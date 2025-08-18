Бухгалтеры поделились денежными приметами. 💰 «Ночной бухгалтер» № 1996

Все выпуски «Ночного бухгалтера» читайте также в телеграм-канале.
А на канале Клерк.Премиум продолжаем разбирать, что ждет бухгалтеров с 1 сентября 2025 года.
Сегодня в выпуске:
Денежные приметы.
Отпуск за работу во вредных условиях нельзя сокращать с учетом отработанного времени.
Меняются правила признания участков бесхозными — проверяйте на своем высоту и количество сорняков .
Какие доходы входят и не входят в лимит 60 млн на УСН.
Заменят ли штрафы за ошибки в налоговой отчетности на предупреждения.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Больше половины россиян верят в денежные приметы
В группе «Клерка» в ВК мы опубликовали небольшой пост о приметах и ритуалах, связанных с деньгами, и предложили подписчикам поделиться своими.
Вы знаете, что 16% наших сограждан считают, что свист в доме к финансовым проблемам, а чуть меньшее количество — 11% носят в кошельке мышек (конечно не настоящих😉) — «к деньгам».
В комментариях бухгалтеры поделились своими приметами:
Часто вижу, как подкладывают монетки под коврик в прихожей или где-то в комнате.😆
Я мышей не ношу, хотя у меня есть и мышь серебряная, и ложка-загребушка. Единственное - иногда смотрю какое число по нумерологии по сумме цифр выходит, денежное или не денежное.
Рукой нельзя крошки, мусор со стола смахивать — денег не будет.
Без шуток, конечно тоже не обошлось:
«Была я как то на экскурсии в буддийском храме, нам объяснили правила поведения, молитвы, которые многие не восприняли, заявив, что у них другое вероисповедание. Но, в этот момент, буддийский монах сказал, что сейчас будет читать мантру на деньги, и нужно достать купюру и держать перед собой, чтобы водились деньги...
Я видела настоящее чудо: в силу молитвы мгновенно уверовали все, даже атеисты достали купюры ))»
«Даже самый суеверный человек не отказывается от тринадцатой зарплаты )))» —поделилась своими наблюдениями Ольга.
И самая верная примета — если баланс не сошёлся — беде быть...
Пишите, в какие приметы про деньги верите вы, или не верите, но часто встречаете)
Новые требования ФНС к кассам с 1 сентября и изменения в маркировке | Бесплатный вебинар
Какие реквизиты в кассовых чеках вы должны учесть, чтобы избежать штрафов — узнаете на бесплатном вебинаре сервиса МойСклад 21 августа в 11.00. Также — о новых товарах, подлежащих обязательной маркировке.
В программе:
Обзор изменений для розницы
Условия и сроки маркировки легпрома, автотоваров, стройматериалов
Реклама ООО «Логнекс» ИНН 7736570901 erid 2W5zFHvosVa
7 дней отпуска за вредность дают по умолчанию
Нельзя уменьшить количество дней отпуска, предоставленного согласно ч. 2 ст. 117 ТК, пропорционально отработанному во вредных условиях времени.
Период межвахтового отдыха работников-«вредников» не нужно вычитать из периода, за который предоставляется отпуск.
Если работодатель установил отпуск более 7 дней, то часть дней свыше семи рассчитывается из стажа, в который включается только фактически отработанное во вредных условиях время: ч. 3 ст. 121 ТК.
Если хозяин не следит за порядком на своем участке, его могут изъять. Причиной для изъятия может послужить отсутствие возведенного и зарегистрированного на участке объекта: в течение пять лет — для земель под строительство, семи лет — под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС.
Какие еще причины изъятия могут быть — читайте в новости.
Несколько важных нюансов про расчет доходов на УСН
Если налогоплательщик применяет ПСН и УСН, то лимит в 60 млн для уплаты НДС считаю, складывая доходы по обоим режимам налогообложения.
НЕ учитываются при расчете доходов: положительные курсовые разницы и субсидии при безвозмездной передаче имущества в госсобственность.
Что получит бизнес за шибки: предупреждение или шраф?
«Опора России» предлагает заменить штрафы за отдельные налоговые правонарушения на предупреждения. Подобный механизм применяет ФНС для бизнеса, который в 2025 году впервые перешел на уплату НДС,
По мнению авторов инициативы бизнес будет заинтересован в исправлении ошибок.
Для «Клерка» свой комментарий дал Павел Андрейкин, налоговый юрист. Он считает, что так как сейчас уже действует механизм смягчения штрафа и учета смягчающих обстоятельств при нарушении, то подобное изменение в законе просто упростило бы эту процедуру.
Главред рекомендует
Как ИИ помогает бухгалтеру выйти на аутсорс и зарабатывать больше — вебинар
⚠️Налог на рекламу 3% в 2025 году: утвержден порядок расчета и уплаты сбора
Новые правила маркировки и перевозки алкоголя с 1 сентября 2025 года — вебинар
Обработка персональных данных: новые требования с 01.07.2025 и 01.09.2025
Мем дня
Ваша хранит в кошелечке «пятачок» на удачу редакция
Начать дискуссию