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НДФЛ предлагают удерживать по месту регистрации работника, а не работодателя «Ночной бухгалтер» № 1984

НДФЛ предлагают удерживать по месту регистрации работника, а не работодателя «Ночной бухгалтер» № 1984

Не дает покоя депутатам НДФЛ. В Госдуму внесли проект закона о новом порядке уплаты налога.

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На канале Клерк.Премиум сегодня расписание вебинаров для бухгалтера в августе и дайджест изменений — подпишись и сохрани в избранное 😉. На канале также эксклюзивы, лайфхаки, общение с экспертами.

Сегодня в выпуске:

  • Изменится ли место уплаты НДФЛ? + опрос

  • ЦБ ограничит срок действия Visa и Mastercard.

  • Если директор в отпуске, это не значит, что его полномочия не действуют.

  • Минфин не будет менять принцип расчета пени по налогам.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Где удерживать НДФЛ? Регионам не хватает налогов

Региональные бюджеты теряют доход в виде НДФЛ — из-за трудовой миграции, когда люди уезжают на заработки в другие регионы. НДФЛ уплачивает работодатель по месту своей регистрации, а не сотрудника.

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает изменить порядок уплаты НДФЛ — по мнению авторов проекта налог нужно уплачивать по месту регистрации работника. Инициаторами выступили представители Заксобрания Омской области где как раз наблюдается трудовая миграция.

В комментариях бухгалтеры отмечают, что в потерях региональных бюджетов виноваты местные власти. Нужно подумать, как привлечь в регион рабочую силу и самих работодателей, а не менять существующий порядок уплаты налогов.

В новости мы опубликовали опрос, пока его прошло небольшое количество наших пользователей, но результаты уже интересные: 81% опрошенных считают, что НДФЛ справедливо удерживать по месту учета налогового агента. Проголосуйте и вы тоже)

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Период действия карт Visa и Mastercard ограничат

Уже выпущенные карты международных платежных систем еще работают в РФ, однако ЦБ сообщил, что прорабатывает сроки, в которые такие карты должны будут перестать обслуживаться.

Банки будут постепенно заменять карты Visa и Mastercard на карты «Мир», но пока все они работают в прежнем режиме. об изменениях владельцев уведомят заранее.

Директор в отпуске не перестает руководить

Отпуск руководителя не значит, что на это время он теряет свои полномочия. Он может подписывать доверенности и другие документы, ТК этого не запрещает, сообщил Роструд.

Все полномочия директора сохраняются вне зависимости от фактического нахождения на рабочем месте: постановление Президиума ВАС РФ от 09.02.1999 № 6164/98.

Формулу расчета пени по налогам менять не станут

Замминистра финансов Алексей Сазанов рассказал, что изменений в расчете пени в осеннюю сессию 2025 года не планируется.

Напомним, что в 2025 году пени рассчитываются, исходя из 1/300 ставки рефинансирования за первые 30 дней просрочки, а с 31-го дня по ставке 1/150 ставки.

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Мем дня

Ваша хорошо, что НДФЛ — проблема работодателя редакция

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