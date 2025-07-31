НДФЛ предлагают удерживать по месту регистрации работника, а не работодателя «Ночной бухгалтер» № 1984

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На канале Клерк.Премиум сегодня расписание вебинаров для бухгалтера в августе и дайджест изменений — подпишись и сохрани в избранное 😉. На канале также эксклюзивы, лайфхаки, общение с экспертами.
Сегодня в выпуске:
Изменится ли место уплаты НДФЛ? + опрос
ЦБ ограничит срок действия Visa и Mastercard.
Если директор в отпуске, это не значит, что его полномочия не действуют.
Минфин не будет менять принцип расчета пени по налогам.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Где удерживать НДФЛ? Регионам не хватает налогов
Региональные бюджеты теряют доход в виде НДФЛ — из-за трудовой миграции, когда люди уезжают на заработки в другие регионы. НДФЛ уплачивает работодатель по месту своей регистрации, а не сотрудника.
В Госдуму внесли законопроект, который предлагает изменить порядок уплаты НДФЛ — по мнению авторов проекта налог нужно уплачивать по месту регистрации работника. Инициаторами выступили представители Заксобрания Омской области где как раз наблюдается трудовая миграция.
В комментариях бухгалтеры отмечают, что в потерях региональных бюджетов виноваты местные власти. Нужно подумать, как привлечь в регион рабочую силу и самих работодателей, а не менять существующий порядок уплаты налогов.
В новости мы опубликовали опрос, пока его прошло небольшое количество наших пользователей, но результаты уже интересные: 81% опрошенных считают, что НДФЛ справедливо удерживать по месту учета налогового агента. Проголосуйте и вы тоже)
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Период действия карт Visa и Mastercard ограничат
Уже выпущенные карты международных платежных систем еще работают в РФ, однако ЦБ сообщил, что прорабатывает сроки, в которые такие карты должны будут перестать обслуживаться.
Банки будут постепенно заменять карты Visa и Mastercard на карты «Мир», но пока все они работают в прежнем режиме. об изменениях владельцев уведомят заранее.
Директор в отпуске не перестает руководить
Отпуск руководителя не значит, что на это время он теряет свои полномочия. Он может подписывать доверенности и другие документы, ТК этого не запрещает, сообщил Роструд.
Все полномочия директора сохраняются вне зависимости от фактического нахождения на рабочем месте: постановление Президиума ВАС РФ от 09.02.1999 № 6164/98.
Формулу расчета пени по налогам менять не станут
Замминистра финансов Алексей Сазанов рассказал, что изменений в расчете пени в осеннюю сессию 2025 года не планируется.
Напомним, что в 2025 году пени рассчитываются, исходя из 1/300 ставки рефинансирования за первые 30 дней просрочки, а с 31-го дня по ставке 1/150 ставки.
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Мем дня
Ваша хорошо, что НДФЛ — проблема работодателя редакция
Комментарии1
И как, интересно, это будет работать?