Отпускные

Работодатель не обязан доводить размер отпускных до МРОТ

Закон не регулирует размер отпускных, но средний месячный заработок для расчета оплаты отпуска не может быть меньше МРОТ.

Роструд пояснил, как рассчитывать зарплату и отпускные с учетом МРОТ.

На сайте Онлайнинспекции.рф спросили, правомерно ли включать отпускные в зарплату и затем доплачивать до МРОТ.

«Работодатель должен был выплатить заработную плату и отдельно отпускные, так как нормами действующего законодательства не установлено правило, в соответствии с которым работодатель обязан доводить размер отпускных до МРОТ», — ответил Роструд.

Законом установлено правило, что средний месячный заработок для оплаты отпуска сотрудника, отработавшего норму рабочего времени и выполнившего нормы труда, не может быть меньше МРОТ: ст. 133 ТК, добавило ведомство.

Порядок определения размера средней заработной платы описан в ст. 139 ТК.

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Автор

Наталия Лукина
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