Минфин поднимет штрафы за неприменение ККТ и введет новые, предупреждать о нарушениях больше не будут. ⚡ «Ночной бухгалтер» № 1987

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Сегодня в выпуске:
Штрафы за ККТ — законопроект Минфина.
В рассрочке по налогам откажут если ИП забыл предоставить данные по личным счетам.
С 1 сентября вступит в силу еще одно важное изменение в персональных данных.
Отпускные не обязательно должны быть больше МРОТ.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Минфин хочет ужесточить ответственность по неприменению ККТ
Минфин внес законопроект о повышении штрафов за неприменение контрольно-кассовой техники и введении новых санкций для нарушителей. Кроме того, вместо предупреждения при первом нарушении Минфин предлагает сразу назначать штраф.
Суммы штрафов за неприменение ККТ вырастут для физлиц в три раза, а для юрлиц в пять! Штраф за невыдачу кассового чека собираются увеличить с 10 тыс. до 50 тыс. руб. для компаний.
Предлагают добавить и новые штрафы за повторные нарушения.
Все суммы штрафов собрали для вас в новости.
🛒 Для бухгалтеров, которые работают с селлерами маркетплейсов
Не секрет, что ФНС вплотную заинтересовалась доходами и расходами продавцов маркетплейсов и уделяет их проверкам большое внимание еще с прошлого года.
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ИП отказали в рассрочке налогов и суд с этим согласился
Отказ ФНС предоставить рассрочку по уплате налогов признал законным Арбитражный суд Северо-Кавказского округа.
ИП претендовал на рассрочку с долгом по налогом в 5,5 млн рублей. При этом он предоставил только данные о состоянии счетов, оформленных на ИП, а вот про личные счета забыл.
Налоговая сочла, что предоставленные сведения были неполными. С ней не согласили суды первой и апелляционной инстанций, а вот кассационный суд встал на сторону ФНС.
Суд отметил, что заявитель несет обязанность по предоставлению полного пакета документов при запросе рассрочки. И не важно что налоговая могла самостоятельно получить информацию по счетам от банков. Свой комментарий для «Клерка» дал управляющий партнер юридической фирмы «ЮНИКОНСУЛ» Андрей Швецов. Эксперт считает, что в деле возобладал формальный подход и несмотря на то, что ФНС могла бы использовать собственные ресурсы для получения данных, она предпочла просто отказать.
С 1 сентября нужно учесть новое правило работы с персональными данными
Да, еще изменения. И очень важные, так как штрафы по персданным высокие. С 1 сентября согласие на обработку персональных данных нужно оформлять отдельно от остальных документов. Это значит, что теперь нельзя включить в текст договора абзац про использование персданных или попросить клиента поставить галочку.
Оформить согласие можно в электронном виде и на бумаге. Почитайте, что именно нужно в нем указать, остается меньше месяца, чтобы изменить внутренние процессы и настройки сбора данных на сайтах.
Работодатель не должен пересчитывать отпускные. чтобы довести их до МРОТ
Закон только уточняет, что средний месячный заработок для расчета оплаты отпуска не может быть меньше МРОТ. Сами же отпускные могут оказаться и меньше.
Роструд пояснил, что работодатель должен выплачивать заработную плату и отдельно отпускные.
Та часть, что относится к зарплате не должна быть ниже МРОТ (пропорционально отработанным дням), а вот к отпускным это не относится.
При этом никто не запрещает работодатель посчитать размер зарплаты и отпускных за месяц и произвести доплату до суммы МРОТ, нужно прописать такой вариант в ЛНА организации. Но с т.з. законодательства такой обязанности у работодателя нет.
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