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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5935. Отцам при рождении ребенка будут давать двухнедельный отпуск

Законопроект-2025 о двухнедельном отпуске для отцов при рождении ребенка направлен на заключение в кабмин.

Поправки в ТК: отцам при рождении ребенка хотят давать обязательный двухнедельный оплачиваемый отпуск.

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Документы

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Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/57422 от 11.06.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/57508 от 11.06.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-07-14/56888 от 10.06.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/57408 от 10.06.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/56379 от 09.06.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/46852 от 13.05.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/46907 от 14.05.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/49150 от 20.05.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/49670 от 21.05.2025

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Вам подарок за подписку!

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