Особенности учета в строительстве: частые вопросы бухгалтеров. Конспект вебинара с видео

Особенности учета у заказчика-застройщика

Каждому застройщику важно понимать: денежные средства, которые поступают от дольщиков, не соответствуют понятию актива и не удовлетворяют критериям признания актива. При этом они могут квалифицироваться как полученное обеспечение будущего платежа.

Также в этот срок, если это предусмотрено кредитным договором займа, деньги со счетов эскроу могут быть направлены на оплату кредитных обязательств застройщика (если он привлекает деньги по кредитным договорам).

Застройщик в ходе строительства вправе получать от банка сведения по такому счету и получается, что весь период стройки застройщик этими деньгами пользоваться не может. Он получит эти деньги только тогда, когда пройдет 10 рабочих дней с даты представления уполномоченному банку разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома или иного объекта недвижимости или сведения о размещении в единой информационной системе увеличенного строительства (ДОМ.РФ).

Однако деньги, которые поступают от участников долевого строительства, заказчик-застройщик не может просто получить на свой расчетный счет и использовать их, даже по назначению. Они попадают на эскроу-счета , которые открываются банком для дольщиков.

Договоры долевого участия (далее — ДДУ) регулируются отдельным законодательством и поэтому, все, что поступает по ДДУ от дольщиков, привлечение денежных средств, которые связаны у них с возникающим правом собственности на помещения в многоквартирных домах или иных объектах недвижимости, допускается только при заключении договоров участия в долевом строительстве. Уже много лет никакие другие договоры, кроме ДДУ не используются.

Денежные средства, которые аккумулирует заказчик-застройщик? могут быть денежными средствами, поступившими по договорам об инвестиционной деятельности и по договорам долевого участия.

Если инвестор и заказчик-застройщик разные юридические лица, то учет будет совершенно другой. Заказчик-застройщик уполномочен собирать затраты на период строительства. Определение застройщика содержит п. 16 ст. 1 Градостроительного кодекса , в соответствии с которой застройщик — это физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта.

Заказчик-застройщик — это тот, кто аккумулирует на своих счетах учета все капитальные затраты. Если заказчик-застройщик является одновременно и инвестором, тогда это его капитальные затраты, и он создает собственный объект основных средств. Строительство этого объекта будет осуществляться с учетом положений ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» и ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Учитываем его сначала, как внеоборотный актив и в отчетности, когда строительство еще не завершено показываем его именно так.

Нюансы бухгалтерского учета у застройщиков

Такая позиция связана с тем, что суммы, перечисленные организацией застройщику рассматривается в качестве предоплаты по договору . Договоры, связанные с инвестиционной деятельностью — это в будущем договоры купли-продажи.

В бухгалтерском учете заказчика-застройщика денежные средства, которые поступают на его счета — это целевое финансирование и важно отметить позицию по бухгалтерскому учету затрат: показываем расходы на строительство в качестве целевого финансирования, отражаем в качестве себестоимости с отнесением на финансовые результаты .

Но если вы инвестор-заказчик и застройщик в одном лице, то вы учитываете все затраты в составе внеоборотных активов.

Денежные средства, которые на счетах эскроу — это тоже не наши деньги, они станут нашими, когда объект будет введен в эксплуатацию . Учитывать их как актив тоже нельзя, для учета можно использовать забалансовый счет 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные».

Ведение учета затрат пока ведется на выбор, но многие аудиторы говорят, что желательно использовать счет 20 для сбора затрат, но можно использовать счет 08.03, но только не показывать его в составе внеоборотных активов.

Это всегда аудиторами трактовалось как не совсем верная позиция, а с введением ФСБУ 5/2019 «Запасы» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», мы можем четко сказать, что то, что мы аккумулируем для дальнейшей передачи дольщикам или продажи инвестору — это не наш актив, это наши запасы , поэтому везде в отчетности нужно учитывать такие затраты как оборотные активы, а не внеоборотные .

Очень много лет заказчики-застройщики учитывали все затраты, которые они аккумулируют по строительству дома на 08 счете «Незавершенное строительство» и показывали это в бухгалтерской отчетности как внеоборотные активы.

Особенности налогового учета у застройщиков

В налоговом учете застройщиков денежные средства, которые поступают и которые находятся на счетах эскроу, при условии, что они используются целевым образом, не являются доходом. А то, что аккумулируется на счетах затрат и потом подлежит передаче инвестору, определяет финансовый результат как экономию, между поступившими целевыми средствами и затратами, которые были проведены.

Расходы организации-застройщика, которые должны быть возмещены за счет указанных средств, указываются раздельно.

При отсутствии ведения раздельного учета, все денежные средства, которые поступили в качестве целевого финансирования, могут быть приняты как подлежащие обложению налогом на прибыль в момент их получения.

В письме Минфина от 07.04.2025 № 03-03-06/1/34058 подтверждается позиция, что при расчете налога на прибыль средства целевого финансирования, в том числе размещенные на счетах эскроу, не учитываются, но важно вести раздельный учет и обязательно те затраты, которые производит заказчик-застройщик должны соответствовать требованиям ст. 18 № 214-ФЗ.

Если это рекламные расходы, то их учитывать за счет средств дольщиков нельзя, так как это расходы застройщика. Как только мы имеем те расходы, которые не соответствуют закрытому перечню ст. 18 № 214-ФЗ, все эти средства облагаются налогом на прибыль.

