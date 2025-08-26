КБК для УСН в 2025 году: как использовать

Какие КБК действуют по УСН в 2025 году
По налогу в 2025 году действуют такие КБК:
по УСН «доходы» – 18210501011011000110;
по УСН «доходы минус расходы» – 18210501021011000110.
КБК по минимальному налогу – такой же, как и по обычному на доходно-расходной УСН.
По пеням в 2025 году действуют такие КБК:
по УСН «доходы» – 18210501011012100110;
по УСН «доходы минус расходы» – 18210501021012100110.
По штрафам в 2025 году действуют такие КБК:
по УСН «доходы» – 18210501011013000110;
по УСН «доходы минус расходы» – 18210501021013000110.
Смотрите эти КБК в нашей таблице
УСН «доходы»
УСН «доходы минус расходы», в т. ч. минимальный налог
Налог
18210501011011000110
18210501021011000110
Пени
18210501011012100110
18210501021012100110
Штраф
18210501011013000110
18210501021013000110
Куда платить авансовые платежи и налог на УСН в 2025 году
Хотя есть утвержденные КБК по УСН, в платежном поручении на уплату единого налога по УСН их не указывают.
Дело в том, что уплата налога по УСН идет в виде единого налогового платежа (ЕНП).
Поэтому в платежном поручении надо указывать КБК ЕНП: 18201061201010000510.
Этот же КБК применяется для уплаты пеней и штрафов по УСН.
Образец заполнения поля 104 платежного поручения на уплату налога по УСН:
Как заполнить платежку по УСН в 2025 году
Образец платежного поручения на уплату налогов:
Как заполнить уведомление об исчисленных суммах налога при УСН в 2025 году
Таким образом, в платежке на уплату налога по УСН не применяются КБК по УСН. Но где же их применить бухгалтеру и предпринимателю? Эти КБК (на налог) надо указывать в уведомлении об исчисленных налогах.
ЕНП-уведомления на УСН сдают на авансовые платежи по УСН. Сроки сдачи уведомлений в 2025 году такие:
на аванс по УСН за 1 квартал – до 25.04.2025 с кодом периода 34/01;
на аванс по УСН за полугодие – до 25.07.2025 с кодом периода 34/02;
на аванс по УСН за 9 месяцев – до 27.10.2025 с кодом периода 34/03.
На годовой УСН-налог уведомление по ЕНП сдавать не надо, потому что этот налог начисляется по декларации.
Образец заполнения ЕНП-уведомления за 9 месяцев на аванс по УСН «доходы»:
Образец заполнения ЕНП-уведомления за 9 месяцев на аванс по УСН «доходы минус расходы»:
Если аванса по УСН к уплате за какой-то период нет (например, получен убыток на УСН «доходы минус расходы» или взносы полностью перекрывают налог у ИП на УСН «доходы»), то за нулевое уведомление за этот период сдавать не надо.
Про уведомления на авансы по УСН на 2025 год читайте тут.
