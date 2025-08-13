Как с 1 сентября 2025 года оформлять согласия на обработку данных на сайте: чек-лист для интернет-магазинов и сервисов

С 1 сентября 2025 года вступают в силу новые требования к оформлению согласий на обработку персональных данных. Главное изменение — согласие должно быть отдельным документом или формой, а не частью оферты или пользовательского соглашения.

Это значит, что привычная практика «Нажимая кнопку, вы принимаете условия оферты и даёте согласие на обработку ПДн» больше не соответствует закону. Теперь каждое согласие должно быть явно выделено и подтверждено отдельной галочкой.

Что требует закон

Федеральный закон № 156‑ФЗ от 24 июня 2025 года обязывает:

выносить согласие на обработку ПДн в отдельную форму;

собирать согласие на передачу ПДн третьим лицам отдельно от согласия на обработку;

фиксировать факт согласия (дата, время, IP, текст в момент принятия).

Когда нужно собирать согласия

Вы должны получать отдельное согласие каждый раз, когда цель обработки данных меняется. Например:

при регистрации на сайте;

при оформлении заказа;

при подписке на рассылку;

при участии в акции или конкурсе, если для этого собираются ПДн.

Чек‑лист согласий для сайта с регистрацией, заказами и подписками 1. Регистрация на сайте ☐ Согласие на обработку ПДн (цель — регистрация и доступ в личный кабинет).

☐ Согласие на передачу ПДн третьим лицам (если есть, например, аутсорс‑поддержка или внешний колл‑центр).

☐ (Опция) Ознакомление с политикой конфиденциальности.

☐ (Опция) Ознакомление с договором‑офертой (если он распространяется на пользователей с момента регистрации). 2. Оформление заказа ☐ Согласие на обработку ПДн (цель — исполнение заказа).

☐ Согласие на передачу ПДн третьим лицам (курьер, транспортная компания, платёжный агрегатор).

☐ (Опция) Ознакомление с договором‑офертой (если заказ — акцепт оферты).

☐ (Опция) Ознакомление с политикой конфиденциальности. 3. Подписка на рассылку ☐ Согласие на обработку ПДн (цель — отправка рассылок).

☐ Согласие на передачу ПДн третьим лицам (только если рассылку ведёт внешний сервис). 4. Общие правила Галочки должны быть пустыми по умолчанию.

Для каждой цели обработки — отдельное согласие.

Фиксируйте в базе факт согласия (время, IP, текст в момент принятия).

Не собирайте лишние данные: если для оформления заказа не нужен паспорт — не просите его.

Такой подход позволит одновременно выполнить требования закона и не перегружать пользователя лишними окнами. Если объединять согласия, делайте это в одном блоке, но с разными формулировками и отдельными чекбоксами.

