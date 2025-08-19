Бухгалтеры обсуждают обязательный переход к УПД. 📢«Ночной бухгалтер» № 1997

Сегодня в выпуске:
Обязательный УПД с 2026 года.
Сведения по кому из сотрудниц нужно отправлять в военкомат.
Ошибка в заполнении уведомления в РКН.
Если по компании принято решение об исключении из ЕГРЮЛ, то кредитор еще может требовать долг.
Размер доплаты за совмещение определяется соглашением.
Главред реклмендует.
Мем дня.
УПД станет обязательным с 1 января 2026 года
Бухгалтеры готовятся к переходу на УПД с 1 января, так как форматы документа о передаче товаров при торговых операциях в электронной форме и документа о передаче результатов работ (услуг) в электронной форме потеряют силу.
УПД объединяет счет-фактуру и первичный документ (акт, накладную) формат 5.03 утвержден приказом ФНС от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@.
Сведения о некоторых сотрудницах работодатель обязан передать в военкомат, даже если у них нет военного билета
Если у женщины есть специальность из списка в постановлении Правительства от 27.11.2006 № 719, то она подлежит воинскому учету. Работодатель обязан подать по ней сведения в военкомат.
В перечень включены, например, такие специальности: оператор связи, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, а также специализации — лечебное дело, стоматология, фармация и другие.
В перечне не конкретные названия специальностей по диплому, а профессии и направления подготовки.
Типичная ошибка в уведомлении об обработке ПДн
Роскомнадзор напомнил, что заполнять контактные данные лица, заполняющего уведомление нужно обязательно. Это необходимо для обратной связи с исполнителем. Заполнить нужно ФИО и должность, e-mail и номер телефона.
Компанию ФНС собралась исключать из ЕГРЮЛ — кредитору попрощаться с долгом?
Если появилось только извещение о том, что организации грозит исключение из реестра, то у кредитора есть еще возможность вернуть долги. Для этого нужно подать в ФНС возражение против ликвидации.
Подобную ситуацию обсуждают в телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера». При подаче возражений нужно подготовить и подтверждающие документы — акты сверок, например.
После того. как ликвидация будет отменена, можно подать иск в суд.
При этом коллеги советуют бухгалтеру проанализировать ситуацию — есть ли у должника активы, чтобы вернуть долг, если нет, то проще дождаться ликвидации компании и списать задолженность.
При замене отсутствующего коллеги работник получает доплату на основании соглашения
В одностороннем порядке решить, сколько именно доплачивать работнику за выполнение обязанностей временно отсутствующего сотрудника, работодатель не может, он должен согласовать размер оплаты. Такие разъяснения дал Роструд.
Основание — ч. 1 ст. 60.2 ТК: «С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату».
Мем дня
