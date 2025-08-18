Бухгалтеры поделились денежными приметами. 💰 «Ночной бухгалтер» № 1996

Больше половины россиян верят в денежные приметы

В группе «Клерка» в ВК мы опубликовали небольшой пост о приметах и ритуалах, связанных с деньгами, и предложили подписчикам поделиться своими.

Вы знаете, что 16% наших сограждан считают, что свист в доме к финансовым проблемам, а чуть меньшее количество — 11% носят в кошельке мышек (конечно не настоящих😉) — «к деньгам».

В комментариях бухгалтеры поделились своими приметами:

Часто вижу, как подкладывают монетки под коврик в прихожей или где-то в комнате.😆

Я мышей не ношу, хотя у меня есть и мышь серебряная, и ложка-загребушка. Единственное - иногда смотрю какое число по нумерологии по сумме цифр выходит, денежное или не денежное.

Рукой нельзя крошки, мусор со стола смахивать — денег не будет.

Без шуток, конечно тоже не обошлось:

«Была я как то на экскурсии в буддийском храме, нам объяснили правила поведения, молитвы, которые многие не восприняли, заявив, что у них другое вероисповедание. Но, в этот момент, буддийский монах сказал, что сейчас будет читать мантру на деньги, и нужно достать купюру и держать перед собой, чтобы водились деньги... Я видела настоящее чудо: в силу молитвы мгновенно уверовали все, даже атеисты достали купюры ))» «Даже самый суеверный человек не отказывается от тринадцатой зарплаты )))» —поделилась своими наблюдениями Ольга.

И самая верная примета — если баланс не сошёлся — беде быть...

Пишите, в какие приметы про деньги верите вы, или не верите, но часто встречаете)