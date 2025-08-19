Утилизация товаров маркетплейсом: можно ли взять в расходы
Да, такие расходы можно принять к налоговому учету.
Списание себестоимости товаров при утилизации — это штатная операция при ликвидации товаров, которые потеряли потребительские свойства.
А расходы на утилизацию относятся к материальным расходам как работы производственного характера.
Основание: подп. 6 п. 1 ст. 254 НК:
«1. К материальным расходам, в частности, относятся следующие затраты налогоплательщика:
<…>
6) на приобретение работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, а также на выполнение этих работ (оказание услуг) структурными подразделениями налогоплательщика.
К работам (услугам) производственного характера относятся выполнение отдельных операций по производству (изготовлению) продукции, выполнению работ, оказанию услуг, обработке сырья (материалов), контроль за соблюдением установленных технологических процессов, техническое обслуживание основных средств и другие подобные работы».
