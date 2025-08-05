Минфин поднимет штрафы за неприменение ККТ и введет новые, предупреждать о нарушениях больше не будут. ⚡ «Ночной бухгалтер» № 1987

Минфин хочет ужесточить ответственность по неприменению ККТ

Минфин внес законопроект о повышении штрафов за неприменение контрольно-кассовой техники и введении новых санкций для нарушителей. Кроме того, вместо предупреждения при первом нарушении Минфин предлагает сразу назначать штраф.

Суммы штрафов за неприменение ККТ вырастут для физлиц в три раза, а для юрлиц в пять! Штраф за невыдачу кассового чека собираются увеличить с 10 тыс. до 50 тыс. руб. для компаний.

Предлагают добавить и новые штрафы за повторные нарушения.

Все суммы штрафов собрали для вас в новости.