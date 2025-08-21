Как работает продажа товара юрлицу на Wildberries

При продажах юридическим лицам маркетплейс выступает агентом — продает товары от имени продавца и берет за это свою комиссию. Рассказываем, как работает продажа юрлицам на Wildberries.

Совсем недавно на Wildberries появилась возможность продавать товары юридическим лицам. В таком случае онлайн-площадка от имени продавца выставляет покупателю УПД и присваивает ему номер.

Продавец отражает операцию в качестве продажи юридическому лицу, а задолженность по оплате переносит на маркетплейс. Оплату юридическое лицо производит онлайн-площадке, а она уже переводит ее продавцу.

При продажах юридическим лицам стоит проверить статус УПД — 1 или 2. От этого значения зависит право покупателя принять к вычету НДС с покупки. Если в личном кабинете применяют опцию «Возврат НДС покупателем», то статус будет 1. В этом случае покупатель может принять НДС к вычету.

Чтобы продавцу начислить НДС с авансов от юридических лиц используют «Отчет по предоплатам юрлиц и ИП» в личном кабинете.

