Утренний бухгалтер № 5933. За месяц, когда сотрудник взял день отдыха за работу в выходной, нужно выплатить полный оклад

День отдыха за работу в выходной день не включается в норму рабочего времени того месяца, в когда его использовали.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
Кабмин: на Госуслугах теперь можно получить более 400 видов разрешений для бизнеса.
Правительство утвердило Концепцию цифровизации многоквартирных домов до 2030 года. Для «умного дома» установят типовые требования безопасности.
Роструд: работа в детском лагере – не сезонная, но срочный трудовой договор заключить можно.
Как бухгалтеру проверить свой уровень компетенций и заявить о себе на всю страну, узнаете здесь.
Факторинговые компании просят отменить НДС с положительной курсовой разницы — выгода от колебания курса не связана напрямую с оказанием услуг.
Старт проверок общепита: что нужно знать о новых правилах кассовой дисциплины, узнаете из статьи.
ФНС: если у компании за отчетный период нет начислений по УСН – нулевое уведомление сдавать не нужно.
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Разборы законов
— Как продлить квалифицированную электронную подпись. Мини-курс
Чтобы каждый раз не выпускать новую КЭП, ее нужно вовремя продлевать. В мини-курсе расскажем, как это сделать.
— Работник не вернул подотчет: когда надо начислить НДФЛ и взносы
Вы выдали деньги под отчет с определенными целями (хозяйственные нужды, представительские расходы и т.п.), а работники их не вернули. Что делать?
— Патентная система налогообложения для ИП в 2025 году: условия, льготы, калькулятор для расчета, образцы
Рассказываем, при каких условиях предприниматели могут работать на ПСН в 2025 году, кто вправе воспользоваться налоговыми каникулами и как уменьшить платеж на вычет. Сможете рассчитать стоимость патента в онлайн-калькуляторе и взять нужные образцы.
— Штраф за VPN-2025: что случилось и чем грозит реклама и использование VPN, можно ли передавать сим-карту другому человеку? Правда и мифы
С 1 сентября 2025 года передача симки, телефона постороннему, использование VPN могут обернуться тысячными штрафами? Разбираемся, как новый закон может повлиять на бизнес и частную жизнь.
— Какой адрес указывать в заявлении на регистрацию кассы для выездной торговли. Мини-курс
Для выездной торговли, так же, как и для обычной, нужна онлайн-касса. Необходимо заключить договор с оператором фискальных данных и зарегистрировать технику в налоговой. В мини-курсе расскажем, как это сделать.
⚡Новый порядок расчета среднего заработка в профкурсе по зарплате
С 1 сентября 2025 г. будет действовать новый порядок определения среднего заработка для расчета отпускных, выходного пособия, изменится порядок оформления и оплаты командировок, порядок предоставления отгулов и расчетов премии.
Поэтому мы записали новые уроки и обновили курс профессиональной переподготовки «Бухгалтер по зарплате», чтобы вы успели разобраться в новых правилах до конца лета.
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Новости
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8 К 2030 году власти ускорят процедуру банкротства бизнеса
9 Минфин уточнил порядок разработки долгосрочного бюджетного прогноза
10 Коллекторам хотят разрешить выбивать долги за ЖКУ
11 В КоАП предлагают ввести штрафы за доступ к запрещённым сайтам. Под угрозой — Telegram, а МАХ может стать инструментом контроля
12 Впервые женщины-пенсионерки стали получать больше мужчин
13 Исследование: в кредит работают 70-80% таксопарков
14 На Госуслугах теперь можно получить более 400 видов разрешений для бизнеса
15 Призыв в армию могут сделать круглогодичным: законопроект-2025
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18 Можно ли засудить директора, перенести полученный вычет по НДС, получить патент на розничную торговлю, а также чем грозит использование VPN: экспертные разборы за неделю
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30 Привлечение сотрудников к предвыборной агитации могут признать принудительным трудом
31 Если за отчетный период у компании на УСН нет начислений – нулевое уведомление представлять не нужно
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33 📃 По ИП на патенте, закрытому в середине года, сдавать декларацию не нужно
Мероприятия
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Дата проведения: 29 июля, вторник
Стоимостной анализ бизнеса и активов
Дата проведения: 30 июля, среда
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Дата проведения: 31 июля, четверг
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Управление прибылью на маркетплейсах, кроме анализа на уровне бизнеса в целом, требует глубокой диагностики по каждому товару. Именно поартикульный анализ позволяет выявить реальные источники прибыли и убытков.
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— Штраф за ошибки и несдачу 6-НДФЛ в 2025 году
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Основания для привлечения к субсидиарной ответственности при банкротстве
Уставный капитал: функции, размер, значение для бизнеса и особенности формирования
Три ключевые ошибки, по которым компании и ИП «слетают» с УСН 1%
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Резюме
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Продолжится ли падение рынка по факту решения регулятора? К чему готовиться инвестору
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Документы
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/5345@ от 20.04.2021
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
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