п. 23.1 п. 3 ст. 149 НК, письмо Минфина от 7 сентября 2016 г. № 03-07-11/52381, постановление арбитражного суда Северо-Западного округа от 5 мая 2017 г. по делу № А13-8355/2016, письмо Минфина 22.07.2021 №03-07-07/58575, ФНС 18.11.2020 № СД-4-3/1/18980@, ВС от 21.09.2016 № 302-КГ16-11410, от 22.07.2016 №306-КГ16-4710, от 06.04.2017 308-КГ17-2206

Часто возникает вопрос: нужно ли застройщику составлять 07 лист «Отчет о целевом использовании имущества»? Никаких нормативных документов по поводу его обязательности нет, но, как правило, аудиторы часто его спрашивают.

Сложный вопрос по поводу обложения НДС услуг заказчика-застройщика. У нас есть ст. 149 НК, где есть п. 23.1, в котором прописано, что услуги заказчика-застройщика при строительстве жилых домов НДС не облагаются, но обратите внимание, что они не облагаются, только если касаются строительства жилых помещений и машиномест.

Если услуги заказчика-застройщика оказываются при договорах на строительство коммерческих помещений, производственных помещений, то они облагаются НДС в общеустановленном порядке.

Заказчик-застройщик должен размещать информацию в единой информационной системе жилищного строительства, там есть информация открытого и закрытого типа. Общая информация — проектная декларация, данные по земельному участку и т.п. А есть информация, которая касается договоров, задолженностей и т.д., все это необходимо размещать в соответствии со ст. 23.3 № 214-ФЗ, там же нужно размещать бухгалтерскую отчетность.

Бухотчетность заказчиком-застройщиком составляется промежуточная, а не только годовая, как у остальных. Заказчики-застройщики подлежат обязательному аудиту.

Общая рекомендация: четкое ведение учета затрат, обязательное соотнесение видов расходов с теми, которые разрешает сделать № 214-ФЗ, чтобы не было проблем с целевым финансированием, которое могут принять доходом и с аудиторскими проверками. Методику раздельного учета важно прописать в учетной политике.

Расходы на создание инженерной, транспортной и коммунальной инфраструктуры являются внереализационными, т. е. с 1 января 2020 года к внереализационным расходам относятся расходы на создание социальной инфраструктуры, безвозмездно передаваемой государству или в муниципальную собственность и такие расходы признаются в целях налогообложения по налогу на прибыль на дату передачи созданных объектов социальной инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность. Нужно отдельно выделить в затратах затраты на создание данных объектов для того, чтобы потом передать, а расходы можно учитывать в составе внереализационных.

Заказчик-застройщик передает инвестору сводные затраты, которые связаны со строительством, если есть НДС, то и сводный счет-фактуру.

С 1 марта 2025 года действует закон от 22.07.2024 № 186-ФЗ, который разрешает использование эскроу счетов для подрядчиков при строительстве индивидуальных жилых домов. В каких случаях используют эскроу счета для работы по договору подряда, заключенного с 1 марта 2025 года? Счет эскроу можно использовать по договору подряда, который заключается с гражданином РФ для строительства жилого дома на его участке при условии, что земля у гражданина в собственности или в безвозмездном пользовании или аренде, счет эскроу используется по желанию сторон.

Если планируете использовать счет эскроу, то как подрядчик, вам нужно выполнять некоторые требования:

при составлении договора необходимо указать, что расчеты будут через эскроу счет ;

подрядчик должен быть юридическим лицом ;

подрядчик обязательно должен быть зарегистрирован в единой информационной системе жилищного строительства и размещать там информацию.

При составлении договора важно включить обязанность заказчика, связанную с регистрацией (после строительства объекта, прописать сроки и учитывать тот факт), что счет эскроу открывается на срок, не превышающий срока сдачи дома в эксплуатацию, и через 6 месяцев после окончания срока будет закрыт.

При указании цены договора нужно учесть, что с 1 апреля 2025 года в ст. 149 НК введен пункт 23.2, по которому данные расчеты по договору подряда, связанные с эскроу счетами, не облагаются НДС.

После подписания договора заказчик вносит плату на счет эскроу в уполномоченном банке, это должен быть тот банк, который выдан кредит подрядчику или же банк, который согласовали подрядчик и заказчик.

Деньги, внесенные на счет эскроу подлежат страхованию, возмещение выплачивается в размере 100% суммы, находящейся на счете на день наступления страхового случая, но не более 10 млн руб. Средства размещаются на определенный срок, который не может превышать срок окончания строительства более чем на 6 месяцев.

Не позднее 5 рабочих дней после того, как вы предоставите в уполномоченный банк сведения о госрегистрации права собственности заказчика на построенный дом, банк перечисляет вам деньги со счета эскроу или направляет на погашение ваших обязательств по кредитному договору.

Если цена договора подряда изменяется, то вы как заказчик должны представить в уполномоченный банк подтверждающие документы. Это нужно сделать не позже 5 рабочих дней с момента изменения цены. В течение 5 рабочих дней после получения этих сведений, стороны договора счета эскроу должны заключить допсоглашение об изменении суммы договора.

Все преференции, которые касаются НДС, все что касается закона № 186-ФЗ (счета эскроу для подрядчиков) действуют только с 1 марта 2025 года.