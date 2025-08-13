Как с 1 сентября 2025 года оформлять согласия на обработку данных на сайте: чек-лист для интернет-магазинов и сервисов
С 1 сентября 2025 года вступают в силу новые требования к оформлению согласий на обработку персональных данных. Главное изменение — согласие должно быть отдельным документом или формой, а не частью оферты или пользовательского соглашения.
Это значит, что привычная практика «Нажимая кнопку, вы принимаете условия оферты и даёте согласие на обработку ПДн» больше не соответствует закону. Теперь каждое согласие должно быть явно выделено и подтверждено отдельной галочкой.
Что требует закон
Федеральный закон № 156‑ФЗ от 24 июня 2025 года обязывает:
- выносить согласие на обработку ПДн в отдельную форму;
- собирать согласие на передачу ПДн третьим лицам отдельно от согласия на обработку;
- фиксировать факт согласия (дата, время, IP, текст в момент принятия).
Когда нужно собирать согласия
Вы должны получать отдельное согласие каждый раз, когда цель обработки данных меняется. Например:
- при регистрации на сайте;
- при оформлении заказа;
- при подписке на рассылку;
- при участии в акции или конкурсе, если для этого собираются ПДн.
Чек‑лист согласий для сайта с регистрацией, заказами и подписками
1. Регистрация на сайте
- ☐ Согласие на обработку ПДн (цель — регистрация и доступ в личный кабинет).
- ☐ Согласие на передачу ПДн третьим лицам (если есть, например, аутсорс‑поддержка или внешний колл‑центр).
- ☐ (Опция) Ознакомление с политикой конфиденциальности.
- ☐ (Опция) Ознакомление с договором‑офертой (если он распространяется на пользователей с момента регистрации).
2. Оформление заказа
- ☐ Согласие на обработку ПДн (цель — исполнение заказа).
- ☐ Согласие на передачу ПДн третьим лицам (курьер, транспортная компания, платёжный агрегатор).
- ☐ (Опция) Ознакомление с договором‑офертой (если заказ — акцепт оферты).
- ☐ (Опция) Ознакомление с политикой конфиденциальности.
3. Подписка на рассылку
- ☐ Согласие на обработку ПДн (цель — отправка рассылок).
- ☐ Согласие на передачу ПДн третьим лицам (только если рассылку ведёт внешний сервис).
4. Общие правила
- Галочки должны быть пустыми по умолчанию.
- Для каждой цели обработки — отдельное согласие.
- Фиксируйте в базе факт согласия (время, IP, текст в момент принятия).
- Не собирайте лишние данные: если для оформления заказа не нужен паспорт — не просите его.
Такой подход позволит одновременно выполнить требования закона и не перегружать пользователя лишними окнами. Если объединять согласия, делайте это в одном блоке, но с разными формулировками и отдельными чекбоксами.
Важно также учитывать, что при изменении целей обработки персональных данных необходимо получать новое согласие от пользователей, даже если они ранее уже давали согласие на другие цели.