дисциплины, узнаете из статьи.

ФНС: если у компании за отчетный период нет начислений по УСН – нулевое уведомление сдавать не нужно.

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Разборы законов

Как продлить квалифицированную электронную подпись. Мини-курс

Чтобы каждый раз не выпускать новую КЭП, ее нужно вовремя продлевать. В мини-курсе расскажем, как это сделать.

Работник не вернул подотчет: когда надо начислить НДФЛ и взносы

Вы выдали деньги под отчет с определенными целями (хозяйственные нужды, представительские расходы и т.п.), а работники их не вернули. Что делать?

Патентная система налогообложения для ИП в 2025 году: условия, льготы, калькулятор для расчета, образцы

Рассказываем, при каких условиях предприниматели могут работать на ПСН в 2025 году, кто вправе воспользоваться налоговыми каникулами и как уменьшить платеж на вычет. Сможете рассчитать стоимость патента в онлайн-калькуляторе и взять нужные образцы.

Штраф за VPN-2025: что случилось и чем грозит реклама и использование VPN, можно ли передавать сим-карту другому человеку? Правда и мифы

С 1 сентября 2025 года передача симки, телефона постороннему, использование VPN могут обернуться тысячными штрафами? Разбираемся, как новый закон может повлиять на бизнес и частную жизнь.

Какой адрес указывать в заявлении на регистрацию кассы для выездной торговли. Мини-курс

Для выездной торговли, так же, как и для обычной, нужна онлайн-касса. Необходимо заключить договор с оператором фискальных данных и зарегистрировать технику в налоговой. В мини-курсе расскажем, как это сделать.

⚡Новый порядок расчета среднего заработка в профкурсе по зарплате

С 1 сентября 2025 г. будет действовать новый порядок определения среднего заработка для расчета отпускных, выходного пособия, изменится порядок оформления и оплаты командировок, порядок предоставления отгулов и расчетов премии.

Поэтому мы записали новые уроки и обновили курс профессиональной переподготовки «Бухгалтер по зарплате», чтобы вы успели разобраться в новых правилах до конца лета.

Цена курса со скидкой 75%: 7 900 руб. вместо 31 700 руб. После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

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Резюме

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Документы

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/5345@ от 20.04.2021

РАССЫЛКА

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Вам подарок за подписку!

Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году

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