Утренний бухгалтер № 5935. Отцам при рождении ребенка будут давать двухнедельный отпуск

Разборы законов

— Как признавать расходы на амортизацию ОС, купленного в кредит. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, когда основное средство признается амортизируемым имуществом и как признавать расходы на его амортизацию при покупке в кредит.

— Норма выработки в часах: что такое и как рассчитать

Понятия «норма выработки» ни в ТК, ни в иных «трудовых» законах и подзаконных актах нет. Но это норма труда, а от нормы труда зависит его оплата. Разбираемся, как определить то, что не определено, и подсчитать то, что важно.

— Как в 2025 году считать отпускные, если было повышение зарплаты: примеры

В разных ситуациях индексацию зарплаты при расчете отпускных учитывают по-разному.

— Длящиеся услуги: как признавать в расходах и можно ли заявлять вычет НДС. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, когда можно принять расходы по длящимся услугам и как в этом случае заявить вычет по НДС.

— Работник не вернул подотчет: когда надо начислить НДФЛ и взносы

Вы выдали деньги под отчет с определенными целями (хозяйственные нужды, представительские расходы и т.п.), а работники их не вернули. Что делать?