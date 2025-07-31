НДФЛ предлагают удерживать по месту регистрации работника, а не работодателя «Ночной бухгалтер» № 1984

Где удерживать НДФЛ? Регионам не хватает налогов

Региональные бюджеты теряют доход в виде НДФЛ — из-за трудовой миграции, когда люди уезжают на заработки в другие регионы. НДФЛ уплачивает работодатель по месту своей регистрации, а не сотрудника.

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает изменить порядок уплаты НДФЛ — по мнению авторов проекта налог нужно уплачивать по месту регистрации работника. Инициаторами выступили представители Заксобрания Омской области где как раз наблюдается трудовая миграция.

В комментариях бухгалтеры отмечают, что в потерях региональных бюджетов виноваты местные власти. Нужно подумать, как привлечь в регион рабочую силу и самих работодателей, а не менять существующий порядок уплаты налогов.

В новости мы опубликовали опрос, пока его прошло небольшое количество наших пользователей, но результаты уже интересные: 81% опрошенных считают, что НДФЛ справедливо удерживать по месту учета налогового агента. Проголосуйте и вы тоже)