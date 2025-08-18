ЦОК ОК МП 18.08 Мобильная
Обзоры для бухгалтера
Бухгалтеры поделились денежными приметами. 💰 «Ночной бухгалтер» № 1996

Бухгалтеры поделились денежными приметами. 💰 «Ночной бухгалтер» № 1996

Не свистеть в доме, носить с собой специальные талисманы в кошельке — в какие еще приметы верят бухгалтеры?

Сегодня в выпуске:

  • Денежные приметы.

  • Отпуск за работу во вредных условиях нельзя сокращать с учетом отработанного времени.

  • Меняются правила признания участков бесхозными — проверяйте на своем высоту и количество сорняков .

  • Какие доходы входят и не входят в лимит 60 млн на УСН.

  • Заменят ли штрафы за ошибки в налоговой отчетности на предупреждения.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Больше половины россиян верят в денежные приметы

В группе «Клерка» в ВК мы опубликовали небольшой пост о приметах и ритуалах, связанных с деньгами, и предложили подписчикам поделиться своими.

Вы знаете, что 16% наших сограждан считают, что свист в доме к финансовым проблемам, а чуть меньшее количество — 11% носят в кошельке мышек (конечно не настоящих😉) — «к деньгам».

В комментариях бухгалтеры поделились своими приметами:

Часто вижу, как подкладывают монетки под коврик в прихожей или где-то в комнате.😆

Я мышей не ношу, хотя у меня есть и мышь серебряная, и ложка-загребушка. Единственное - иногда смотрю какое число по нумерологии по сумме цифр выходит, денежное или не денежное.

Рукой нельзя крошки, мусор со стола смахивать — денег не будет.

Без шуток, конечно тоже не обошлось:

«Была я как то на экскурсии в буддийском храме, нам объяснили правила поведения, молитвы, которые многие не восприняли, заявив, что у них другое вероисповедание. Но, в этот момент, буддийский монах сказал, что сейчас будет читать мантру на деньги, и нужно достать купюру и держать перед собой, чтобы водились деньги...

Я видела настоящее чудо: в силу молитвы мгновенно уверовали все, даже атеисты достали купюры ))»

«Даже самый суеверный человек не отказывается от тринадцатой зарплаты )))» —поделилась своими наблюдениями Ольга.

И самая верная примета — если баланс не сошёлся — беде быть...

Пишите, в какие приметы про деньги верите вы, или не верите, но часто встречаете)

7 дней отпуска за вредность дают по умолчанию

Нельзя уменьшить количество дней отпуска, предоставленного согласно ч. 2 ст. 117 ТК, пропорционально отработанному во вредных условиях времени.

Период межвахтового отдыха работников-«вредников» не нужно вычитать из периода, за который предоставляется отпуск.

Если работодатель установил отпуск более 7 дней, то часть дней свыше семи рассчитывается из стажа, в который включается только фактически отработанное во вредных условиях время: ч. 3 ст. 121 ТК.

С 1 сентября 2025 бесхозные участки будут признавать такими по новым правилам

Если хозяин не следит за порядком на своем участке, его могут изъять. Причиной для изъятия может послужить отсутствие возведенного и зарегистрированного на участке объекта: в течение пять лет — для земель под строительство, семи лет — под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС.

Какие еще причины изъятия могут быть — читайте в новости.

Несколько важных нюансов про расчет доходов на УСН

  • Если налогоплательщик применяет ПСН и УСН, то лимит в 60 млн для уплаты НДС считаю, складывая доходы по обоим режимам налогообложения.

  • НЕ учитываются при расчете доходов: положительные курсовые разницы и субсидии при безвозмездной передаче имущества в госсобственность.

Что получит бизнес за шибки: предупреждение или шраф?

«Опора России» предлагает заменить штрафы за отдельные налоговые правонарушения на предупреждения. Подобный механизм применяет ФНС для бизнеса, который в 2025 году впервые перешел на уплату НДС,

По мнению авторов инициативы бизнес будет заинтересован в исправлении ошибок.

Для «Клерка» свой комментарий дал Павел Андрейкин, налоговый юрист. Он считает, что так как сейчас уже действует механизм смягчения штрафа и учета смягчающих обстоятельств при нарушении, то подобное изменение в законе просто упростило бы эту процедуру.

Мем дня

Ваша хранит в кошелечке «пятачок» на удачу редакция

