Утренний бухгалтер № 5947. Экспортерам разрешили не продавать валютную выручку

Премьер-министр подписал постановление, по которому для экспортеров обнулили нормативы обязательной продажи валютной выручки.

С 1 марта 2026 года работодатели будут направлять сотрудника к психиатру, если при медосмотре у него выявят признаки психического расстройства.

Как работать с алкогольной продукцией в ЭДО и ЭПД в 2025 году, узнаете здесь.

СФР: по состоянию на 1 июля 2025 года средняя пенсия по инвалидности в России составила 15 734 рубля.

ФНС: не существует сокращенного формата выписки из ЕГРЮЛ.

Минфин: по товарам из ЕАЭС страну производства в счете-фактуре можно не указывать.

У Налоговой службы появился новостной канал в мессенджере MAX.

Роструд: день отзыва работника из отпуска засчитывается в рабочее время и оплачивается.