КБК для УСН в 2025 году: как использовать

КБК для УСН в 2025 году: как использовать

В платежке на налог по УСН надо указывать один КБК, а в ЕНП-уведомлении – другой.

Автор

Какие КБК действуют по УСН в 2025 году

По налогу в 2025 году действуют такие КБК:

  • по УСН «доходы» – 18210501011011000110;

  • по УСН «доходы минус расходы» – 18210501021011000110.

КБК по минимальному налогу – такой же, как и по обычному на доходно-расходной УСН.

По пеням в 2025 году действуют такие КБК:

  • по УСН «доходы» – 18210501011012100110;

  • по УСН «доходы минус расходы» – 18210501021012100110.

По штрафам в 2025 году действуют такие КБК:

  • по УСН «доходы» – 18210501011013000110;

  • по УСН «доходы минус расходы» – 18210501021013000110.

Смотрите эти КБК в нашей таблице

 

УСН «доходы»

УСН «доходы минус расходы», в т. ч. минимальный налог

Налог

18210501011011000110

18210501021011000110

Пени

18210501011012100110

18210501021012100110

Штраф

18210501011013000110

18210501021013000110

Куда платить авансовые платежи и налог на УСН в 2025 году

Хотя есть утвержденные КБК по УСН, в платежном поручении на уплату единого налога по УСН их не указывают.

Дело в том, что уплата налога по УСН идет в виде единого налогового платежа (ЕНП).

Поэтому в платежном поручении надо указывать КБК ЕНП: 18201061201010000510.

Этот же КБК применяется для уплаты пеней и штрафов по УСН.

Образец заполнения поля 104 платежного поручения на уплату налога по УСН:

Поле 104 платежного поручения

Как заполнить платежку по УСН в 2025 году

Образец платежного поручения на уплату налогов:

Платежное поручение на уплату налогов

Как заполнить уведомление об исчисленных суммах налога при УСН в 2025 году

Таким образом, в платежке на уплату налога по УСН не применяются КБК по УСН. Но где же их применить бухгалтеру и предпринимателю? Эти КБК (на налог) надо указывать в уведомлении об исчисленных налогах.

ЕНП-уведомления на УСН сдают на авансовые платежи по УСН. Сроки сдачи уведомлений в 2025 году такие:

  • на аванс по УСН за 1 квартал – до 25.04.2025 с кодом периода 34/01;

  • на аванс по УСН за полугодие – до 25.07.2025 с кодом периода 34/02;

  • на аванс по УСН за 9 месяцев – до 27.10.2025 с кодом периода 34/03.

На годовой УСН-налог уведомление по ЕНП сдавать не надо, потому что этот налог начисляется по декларации.

Образец заполнения ЕНП-уведомления за 9 месяцев на аванс по УСН «доходы»:

Уведомление по ЕНП за 3 квартал 2025

Образец заполнения ЕНП-уведомления за 9 месяцев на аванс по УСН «доходы минус расходы»:

Уведомление по ЕНП за 3 квартал 2025

Если аванса по УСН к уплате за какой-то период нет (например, получен убыток на УСН «доходы минус расходы» или взносы полностью перекрывают налог у ИП на УСН «доходы»), то за нулевое уведомление за этот период сдавать не надо.

Про уведомления на авансы по УСН на 2025 год читайте тут.

