КБК для УСН в 2025 году: как использовать

Какие КБК действуют по УСН в 2025 году

По налогу в 2025 году действуют такие КБК: по УСН «доходы» – 18210501011011000110;

по УСН «доходы минус расходы» – 18210501021011000110.

КБК по минимальному налогу – такой же, как и по обычному на доходно-расходной УСН.

По пеням в 2025 году действуют такие КБК:

по УСН «доходы» – 18210501011012100110;

по УСН «доходы минус расходы» – 18210501021012100110.

По штрафам в 2025 году действуют такие КБК:

по УСН «доходы» – 18210501011013000110;

по УСН «доходы минус расходы» – 18210501021013000110.

Смотрите эти КБК в нашей таблице