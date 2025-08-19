Бухгалтеры обсуждают обязательный переход к УПД. 📢«Ночной бухгалтер» № 1997

Если у женщины есть специальность из списка в постановлении Правительства от 27.11.2006 № 719, то она подлежит воинскому учету. Работодатель обязан подать по ней сведения в военкомат.

В перечень включены, например, такие специальности: оператор связи, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, а также специализации — лечебное дело, стоматология, фармация и другие.

В перечне не конкретные названия специальностей по диплому, а профессии и направления подготовки.