Утренний бухгалтер № 5947. Экспортерам разрешили не продавать валютную выручку

Премьер-министр подписал постановление, по которому для экспортеров обнулили нормативы обязательной продажи валютной выручки.
С 1 марта 2026 года работодатели будут направлять сотрудника к психиатру, если при медосмотре у него выявят признаки психического расстройства.
Как работать с алкогольной продукцией в ЭДО и ЭПД в 2025 году, узнаете здесь.
СФР: по состоянию на 1 июля 2025 года средняя пенсия по инвалидности в России составила 15 734 рубля.
ФНС: не существует сокращенного формата выписки из ЕГРЮЛ.
Минфин: по товарам из ЕАЭС страну производства в счете-фактуре можно не указывать.
У Налоговой службы появился новостной канал в мессенджере MAX.
Роструд: день отзыва работника из отпуска засчитывается в рабочее время и оплачивается.
Разборы законов
— ИП прекратил деятельность: что будет с долгами. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, можно ли взыскать задолженность с ИП после прекращения предпринимательской деятельности и в каких случаях она списывается как безнадежная.
— Сроки списания ОС на расходы при УСН
Когда основные средства куплены во время применения УСН и до, они признаются в расходах по-разному. Также есть особенности при покупке ОС в рассрочку.
— Учет основных средств при УСН «доходы минус расходы»
Основные средства являются существенной статьей расходов для каждой компании, поэтому ошибки, связанные с ними, могут оказаться дорогостоящими. Разберем, как компании правильно обращаться с ОС при постановке на учет и определении стоимости.
— Как составить акт об отсутствии на рабочем месте. Мини-курс
Если сотрудник не явился на работу, работодатель может применить к нему дисциплинарное взыскание. Для этого нужно составить акт об отсутствии на рабочем месте. В мини-курсе разберем, как это сделать.
— Как генеральному директору компании уйти в отпуск. Мини-курс
Генеральный директор компании может пойти в отпуск так же, как и другие сотрудники. Но здесь есть несколько нюансов. Подробнее расскажем в мини-курсе.
Новости
1 С 1 марта 2026 года работодатели будут направлять сотрудников к психиатру
2 Минфин: иностранные инвесторы интересуются новым механизмом вложений в РФ
3 20 тысяч IT-компаний подтвердили аккредитацию-2025
4 ИП без работников может не платить страховые взносы в ряде случаев: перечень
5 🚗 Проценты по кредиту на покупку авто не вычитаются из дохода при его продаже
6 ✈ Аэрофлот запустил распродажу билетов со скидками до 30%. 15 августа 2025 – последний день
7 ❌ Люди с судимостью не смогут работать курьерами
8 Полностью довольны своим доходом только 27% россиян
9 СФР рассказал о размере средней пенсии по инвалидности в июле 2025
10 Стартапы с оборотом до 4 млрд рублей смогут получить дополнительные льготы. Сейчас — 1 млрд
11 В мессенджере MAX теперь можно пожаловаться на контент в чатах
12 Долю вышедшему участнику ООО рассчитывают по данным последней промежуточной отчетности до дня выхода
13 📄 ФНС: выписка из ЕГРЮЛ есть только в одном формате, сокращенного варианта не существует
14 НБКИ: банки не одобряют почти 80% заявок на кредиты
15 Налог на имущество не нужно платить с хозпостройки меньше 50 кв. метров
16 🚕 Закон о локализации автомобилей для такси просят отложить: «для самозанятых требования непосильные»
17 Счетная палата нашла нарушения в льготном кредитовании малого бизнеса. Выдавали даже закрытым ИП
18 Центробанк: внешний долг РФ вырос до 323 млрд долларов
19 День отзыва работника из отпуска засчитывается в рабочее время и оплачивается
20 На Wildberries появился сервис частных продаж между покупателями
21 Экспортеры перестанут продавать валютную выручку в РФ: кабмин обнулил нормативы
22 ❗ 15 августа 2025 года в ЕРИР появился расчет сбора с онлайн-рекламы
23 С 1 сентября 2025 проверять водителей на опьянение будут по новым правилам
24 Бухгалтер может зарабатывать на 30-50% больше, если станет финансовым директором
25 Уведомления на Госуслугах не грозят призывом и мобилизацией
26 ⏳ Сегодня, 15 августа, — последний день уплаты страховых взносов на травматизм
27 С 16 августа 2025 года на Мосбирже будет больше фондов для торгов по выходным
28 ❗ У ФНС появился новостной канал в мессенджере MAX
29 После банкротства налоговые долги останутся: пример от налоговиков
30 ❌ В 32 регионах России мигрантам запретили работать курьерами
31 По товарам из ЕАЭС страну производства в счете-фактуре можно не указывать
32 Торговля в ЕАЭС выросла на 6,8% за 2024 год
33 💥 Новые формы 3-НДФЛ и ЕТД, остаток на ЕНС можно будет наследовать, мнения бухгалтеров о мессенджере MAX, вышел регламент оценки бизнеса ФНС и др. Топ новостей за неделю
— Утренний бухгалтер № 5946. Будет новая форма декларации 3-НДФЛ за 2025 год
Проект опубликован на федеральном портале.
