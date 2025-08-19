Утилизация товаров маркетплейсом: можно ли взять в расходы

При утилизации товаров маркетплейс не выдает документов по ЭДО, компания списывает товар на основании отчета о списании на сайте маркетплейса. Можно ли эти расходы принимать в налоговом учете?

Да, такие расходы можно принять к налоговому учету.

Списание себестоимости товаров при утилизации — это штатная операция при ликвидации товаров, которые потеряли потребительские свойства.

А расходы на утилизацию относятся к материальным расходам как работы производственного характера.

Основание: подп. 6 п. 1 ст. 254 НК:

«1. К материальным расходам, в частности, относятся следующие затраты налогоплательщика:

<…>

6) на приобретение работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, а также на выполнение этих работ (оказание услуг) структурными подразделениями налогоплательщика.

К работам (услугам) производственного характера относятся выполнение отдельных операций по производству (изготовлению) продукции, выполнению работ, оказанию услуг, обработке сырья (материалов), контроль за соблюдением установленных технологических процессов, техническое обслуживание основных средств и другие подобные работы».

