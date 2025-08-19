ЦОК ОК Общая 11.08 Мобильные
Бухгалтеры обсуждают обязательный переход к УПД. 📢«Ночной бухгалтер» № 1997

С 1 января 2026 года в электронном виде нужно будет вместо документа о передаче товаров, результатов работ (услуг) выставлять УПД.

Сегодня в выпуске:

  • Обязательный УПД с 2026 года.

  • Сведения по кому из сотрудниц нужно отправлять в военкомат.

  • Ошибка в заполнении уведомления в РКН.

  • Если по компании принято решение об исключении из ЕГРЮЛ, то кредитор еще может требовать долг.

  • Размер доплаты за совмещение определяется соглашением.

  • Главред реклмендует.

  • Мем дня.

УПД станет обязательным с 1 января 2026 года

Бухгалтеры готовятся к переходу на УПД с 1 января, так как форматы документа о передаче товаров при торговых операциях в электронной форме и документа о передаче результатов работ (услуг) в электронной форме потеряют силу.

УПД объединяет счет-фактуру и первичный документ (акт, накладную) формат 5.03 утвержден приказом ФНС от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@.

Сведения о некоторых сотрудницах работодатель обязан передать в военкомат, даже если у них нет военного билета

Если у женщины есть специальность из списка в постановлении Правительства от 27.11.2006 № 719, то она подлежит воинскому учету. Работодатель обязан подать по ней сведения в военкомат.

В перечень включены, например, такие специальности: оператор связи, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, а также специализации — лечебное дело, стоматология, фармация и другие.

В перечне не конкретные названия специальностей по диплому, а профессии и направления подготовки.

Типичная ошибка в уведомлении об обработке ПДн

Роскомнадзор напомнил, что заполнять контактные данные лица, заполняющего уведомление нужно обязательно. Это необходимо для обратной связи с исполнителем. Заполнить нужно ФИО и должность, e-mail и номер телефона.

Компанию ФНС собралась исключать из ЕГРЮЛ — кредитору попрощаться с долгом?

Если появилось только извещение о том, что организации грозит исключение из реестра, то у кредитора есть еще возможность вернуть долги. Для этого нужно подать в ФНС возражение против ликвидации.

Подобную ситуацию обсуждают в телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера». При подаче возражений нужно подготовить и подтверждающие документы — акты сверок, например.

После того. как ликвидация будет отменена, можно подать иск в суд.

При этом коллеги советуют бухгалтеру проанализировать ситуацию — есть ли у должника активы, чтобы вернуть долг, если нет, то проще дождаться ликвидации компании и списать задолженность.

При замене отсутствующего коллеги работник получает доплату на основании соглашения

В одностороннем порядке решить, сколько именно доплачивать работнику за выполнение обязанностей временно отсутствующего сотрудника, работодатель не может, он должен согласовать размер оплаты. Такие разъяснения дал Роструд.

Основание — ч. 1 ст. 60.2 ТК: «С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату».

Главный редактор