— Как бизнесу не попасть в цифровое рабство
Сегодня про ИИ говорят на каждом углу, но далеко не все понимают, какие риски несет его бездумное внедрение. Один из основных — цифровое рабство или зависимость от ИИ-разработчиков — это не страшилка, а реальная угроза для бизнеса, который решил «быть в тренде», не имея четкой стратегии.
— Чаевые в 2025 году: как благодарность клиента влияет на зарплату в сфере услуг
Какую часть дохода занимают чаевые от клиентов и как они влияют на доход мастеров индустрии красоты и других сфер малого бизнеса? Почему с переходом на безналичную оплату чаевых стало меньше и что говорит закон о таких вознаграждениях? В статье разбираемся в природе чаевых, психологии клиентов и новых трендах оплаты.
— Прием на работу иностранца с патентом: какие нюансы учесть
Разбираем, что проверить в документах иностранного лица, куда отчитаться и в какие сроки, что с НДФЛ и страховыми взносами.
— Упрощенец ввозит товар из Киргизии: нужно ли платить НДС
Разбираем необходимость уплаты НДС, порядок представления декларации и приложений к ней.
— Ошибочно перечислены отпускные уволенному сотруднику: что делать
Сотруднику ошибочно перечислили сумму отпускных. Ошибку обнаружили после увольнения сотрудника. Какие действия можно предпринять?
— Особенности учета в строительстве: частые вопросы бухгалтеров. Конспект вебинара с видео
Разберем особенности учета в строительстве. Как вести учет у заказчика-застройщика и у подрядчика, что является финансовым результатом и как начислить НДС.
— Форма P13014 в 2025 году: как заполнить при изменениях в уставе и ЕГРЮЛ
Если у организации изменился размер уставного капитала, сменилось название или юридический адрес — нужно уведомить ФНС. Для этого предусмотрена специальная форма P13014. Рассказываем, как ее заполнить в разных случаях и что будет, если этого не сделать.
Купить USDT в Москве: рейтинг надежных обменников в 2025 году
Как оплатить и пользоваться Midjourney в России в 2025 году: рабочие способы
Электронный воинский учет: как работодателю перейти на новый формат
Обязательная маркировка звонков для ИП и компаний: что делать бизнесу
Как законным способом списать долги по всем кредитам и забыть о финансовой пропасти?
Как снизить штраф от налоговой инспекции
Переплата по налогам в 2025 году: как зачесть или вернуть переплату с ЕНС
Сотрудничество с инфлюенсерами: инструкция для бизнеса
5 шагов к снижению стресса у бухгалтера
Мессенджер MAX для бизнеса: что это, какие есть возможности и как начать работать
Фиксируем следы на сайте нарушителя: 5 способов
День, когда замолчали звонки в WhatsApp1 и Telegram
Самозанятый риелтор: легально ли это и когда налоговая начнет задавать вопросы
💥Обзор новостей: ФНС запускает оценку ФХД, обнулили размер обязательной продажи валютной выручки, запретят брать больше одного займа в МФО
Новые правила 2025 года: как оформить уход за пожилыми для пенсионного стажа
Сентябрьские прибавки: кому и сколько добавят к пенсии в 2025 году
🏠 Как сильно снизились ставки по ипотеке? Когда ждать восстановления спроса? И что произошло с ценами в Москве и Сочи за месяц?
Рынок бодро откупили в ожидании саммита в Анкоридже. Варианты развития событий
Новые правила налогообложения при выходе участника из ООО и выплате доли имуществом. Разбор дела ООО «Успех и Н» и грядущие изменения законодательства
Почему я игнорирую рыночный шум
💎 АЛРОСА — разовая прибыль, вечные проблемы. Как продать с дисконтом активы в Африку и выдать это за рост бизнеса? Здесь научат...
О внесении исправлений в чек коррекции
Верховный суд: признание долга в соглашении об аренде прерывает срок давности
Проблема с юридическим адресом: письма теряются, а бизнес страдает
Альтернативы звонкам в Telegram и WhatsApp1: как россияне используют сервисы для видеосвязи в 2025 году
Как вернуть активы: оспаривание сделок должника без банкротства
85 миллиардов за катастрофу в Керченском проливе: достаточно ли этого наказания?
Налоговые депозиты, льготы для стариков, миллиардные хищения из бюджета в международном обзоре
