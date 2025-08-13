ЦОК КПП А1С 13.08 Мобильная
Согласие на обработку персональных данных

Как с 1 сентября 2025 года оформлять согласия на обработку данных на сайте: чек-лист для интернет-магазинов и сервисов

Обычная фраза «Нажимая кнопку, вы принимаете условия и даёте согласие на обработку данных» скоро станет нарушением закона. С 1 сентября 2025 года правила меняются — каждое согласие придётся оформлять отдельно и фиксировать. Разбираем, что это значит для сайтов с заказами, регистрацией и подписками, и даём готовый чек-лист, чтобы ничего не забыть.

С 1 сентября 2025 года вступают в силу новые требования к оформлению согласий на обработку персональных данных. Главное изменение — согласие должно быть отдельным документом или формой, а не частью оферты или пользовательского соглашения.

Это значит, что привычная практика «Нажимая кнопку, вы принимаете условия оферты и даёте согласие на обработку ПДн» больше не соответствует закону. Теперь каждое согласие должно быть явно выделено и подтверждено отдельной галочкой.

Что требует закон

Федеральный закон № 156‑ФЗ от 24 июня 2025 года обязывает:

  • выносить согласие на обработку ПДн в отдельную форму;
  • собирать согласие на передачу ПДн третьим лицам отдельно от согласия на обработку;
  • фиксировать факт согласия (дата, время, IP, текст в момент принятия).

Когда нужно собирать согласия

Вы должны получать отдельное согласие каждый раз, когда цель обработки данных меняется. Например:

  • при регистрации на сайте;
  • при оформлении заказа;
  • при подписке на рассылку;
  • при участии в акции или конкурсе, если для этого собираются ПДн.

Чек‑лист согласий для сайта с регистрацией, заказами и подписками

1. Регистрация на сайте

  • ☐ Согласие на обработку ПДн (цель — регистрация и доступ в личный кабинет).
  • ☐ Согласие на передачу ПДн третьим лицам (если есть, например, аутсорс‑поддержка или внешний колл‑центр).
  • ☐ (Опция) Ознакомление с политикой конфиденциальности.
  • ☐ (Опция) Ознакомление с договором‑офертой (если он распространяется на пользователей с момента регистрации).

2. Оформление заказа

  • ☐ Согласие на обработку ПДн (цель — исполнение заказа).
  • ☐ Согласие на передачу ПДн третьим лицам (курьер, транспортная компания, платёжный агрегатор).
  • ☐ (Опция) Ознакомление с договором‑офертой (если заказ — акцепт оферты).
  • ☐ (Опция) Ознакомление с политикой конфиденциальности.

3. Подписка на рассылку

  • ☐ Согласие на обработку ПДн (цель — отправка рассылок).
  • ☐ Согласие на передачу ПДн третьим лицам (только если рассылку ведёт внешний сервис).

4. Общие правила

  • Галочки должны быть пустыми по умолчанию.
  • Для каждой цели обработки — отдельное согласие.
  • Фиксируйте в базе факт согласия (время, IP, текст в момент принятия).
  • Не собирайте лишние данные: если для оформления заказа не нужен паспорт — не просите его.

Такой подход позволит одновременно выполнить требования закона и не перегружать пользователя лишними окнами. Если объединять согласия, делайте это в одном блоке, но с разными формулировками и отдельными чекбоксами.

