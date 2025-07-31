Утренний бухгалтер № 5935. Отцам при рождении ребенка будут давать двухнедельный отпуск

Поправки в ТК: отцам при рождении ребенка хотят давать обязательный двухнедельный оплачиваемый отпуск.
Утренний бухгалтер
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ИП и организации смогут без штрафов отчитаться в Росстат позже установленного срока.
Минфин: дистанционному работнику положена компенсация за использование своего оборудования.
СФР: с 1 сентября 2025 меняются правила отнесения видов экономической деятельности к классу профриска.
Как принять участие во всероссийской аттестации специалистов в области учета, финансов, аудита и налогообложения, узнаете здесь.
Законопроект: иностранных работников можно будет уволить из-за установления региональных ограничений.
Как ИП получить декретные в 2025 году: пошаговую инструкцию найдете в статье.
С 28 июля 2025 года трудовые проверки работодателей будут проводить дистанционно.
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Разборы законов
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 07-01-10/61706 от 25.06.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/57422 от 11.06.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/57508 от 11.06.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-07-14/56888 от 10.06.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/57408 от 10.06.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/56379 от 09.06.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/46852 от 13.05.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/46907 от 14.05.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/49150 от 20.05.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/49670 от 21.05.2025
Утренний бухгалтер
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